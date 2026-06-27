मैंने इस्तेमाल किए ये BLDC फैन्स, घर में लगाने के बाद क्या सच में घटा बिजली का बिल? जानें जमीनी हकीकत
मैंने अपने घर पर अलग-अलग ब्रांड्स के BLDC पंखे इस्तेमाल किए हैं और इनका परफॉरमेंस वाकई शानदार रहा है। ये पंखे न केवल बिजली की खपत को आधा कर देते हैं, बल्कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के दौरान भी बेहतरीन हवा देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
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बढ़ते बिजली बिलों से परेशान होकर मैंने अपने घर के पुराने पंखों को BLDC तकनीक वाले पंखों से बदलने का फैसला किया। पिछले कुछ महीनों के व्यक्तिगत उपयोग के बाद, इसका अनुभव वाकई हैरान कर देने वाला रहा है। जहाँ सामान्य इंडक्शन मोटर वाले पंखे 70-80 वॉट बिजली की खपत करते हैं, वहीं ये BLDC पंखे मात्र 28-35 वॉट में चलते हैं, जिससे बिजली के बिल में स्पष्ट रूप से 50% से 60% की कमी देखी गई है।
बिजली की खपत और इन्वर्टर पर परफॉरमेंस
इन पंखों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कम वोल्टेज में भी अपनी पूरी क्षमता से चलते हैं। इसके अलावा, बिजली कटने पर ये पंखे साधारण पंखों के मुकाबले दोगुना या तीन गुना ज्यादा समय तक इन्वर्टर पर चलते हैं, जो गर्मी के मौसम में एक बड़ी राहत है।
स्मार्ट फीचर्स और शांति का अनुभव
इनका रिमोट-कंट्रोल फीचर और बेहद कम शोर वाला संचालन इसे एक प्रीमियम अनुभव बनाता है। अगर आप अपने घर को स्मार्ट और किफायती बनाना चाहते हैं, तो BLDC सीलिंग फैन एक बेहतरीन और 'पैसा वसूल' निवेश है। क्या आप भी अपने घर को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं? तो यह समय बिल्कुल सही है।
1. Colorbot Stella BLDC Ceiling Fans 1200mm | BEE 5 Star Rated Power Saver | AeroQuiet+ Technology | 370 RPM | Remote Control (Boost, Timer, LED, Reverse Mode) | 4 Years Warranty (Arctic White)
अगर आप अपने घर के लिए कम बिजली खर्च करने वाला और आधुनिक फीचर्स से लैस पंखा ढूंढ रहे हैं, तो Colorbot Stella BLDC Ceiling Fan इस समय एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर इसकी भारी लोकप्रियता और डिस्काउंट इसे एक पैसा वसूल प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए जानते हैं कि यह पंखा आपकी जरूरतों के लिए कैसा है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की भारी बचत
स्मार्ट फीचर्स
शानदार परफॉरमेंस
रिवर्स रोटेशन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन के लिए अलग से भुगतान
केवल इनडोर उपयोग
रिमोट पर निर्भरता
2. Havells Stealth Air BLDC 1200mm Ceiling Fan| Upto 55% Energy Saving| Silent & Premium| 5 stars Rating| 100% Copper Motor| RF Remote, Memory Backup, Timer| (Pearl White, Pack Of 1)
अगर आप अपने घर को एक प्रीमियम लुक देना चाहते हैं और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो Havells Stealth Air एक शानदार विकल्प है। यह पंखा अपनी शांत कार्यक्षमता और आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं कि यह महंगा होने के बावजूद क्यों एक बेहतरीन चुनाव है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम अनुभव
शांत संचालन
RF रिमोट
मेमोरी बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
वारंटी (2 साल) थोड़ी कम
बजट-फ्रेंडली पंखा नहीं
3. ACTIVA Gracia 1200mm BLDC Ceiling Fan with LED Light, 28W Energy Saving BEE 5 Star Rated Motor, 3 Wider Blades, Full Remote Control, Silent Operation come with 5 Year Warranty (Sparkle Blue)
अगर आप कम बजट में एक ऐसा पंखा ढूंढ रहे हैं जो दिखने में स्टाइलिश हो, बिजली भी बचाए और जिसमें LED लाइट जैसे आधुनिक फीचर्स भी हों, तो ACTIVA Gracia 1200mm BLDC Fan एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। मात्र 2,198 रुपये (डिस्काउंट के साथ) की कीमत में यह पंखा बाज़ार में उपलब्ध सबसे किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्पों में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
लंबी वारंटी
बिजली की बचत
स्टाइलिश लुक
क्यों खोजें विकल्प
अतिरिक्त शुल्क देना
रिमोट निर्भरता
4. atomberg Efficio Alpha 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 star Rated Energy Efficient Ceiling Fan | High Air Delivery with LED Indicators | 2 Year Warranty (Gloss Black)
अगर आप एक ऐसे ब्रांड पर भरोसा करना चाहते हैं जो BLDC फैन्स का विशेषज्ञ है, तो Atomberg Efficio Alpha एक बेहतरीन चुनाव है। 8,000 से ज़्यादा रेटिंग्स और अमेज़न चॉइस का टैग इसे बाज़ार के सबसे भरोसेमंद मॉडल्स में से एक बनाता है। यह पंखा उन लोगों के लिए है जो स्टाइल से ज़्यादा 'परफॉरमेंस' को महत्व देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सिद्ध विश्वसनीयता
ऊर्जा बचत
बेहतर हवा
LED इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
2 साल की वारंटी थोड़ी कम
5. Superfan SuperX1 Natura 1200mm (48 Inch) BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 Star Energy Efficient High Speed Ceiling Fan for Home | 230 CMM Air Delivery | 5 Year Warranty (Beige)
अगर आप एक ऐसे पंखे की तलाश में हैं जो न केवल बिजली बचाए बल्कि सालों-साल बिना किसी परेशानी के चले, तो Superfan एक प्रीमियम और भरोसेमंद नाम है। अपनी 5 साल की वारंटी और बेहतरीन एयर डिलीवरी के साथ, यह पंखा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की लंबी वारंटी
वोल्टेज स्टेबिलिटी
नेचुरल ब्रीज मोड
हाई एयर डिलीवरी
क्यों खोजें विकल्प
बजट सेगमेंट के मुकाबले महंगा
लीफ-इंस्पायर्ड डिज़ाइन सबको पसंद नहीं
6. LONGWAY Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Ceiling Fan (1, Smoked Brown)
अगर आप 2,000 रुपये के आसपास एक ऐसा पंखा ढूंढ रहे हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और जिसके रखरखाव में मेहनत कम लगे, तो LONGWAY Aero एक बहुत ही किफायती विकल्प है। इसका एंटी-डस्ट फीचर इसे उन लोगों के लिए बहुत खास बनाता है जो धूल से परेशान रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा हाई-स्पीड
एंटी-डस्ट टेक्नोलॉजी
टिकाऊपन
प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
लो-स्पीड वाले पंखों की तुलना में थोड़ी अधिक आवाज़
सर्विस नेटवर्क सीमित
- BLDC सीलिंग फैन क्या है?
BLDC का पूरा नाम "Brushless Direct Current" है। साधारण पंखों में इंडक्शन मोटर होती है जिसमें घर्षण पैदा करने वाले ब्रश का उपयोग होता है, लेकिन BLDC पंखे एक आधुनिक मोटर का उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग और स्थायी चुम्बकों पर काम करती है। यह तकनीक पंखे को कम बिजली में बेहतर परफॉरमेंस देने में मदद करती है।
2. बीएलडीसी पंखे अच्छे हैं या बुरे?
ये निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। आज के समय में बिजली की बचत और सुविधा को देखते हुए ये सबसे बेहतर विकल्प हैं। इन्हें 'बुरा' कहने का एकमात्र कारण इनकी शुरुआती कीमत का अधिक होना हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये काफी किफायती साबित होते हैं।
3. क्या बीएलडीसी पंखे एसी या डीसी पर काम करते हैं?
यह एक तकनीकी पेचीदगी है, लेकिन इसे समझना आसान है,
- बीएलडीसी पंखे एसी सप्लाई (घर की बिजली) पर ही चलते हैं।
- लेकिन, पंखे के अंदर लगा एक 'इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर' इस एसी पावर को पहले डीसी में बदल देता है।
- इसलिए, ये पंखे बाहरी तौर पर एसी बिजली से चलते हैं, लेकिन मोटर के अंदर डीसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।
4. BLDC पंखों के फायदे और नुकसान
फायदे :
- बिजली की भारी बचत: ये पंखे सामान्य पंखों की तुलना में 50-65% कम बिजली की खपत करते हैं (साधारण पंखा 75W, BLDC मात्र 28-35W)।
- इनवर्टर पर लंबे समय तक: कम बिजली लेने के कारण ये इनवर्टर पर साधारण पंखों की तुलना में 2-3 गुना ज्यादा देर तक चलते हैं।
- रिमोट कंट्रोल: लगभग सभी BLDC पंखे रिमोट के साथ आते हैं, जिससे स्पीड कंट्रोल करना आसान होता है।
- कम शोर: इन पंखों की मोटर में घर्षण कम होता है, इसलिए ये बहुत ही शांत चलते हैं।
- वोल्टेज का असर नहीं: वोल्टेज कम होने पर भी ये अपनी पूरी ताकत से चलते रहते हैं।
नुकसान :
- महंगे: सामान्य इंडक्शन पंखों की तुलना में इनकी शुरुआती कीमत अधिक होती है।
- महंगी मरम्मत : अगर इनकी मोटर या रिमोट का सर्किट खराब हो जाए, तो इन्हें ठीक कराना सामान्य पंखों के मुकाबले थोड़ा महंगा हो सकता है।
- रिमोट पर निर्भरता : अगर रिमोट खो जाए या खराब हो जाए, तो पंखे की स्पीड बदलना मुश्किल हो सकता है (हालांकि कुछ पंखों में रेगुलेटर सपोर्ट भी होता है)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
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