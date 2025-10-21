चेतावनी! Mozilla Firefox यूजर्स तुरंत करें अपडेट, नहीं तो खतरे में पड़ सकता है आपका डाटा

संक्षेप: मोजिला फायरफॉक्स यूजर्स के लिए सरकारी एजेंसी CERT-In की ओर से एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है। इसके मुताबिक यूजर्स को ब्राउजर फौरन अपडेट कर लेना चाहिए।

भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) की ओर से Mozilla Firefox यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि Firefox के पुराने वर्जन में बड़ी सुरक्षा खामियां मौजूद हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं या सेंसिटिव डाटा चुरा सकते हैं।

सरकार की एजेंसी CERT-In के Vulnerability Note (CIVN-2025-0273) के मुताबिक, ये सुरक्षा खामियां Mozilla Firefox 144, Firefox ESR 140.4, और Mozilla Thunderbird 144 और इनके पुराने वर्जन को प्रभावित कर रही हैं। इन कमजोरियों की वजह से हैकर्स किसी भी यूजर के सिस्टम में अनॉथराइज्ड ऐक्सेस पा सकते हैं, जिससे डाटा चोरी, इन्फॉर्मेशन लीक या यहां तक कि पूरे सिस्टम का कम्प्रोमाइज हो सकता है।

सामने आई हैं कई गंभीर खामियां CERT-In ने बताया कि इन कमजोरियों की वजह कई तकनीकी खामियां हैं। इनकी लिस्ट में Use-after-free errors और memory corruption के अलावा Web extensions की ओर से API का गलत इस्तेमाल वगैरह शामिल हैं। इसमें Out-of-bounds reads/writes, Cross-process information leaks और Improper handling of browser objects भी शामिल हैं।

खामियों में से कुछ Android वर्जन पर भी असर डालती हैं। इससे स्पूफिंग और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक जैसे रिस्क बढ़ सकते हैं, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी पर सीधा असर पड़ सकता है।

Mozilla ने जारी किए सुरक्षा पैच CERT-In की सलाह के बाद Mozilla ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई सिक्योरिटी अपडेट्स जारी किए हैं। कंपनी ने कहा है कि ये अपडेट्स सभी मौजूदा खामियों को ठीक करते हैं और सिस्टम को सुरक्षित बनाते हैं। Mozilla ने यूजर्स से कहा है कि वे इन अपडेट्स को तुरंत इंस्टॉल करें और Mozilla Security Advisories पेज को समय-समय पर चेक करते रहें, जिससे आने वाले दिनों में सिक्योरिटी रिस्क से भी बचा जा सके।

फौरन इतना करें Firefox यूजर्स CERT-In ने सभी यूजर्स और ऑर्गनाइजेशंस को सलाह दी है कि वे अपने सिस्टम और ब्राउजर को जल्द से जल्द लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें। आपको नीचे बताई गईं बातों का ध्यान रखना होगा।