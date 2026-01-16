Republic Day Sale में Motorola का ताबड़तोड़ धमाका: ₹4000 तक सस्ते हुए 50MP सेल्फी कैमरा वाले मिलिट्री ग्रेड AI फोन
फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल 2026 में मोटोरोला के फोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इस सेल में edge 60 Pro, edge 60 Fusion, moto g96 5G, g86 Power और g57 Power जैसे 5G स्मार्टफोन्स की कीमतों में भारी कटौती हुई है।
19% OFF
Motorola Edge 60 Pro
- 8GB/12GB/16GB RAM
- 256GB/512GB Storage
- 6.7 inches Display Size
₹29942₹36999
खरीदिये
Republic Day Sale 2026 के मौके पर Motorola ने स्मार्टफोन खरीदारों के लिए एक जबरदस्त तोहफा पेश किया है। Flipkart पर शुरू हुई इस सेल में कंपनी अपनी फ्लैगशिप एज सीरीज से लेकर बजट फ्रेंडली Moto G सीरीज के 5G स्मार्टफोन्स पर अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती का ऐलान किया है। ऐसे समय में जब स्मार्टफोन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, Motorola का यह कदम यूजर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है।
इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण Motorola edge 60 Pro है, जो अब 25,999 रुपए में उपलब्ध है और इसमें ट्रिपल 50MP AI कैमरा सिस्टम, 1.5K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले, D6000mAh बैटरी और 90W TurboPower फास्ट चार्जिंग जैसे फ्लैगशिप फीचर्स मिलते हैं। वहीं edge 60 Fusion को 19,999 रुपए में खरीदा जा सकता है, जो प्रीमियम डिज़ाइन और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है।
सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, बल्कि Motorola ने बजट सेगमेंट में भी धमाका किया है। moto g57 Power, g67 Power और g86 Power जैसे फोन 7000mAh तक की बैटरी, Sony कैमरा और दमदार 5G प्रोसेसर के साथ अब 12,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं।
Motorola Republic Day Sale में इस फोन पर इतने रुपए की छूट
1. Motorola Edge 60 Pro
Motorola का यह फ्लैगशिप फोन अब ₹29,999 से घटकर ₹25,999 में मिल रहा है। इसमें ट्रिपल 50MP AI कैमरा सिस्टम, 1.5K क्वाड-कर्व्ड True Colour डिस्प्ले और DXOMARK Gold Label-rated 6000mAh बैटरी दी गई है। फोन 90W TurboPower चार्जिंग, IP68/IP69 वाटर प्रोटेक्शन और प्रीमियम Pantone डिज़ाइन के साथ आता है।
2. Motorola edge 60 Fusion
यह सेगमेंट का बेस्टसेलर फोन अब सिर्फ ₹19,999 में उपलब्ध है। इसमें 1.5K ऑल-कर्व्ड डिस्प्ले, Sony LYTIA 700C कैमरा, IP69 रेटिंग, MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और प्रीमियम वेगन लेदर डिज़ाइन मिलता है।
3. Moto g96 5G
moto g96 5G को ₹16,999 में खरीदा जा सकता है। इसमें 144Hz 3D कर्व्ड pOLED डिस्प्ले, 50MP OIS Sony कैमरा, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और प्रीमियम फिनिश दी गई है।
4. Moto g86 Power
लंबी बैटरी चाहने वालों के लिए यह फोन अब ₹15,999 में उपलब्ध है। इसमें 6720mAh बैटरी, 1.5K pOLED डिस्प्ले, 50MP Sony कैमरा और IP68 + IP69 प्रोटेक्शन दिया गया है।
5. Moto g67 Power
यह फोन ₹14,999 में मिल रहा है और इसमें 7000mAh बैटरी, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर, 50MP Sony कैमरा और 120Hz डिस्प्ले मौजूद है।
6. Moto g57 Power
सबसे सस्ता लेकिन पावरफुल विकल्प moto g57 Power है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹12,999 है। इसमें दुनिया का पहला Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर, 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 50MP Sony कैमरा और 120Hz डिस्प्ले मिलता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
