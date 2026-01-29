Hindustan Hindi News
Moto का जलवा: 32MP सेल्फी कैमरा, 6000mAh बैटरी, Gorilla Glass 3 स्क्रीन के साथ आए दो फोन

संक्षेप:

Motorola ने Moto G17 और Moto G17 Power स्मार्टफोन्स को ग्लोबली लॉन्च कर दिए हैं। दोनों फोन 50MP के दमदार कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और Android 15 के साथ आते हैं। जानिए डिटेल्स:

Jan 29, 2026 06:49 pm IST Himani Gupta
Motorola ने अपनी पॉपुलर G-सीरीज लाइनअप में दो नए स्मार्टफोन Moto G17 और Moto G17 Power लॉन्च कर दिए हैं। ये फोन्स खासकर बजट-फ्रेंडली यूजर्स के लिए तैयार किए गए हैं। इन दोनों मॉडलों में 50MP Sony LYTIA 600 मुख्य कैमरा, MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर हैं, जिससे रोजमर्रा के काम, फोटो-वीडियो और हल्की गेमिंग के लिए बेस्ट हैं। Moto G17 Power की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी है। वहीं Moto G17 में भी 5200mAh बैटरी दी गई है। दोनों फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइसों में Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन और Pantone-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन्स शामिल हैं।

Moto G17 और Moto G17 Power के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Moto G17 Power की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी है। तो वहीं Moto G17 में 5200mAh बैटरी दी गई है। Power वर्जन में 30W TurboPower तेजी से चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, वहीं G17 में 18W TurboPower चार्जिंग का सपोर्ट शामिल है।दोनों फोन में तीन कैमरे दिए गए हैं जिनमें मुख्य कैमरा 50MP का है। इसके अलावा 5MP ultra-wide कैमरा से ग्रुप फोटोज और लैंडस्केप शॉट्स अच्छे आते हैं, और सामने 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

ये भी पढ़ें:Google Pay, PhonePe, Paytm यूजर्स ध्यान दें! फेल हुई पेमेंट पर मिलेगा Extra पैसा

Moto G17 और G17 Power दोनों में MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर दिया गया है। दोनों डिवाइसों में RAM 4GB या 8GB तक और इंटरनल स्टोरेज 128GB या 256GB तक की ऑप्शन्स हैं, साथ ही स्टोरेज 1TB तक बढ़ाया जा सकता है microSD कार्ड से। दोनों फोन में 6.72-इंच की FHD+ LCD डिस्प्ले है। दोनों फोन की स्क्रीन Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित रहती है।

दोनों मॉडल में Pantone-curated कलर ऑप्शन्स जैसे Evening Blue, Alaskan Blue और Bordeaux शामिल हैं, जो स्टाइलिश लुक देते हैं। Moto G17 सीरीज डुअल-SIM सपोर्ट, USB-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और NFC जैसे फीचर्स हैं। स्पीकर स्टीरियो के साथ Dolby Atmos सपोर्ट भी मिलता है। दोनों फोन Android 15 पर चलते हैं।

ये भी पढ़ें:कल ₹10,000 तक सस्ता मिलेगा Motorola का चार 50MP कैमरा, मिलिट्री-ग्रेड फोन
Motorola

