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मैंने इस्तेमाल किए ये BLDC फैन्स, घर में लगाने के बाद क्या सच में घटा बिजली का बिल? जानें जमीनी हकीकत

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मैंने अपने घर पर अलग-अलग ब्रांड्स के BLDC पंखे इस्तेमाल किए हैं और इनका परफॉरमेंस वाकई शानदार रहा है। ये पंखे न केवल बिजली की खपत को आधा कर देते हैं, बल्कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के दौरान भी बेहतरीन हवा देते हैं। 

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बढ़ते बिजली बिलों से परेशान होकर मैंने अपने घर के पुराने पंखों को BLDC तकनीक वाले पंखों से बदलने का फैसला किया। पिछले कुछ महीनों के व्यक्तिगत उपयोग के बाद, इसका अनुभव वाकई हैरान कर देने वाला रहा है। जहाँ सामान्य इंडक्शन मोटर वाले पंखे 70-80 वॉट बिजली की खपत करते हैं, वहीं ये BLDC पंखे मात्र 28-35 वॉट में चलते हैं, जिससे बिजली के बिल में स्पष्ट रूप से 50% से 60% की कमी देखी गई है।

मैंने इस्तेमाल किए ये BLDC फैन्स, घर में लगाने के बाद क्या सच में घटा बिजली का बिल? जानें जमीनी हकीकत

बिजली की खपत और इन्वर्टर पर परफॉरमेंस

इन पंखों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कम वोल्टेज में भी अपनी पूरी क्षमता से चलते हैं। इसके अलावा, बिजली कटने पर ये पंखे साधारण पंखों के मुकाबले दोगुना या तीन गुना ज्यादा समय तक इन्वर्टर पर चलते हैं, जो गर्मी के मौसम में एक बड़ी राहत है।

स्मार्ट फीचर्स और शांति का अनुभव

इनका रिमोट-कंट्रोल फीचर और बेहद कम शोर वाला संचालन इसे एक प्रीमियम अनुभव बनाता है। अगर आप अपने घर को स्मार्ट और किफायती बनाना चाहते हैं, तो BLDC सीलिंग फैन एक बेहतरीन और 'पैसा वसूल' निवेश है। क्या आप भी अपने घर को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं? तो यह समय बिल्कुल सही है।

अगर आप अपने घर के लिए कम बिजली खर्च करने वाला और आधुनिक फीचर्स से लैस पंखा ढूंढ रहे हैं, तो Colorbot Stella BLDC Ceiling Fan इस समय एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर इसकी भारी लोकप्रियता और डिस्काउंट इसे एक पैसा वसूल प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए जानते हैं कि यह पंखा आपकी जरूरतों के लिए कैसा है।

Specifications

हवा की गति
370 RPM
शोर का स्तर
55 dB
कंट्रोल
रिमोट कंट्रोल्ड
वारंटी
4 साल

क्यों खरीदें

...

बिजली की भारी बचत

...

स्मार्ट फीचर्स

...

शानदार परफॉरमेंस

...

रिवर्स रोटेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टालेशन के लिए अलग से भुगतान

...

केवल इनडोर उपयोग

...

रिमोट पर निर्भरता

अगर आप अपने घर को एक प्रीमियम लुक देना चाहते हैं और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो Havells Stealth Air एक शानदार विकल्प है। यह पंखा अपनी शांत कार्यक्षमता और आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं कि यह महंगा होने के बावजूद क्यों एक बेहतरीन चुनाव है।

Specifications

इंस्टालेशन
ब्रांड द्वारा अधिकृत फ्री इंस्टालेशन उपलब्ध
वारंटी
2 साल की वारंटी
खास फीचर
इन-बिल्ट वोल्टेज स्टेबलाइजेशन
हवा
एयरोडायनामिक ब्लेड्स

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम अनुभव

...

शांत संचालन

...

RF रिमोट

...

मेमोरी बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी महंगा

...

वारंटी (2 साल) थोड़ी कम

...

बजट-फ्रेंडली पंखा नहीं

अगर आप कम बजट में एक ऐसा पंखा ढूंढ रहे हैं जो दिखने में स्टाइलिश हो, बिजली भी बचाए और जिसमें LED लाइट जैसे आधुनिक फीचर्स भी हों, तो ACTIVA Gracia 1200mm BLDC Fan एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। मात्र 2,198 रुपये (डिस्काउंट के साथ) की कीमत में यह पंखा बाज़ार में उपलब्ध सबसे किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्पों में से एक है।

Specifications

वारंटी
5 साल की वारंटी
टिकाऊपन
स्मूथ और शांत संचालन के लिए डबल बॉल बेयरिंग
खास फीचर्स
इन-बिल्ट LED लाइट
डिजाइन
3 चौड़े ब्लेड्स और स्पार्कल ब्लू
हवा की गति
380-390 RPM

क्यों खरीदें

...

किफायती कीमत

...

लंबी वारंटी

...

बिजली की बचत

...

स्टाइलिश लुक

क्यों खोजें विकल्प

...

अतिरिक्त शुल्क देना

...

रिमोट निर्भरता

अगर आप एक ऐसे ब्रांड पर भरोसा करना चाहते हैं जो BLDC फैन्स का विशेषज्ञ है, तो Atomberg Efficio Alpha एक बेहतरीन चुनाव है। 8,000 से ज़्यादा रेटिंग्स और अमेज़न चॉइस का टैग इसे बाज़ार के सबसे भरोसेमंद मॉडल्स में से एक बनाता है। यह पंखा उन लोगों के लिए है जो स्टाइल से ज़्यादा 'परफॉरमेंस' को महत्व देते हैं।

Specifications

वारंटी
2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी
डिज़ाइन
ग्लॉस ब्लैक फिनिश
कंट्रोल
रिमोट कंट्रोल के साथ LED स्पीड इंडिकेटर
गति
380 RPM

क्यों खरीदें

...

सिद्ध विश्वसनीयता

...

ऊर्जा बचत

...

बेहतर हवा

...

LED इंडिकेटर

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

...

2 साल की वारंटी थोड़ी कम

अगर आप एक ऐसे पंखे की तलाश में हैं जो न केवल बिजली बचाए बल्कि सालों-साल बिना किसी परेशानी के चले, तो Superfan एक प्रीमियम और भरोसेमंद नाम है। अपनी 5 साल की वारंटी और बेहतरीन एयर डिलीवरी के साथ, यह पंखा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते।

Specifications

वारंटी
5 साल की लंबी वारंटी
डिजाइन
लीफ-इंस्पायर्ड (पत्ती के आकार का) प्रीमियम बेज फिनिश
कंट्रोल
एडवांस रिमोट
वोल्टेज रेंज
90V से 300V तक स्थिर

क्यों खरीदें

...

5 साल की लंबी वारंटी

...

वोल्टेज स्टेबिलिटी

...

नेचुरल ब्रीज मोड

...

हाई एयर डिलीवरी

क्यों खोजें विकल्प

...

बजट सेगमेंट के मुकाबले महंगा

...

लीफ-इंस्पायर्ड डिज़ाइन सबको पसंद नहीं

अगर आप 2,000 रुपये के आसपास एक ऐसा पंखा ढूंढ रहे हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और जिसके रखरखाव में मेहनत कम लगे, तो LONGWAY Aero एक बहुत ही किफायती विकल्प है। इसका एंटी-डस्ट फीचर इसे उन लोगों के लिए बहुत खास बनाता है जो धूल से परेशान रहते हैं।

Specifications

वारंटी
3 साल की वारंटी
डिज़ाइन
स्मोक्ड ब्राउन ग्लॉस फिनिश
एयर डिलीवरी
230 CMM
स्पीड
400 RPM

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा हाई-स्पीड

...

एंटी-डस्ट टेक्नोलॉजी

...

टिकाऊपन

...

प्रीमियम लुक

क्यों खोजें विकल्प

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लो-स्पीड वाले पंखों की तुलना में थोड़ी अधिक आवाज़

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सर्विस नेटवर्क सीमित

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  1. BLDC सीलिंग फैन क्या है?

BLDC का पूरा नाम "Brushless Direct Current" है। साधारण पंखों में इंडक्शन मोटर होती है जिसमें घर्षण पैदा करने वाले ब्रश का उपयोग होता है, लेकिन BLDC पंखे एक आधुनिक मोटर का उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग और स्थायी चुम्बकों पर काम करती है। यह तकनीक पंखे को कम बिजली में बेहतर परफॉरमेंस देने में मदद करती है।

2. बीएलडीसी पंखे अच्छे हैं या बुरे?

ये निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। आज के समय में बिजली की बचत और सुविधा को देखते हुए ये सबसे बेहतर विकल्प हैं। इन्हें 'बुरा' कहने का एकमात्र कारण इनकी शुरुआती कीमत का अधिक होना हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये काफी किफायती साबित होते हैं।

3. क्या बीएलडीसी पंखे एसी या डीसी पर काम करते हैं?

यह एक तकनीकी पेचीदगी है, लेकिन इसे समझना आसान है,

  • बीएलडीसी पंखे एसी सप्लाई (घर की बिजली) पर ही चलते हैं।
  • लेकिन, पंखे के अंदर लगा एक 'इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर' इस एसी पावर को पहले डीसी में बदल देता है।
  • इसलिए, ये पंखे बाहरी तौर पर एसी बिजली से चलते हैं, लेकिन मोटर के अंदर डीसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।

4. BLDC पंखों के फायदे और नुकसान

फायदे :

  • बिजली की भारी बचत: ये पंखे सामान्य पंखों की तुलना में 50-65% कम बिजली की खपत करते हैं (साधारण पंखा 75W, BLDC मात्र 28-35W)।
  • इनवर्टर पर लंबे समय तक: कम बिजली लेने के कारण ये इनवर्टर पर साधारण पंखों की तुलना में 2-3 गुना ज्यादा देर तक चलते हैं।
  • रिमोट कंट्रोल: लगभग सभी BLDC पंखे रिमोट के साथ आते हैं, जिससे स्पीड कंट्रोल करना आसान होता है।
  • कम शोर: इन पंखों की मोटर में घर्षण कम होता है, इसलिए ये बहुत ही शांत चलते हैं।
  • वोल्टेज का असर नहीं: वोल्टेज कम होने पर भी ये अपनी पूरी ताकत से चलते रहते हैं।

नुकसान :

  • महंगे: सामान्य इंडक्शन पंखों की तुलना में इनकी शुरुआती कीमत अधिक होती है।
  • महंगी मरम्मत : अगर इनकी मोटर या रिमोट का सर्किट खराब हो जाए, तो इन्हें ठीक कराना सामान्य पंखों के मुकाबले थोड़ा महंगा हो सकता है।
  • रिमोट पर निर्भरता : अगर रिमोट खो जाए या खराब हो जाए, तो पंखे की स्पीड बदलना मुश्किल हो सकता है (हालांकि कुछ पंखों में रेगुलेटर सपोर्ट भी होता है)।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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