Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola Unbeatable discount in Republic Day sale get upto 4000 rupees price drop in edge and G series phones check list
Republic Day Sale में Motorola का ताबड़तोड़ धमाका: ₹4000 तक सस्ते हुए 50MP सेल्फी कैमरा वाले मिलिट्री ग्रेड AI फोन

Republic Day Sale में Motorola का ताबड़तोड़ धमाका: ₹4000 तक सस्ते हुए 50MP सेल्फी कैमरा वाले मिलिट्री ग्रेड AI फोन

संक्षेप:

फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल 2026 में मोटोरोला के फोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इस सेल में edge 60 Pro, edge 60 Fusion, moto g96 5G, g86 Power और g57 Power जैसे 5G स्मार्टफोन्स की कीमतों में भारी कटौती हुई है।

Jan 16, 2026 12:01 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹29942

₹36999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

12% OFF

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion

  • check8 GB
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹22849

₹25999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

Republic Day Sale 2026 के मौके पर Motorola ने स्मार्टफोन खरीदारों के लिए एक जबरदस्त तोहफा पेश किया है। Flipkart पर शुरू हुई इस सेल में कंपनी अपनी फ्लैगशिप एज सीरीज से लेकर बजट फ्रेंडली Moto G सीरीज के 5G स्मार्टफोन्स पर अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती का ऐलान किया है। ऐसे समय में जब स्मार्टफोन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, Motorola का यह कदम यूजर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹29942

₹36999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

12% OFF

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion

  • check8 GB
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹22849

₹25999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण Motorola edge 60 Pro है, जो अब 25,999 रुपए में उपलब्ध है और इसमें ट्रिपल 50MP AI कैमरा सिस्टम, 1.5K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले, D6000mAh बैटरी और 90W TurboPower फास्ट चार्जिंग जैसे फ्लैगशिप फीचर्स मिलते हैं। वहीं edge 60 Fusion को 19,999 रुपए में खरीदा जा सकता है, जो प्रीमियम डिज़ाइन और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है।

सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, बल्कि Motorola ने बजट सेगमेंट में भी धमाका किया है। moto g57 Power, g67 Power और g86 Power जैसे फोन 7000mAh तक की बैटरी, Sony कैमरा और दमदार 5G प्रोसेसर के साथ अब 12,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं।

Motorola Republic Day Sale में इस फोन पर इतने रुपए की छूट

1. Motorola Edge 60 Pro

Motorola का यह फ्लैगशिप फोन अब ₹29,999 से घटकर ₹25,999 में मिल रहा है। इसमें ट्रिपल 50MP AI कैमरा सिस्टम, 1.5K क्वाड-कर्व्ड True Colour डिस्प्ले और DXOMARK Gold Label-rated 6000mAh बैटरी दी गई है। फोन 90W TurboPower चार्जिंग, IP68/IP69 वाटर प्रोटेक्शन और प्रीमियम Pantone डिज़ाइन के साथ आता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Moto G57 Power

Moto G57 Power

  • checkPantone Corsair
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹22999

और जाने

discount

19% OFF

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G

  • checkBlue Curacao
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹15445

₹18999

खरीदिये

discount

22% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹13999

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

14% OFF

Moto G86 Power

Moto G86 Power

  • checkCosmic Sky
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹17189

₹19999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

2. Motorola edge 60 Fusion

यह सेगमेंट का बेस्टसेलर फोन अब सिर्फ ₹19,999 में उपलब्ध है। इसमें 1.5K ऑल-कर्व्ड डिस्प्ले, Sony LYTIA 700C कैमरा, IP69 रेटिंग, MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और प्रीमियम वेगन लेदर डिज़ाइन मिलता है।

3. Moto g96 5G

moto g96 5G को ₹16,999 में खरीदा जा सकता है। इसमें 144Hz 3D कर्व्ड pOLED डिस्प्ले, 50MP OIS Sony कैमरा, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और प्रीमियम फिनिश दी गई है।

4. Moto g86 Power

लंबी बैटरी चाहने वालों के लिए यह फोन अब ₹15,999 में उपलब्ध है। इसमें 6720mAh बैटरी, 1.5K pOLED डिस्प्ले, 50MP Sony कैमरा और IP68 + IP69 प्रोटेक्शन दिया गया है।

5. Moto g67 Power

यह फोन ₹14,999 में मिल रहा है और इसमें 7000mAh बैटरी, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर, 50MP Sony कैमरा और 120Hz डिस्प्ले मौजूद है।

6. Moto g57 Power

सबसे सस्ता लेकिन पावरफुल विकल्प moto g57 Power है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹12,999 है। इसमें दुनिया का पहला Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर, 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 50MP Sony कैमरा और 120Hz डिस्प्ले मिलता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।