मोटोरोला का अल्ट्रा-थिन फोन, धांसू है लुक, iPhone Air और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज से मुकाबला

मोटोरोला का अल्ट्रा-थिन फोन आने वाला है। फोन का नाम मोटोरोला एज 70 है। यह फोन थिकनेस के मामले में आईफोन एयर और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज को कड़ी टक्कर दे सकता है। फोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा। आइए जानते हैं डीटेल।

Sat, 4 Oct 2025 01:06 PM

मोटोरोला (Motorola) मार्केट में अपने अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। इस फोन का नाम Motorola Edge 70 है। फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी सामने नहीं है। इसी बीच टिपस्टर Evan Blass ने इस फोन का एक वीडियो शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। लीक के अनुसार फोन की सबसे बड़ी खूबी है कि यह 6mm से भी पतला है। इस थिकनेस के साथ यह फोन iPhone Air और Samsung Galaxy S25 Edge को कड़ी टक्कर दे सकता है।

30 सेकेंड की इस क्लिप में फोन के थिन प्रोफाइल को दिखाया गया है। वीडियो के अनुसार फोन तीन कलर ऑप्शन- ब्रॉन्ज ग्रीन, गैजेट ग्रे और लिली पैड में आएगा और तीनों में आपको ग्लॉसी मेटैलिक फिनिश देखने को मिलेगा।

मिल सकता है 50MP का कैमरा



लीक के अनुसार फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है, जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा। फ्लैश मॉड्यूल के साथ फोन के कैमरा आइलैंड में तीन कटाउट हैं। फोन में कंपनी टेलिफोटो लेंस देगा या नहीं, इस बारे में पक्के तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

हो सकता है Moto X70 Air का ग्लोबल वर्जन



मोटोरोला का यह फोन Moto X70 Air का ग्लोबल वर्जन हो सकता है, जो इस महीने चीन में लॉन्च होने वाला है। मोटो के इस अपकमिंग डिवाइस में मिनिमल बेजल्स के साथ फ्लैट डिस्प्ले, एक डेडिकेटेड एआई शॉर्टकट बटन के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन और एक 120 डिग्री वाला अल्ट्रा वाइड ऐंगल लेंस देखने को मिल सकता है।