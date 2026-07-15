MS Dhoni के कान पर दिखा अनोखा गैजेट, आखिर क्या है यह छोटा डिवाइस और क्यों पहनते हैं माही?

MS Dhoni के कान में दिखा नीले रंग का एक डिवाइस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह Miniature Stadium Radio Receiver है जो कोई फैशन एक्सेसरी नहीं, बल्कि स्टेडियम में लाइव मैच का अनुभव बेहतर बनाने वाला खास टेक डिवाइस है। जानिए क्या काम करता है यह:

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी सादगी और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं, जिनमें उनके कान पर एक छोटा-सा डिवाइस नजर आया। पहली नजर में कई लोगों को यह ब्लूटूथ स्पीकर, माइक्रोफोन या कोई फिटनेस गैजेट जैसा लगता है, लेकिन यह एक Miniature Stadium Radio Receiver है। यह कोई फैशन एक्सेसरी नहीं, बल्कि स्टेडियम में मैच देखने का अनुभव बेहतर बनाने वाला खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसकी मदद से यूजर लाइव मैच देखते समय रेडियो कमेंट्री भी लगभग रियल-टाइम में सुन सकता है। आइए जानते हैं कि यह गैजेट कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं।

MS Dhoni के गले में दिखा डिवाइस आखिर क्या करता है? धोनी के गले में जो छोटा-सा डिवाइस नजर आया, वह Miniature Stadium Radio Receiver है। यह एक छोटा रेडियो रिसीवर होता है, जिसकी मदद से स्टेडियम में बैठा व्यक्ति मैच देखते हुए लाइव बॉल-बाय-बॉल कमेंट्री भी सुन सकता है। यानी मैदान में क्या हो रहा है, उसके साथ-साथ कमेंटेटर्स का रिसर्चर्स और हर गेंद की जानकारी भी रियल-टाइम में मिलती रहती है।

कई बड़े क्रिकेट और स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह तकनीक पहले से इस्तेमाल की जाती है ताकि दर्शक मैच देखते समय हर गेंद, हर फैसले और हर एनालिसिस को कमेंटेटर की आवाज में सुन सकें। इससे मैच को अलग नजरिए से समझना आसान हो जाता है। खासकर ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो, उनके लिए यह अतिरिक्त जानकारी काफी उपयोगी हो सकती है।

बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में आम है यह डिवाइस Miniature Stadium Radio Receiver कोई नया गैजेट नहीं है। क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ, बेसबॉल और अन्य बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में इस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल कई वर्षों से किया जा रहा है। इसकी मदद से दर्शकों को मैदान में बैठकर भी टीवी जैसी कमेंट्री और एक्सपर्ट एनालिसिस सुनने का मौका मिलता है। यही वजह है कि इसे स्टेडियम में मैच देखने का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने वाले सबसे उपयोगी गैजेट्स में से एक माना जाता है।

Miniature Stadium Radio Receiver के ये हैं फायदे Miniature Stadium Radio Receiver सिर्फ एक छोटा रेडियो डिवाइस नहीं है, बल्कि स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का एक्सपीरियंस कई गुना बेहतर बना देता है।

1. लाइव बॉल-बाय-बॉल कमेंट्री सुनने की सुविधा इस डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टेडियम में मैच देखते समय यूजर को हर गेंद की लाइव कमेंट्री सुनने को मिलती है। कमेंटेटर हर बॉल, चौके-छक्के, विकेट और मैच की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी देते रहते हैं, जिससे कोई भी अहम पल छूटता नहीं है।

2. एक्सपर्ट्स का एनालिसिस भी मिलता है मैच के दौरान सिर्फ स्कोर ही नहीं, बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय, खिलाड़ियों की रणनीति, फील्ड सेटिंग और कप्तान के फैसलों का एनालिसिस भी सुनने को मिलता है। इससे दर्शकों को मैच को गहराई से समझने में मदद मिलती है।

3. स्टेडियम के शोर में भी साफ सुनाई देती है कमेंट्री बड़े स्टेडियम में हजारों दर्शकों के शोर के कारण कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि मैदान पर क्या फैसला हुआ है। Mini Radio Receiver की मदद से यूजर सीधे अपने ईयरफोन में साफ आवाज में कमेंट्री सुन सकता है।

4. रियल-टाइम अपडेट मिलते रहते हैं यह डिवाइस कम लेटेंसी (Low Latency) के साथ काम करता है, यानी कमेंट्री और मैदान पर हो रही घटना के बीच बहुत कम अंतर होता है। इससे यूजर को लगभग उसी समय जानकारी मिलती है, जब मैदान पर घटना घटती है।

5. DRS, अंपायर के फैसले और रिकॉर्ड्स की जानकारी जब अंपायर किसी फैसले के लिए DRS लेते हैं या कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाता है, तो कमेंटेटर्स तुरंत उसकी जानकारी और पूरा एनालिसिस बताते हैं।

6. स्कोर देखने के लिए बार-बार मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं अगर किसी स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर स्कोर या जानकारी साफ दिखाई नहीं देती, तो भी कमेंट्री के जरिए यूजर को लगातार स्कोर, रन रेट की जानकारी पता चलती रहती है।