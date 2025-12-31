Motorola का एक और नया स्मार्टफोन, जबर्दस्त है कैमरा सेटअप, 90W की चार्जिंग भी
मोटोरोला ने अपकमिंग फोन- Motorola X70 Air Pro के टीजर को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। नए टीजर पोस्टर में कंपनी ने फोन के रियर कैमरा मॉड्यूल दिखाया है। पोस्टर के अनुसार फोन में तीन इमेज सेंसर दिए गए हैं।
पेरिस्कोप टेलिफोटो सेंसर से लैस होगा फोन
कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इनमें से एक पेरिस्कोप टेलिफोटो सेंसर है, जो जूम्ड फोटोग्राफी ऑफर करेगा। मोटोरोला इस फोन के कैमरा सिस्टम में कई एआई फीचर देने वाला है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि एआई-इन्हैंस्ड इमेजिंग ऐल्गोरिद्म भी शामिल होंगे। फोन में कंपनी एआई पावर्ड एडिटिंग टूल्स भी ऑफर कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोटो X एयर में कंपनी मेन और वाइड ऐंगल लेंस वाला ड्यूल कैमरा सिस्टम दे रही है।
90W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग
पिछले हफ्ते कंपनी ने इस फोन का पहला टीजर शेयर किया था। इसमें बताया गया था कि फोन को 3C सर्टिफिकेशन मिल गया है और यह 90W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है।
16जीबी तक की रैम और 50MP के तीन कैमरे
गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार फोन 16जीबी रैम के साथ आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 देने वाली है। यह फोन ऐंड्रॉयड 16 ओएस आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करेगा। एक लेटेस्ट लीक के अनुसार मोटो X70 एयर प्रो स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल के पेरिस्कोप टेलिफोटो शूटर के साथ आ सकता है।
(Main Image: Notebookcheck)
