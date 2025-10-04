मोटोरोला का अल्ट्रा-थिन फोन, धांसू है लुक, iPhone Air और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज से मुकाबला motorola ultra thin phone edge 70 leaked video show design may challenge iphone air and samsung galaxy s25 edge, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़motorola ultra thin phone edge 70 leaked video show design may challenge iphone air and samsung galaxy s25 edge

मोटोरोला का अल्ट्रा-थिन फोन, धांसू है लुक, iPhone Air और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज से मुकाबला

मोटोरोला का अल्ट्रा-थिन फोन आने वाला है। फोन का नाम मोटोरोला एज 70 है। यह फोन थिकनेस के मामले में आईफोन एयर और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज को कड़ी टक्कर दे सकता है। फोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:06 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

और जाने

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro

  • checkLuxe Lavender
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB Storage

₹31999

और जाने

मोटोरोला का अल्ट्रा-थिन फोन, धांसू है लुक, iPhone Air और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज से मुकाबला

मोटोरोला (Motorola) मार्केट में अपने अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। इस फोन का नाम Motorola Edge 70 है। फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी सामने नहीं है। इसी बीच टिपस्टर Evan Blass ने इस फोन का एक वीडियो शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। लीक के अनुसार फोन की सबसे बड़ी खूबी है कि यह 6mm से भी पतला है। इस थिकनेस के साथ यह फोन iPhone Air और Samsung Galaxy S25 Edge को कड़ी टक्कर दे सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

और जाने

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro

  • checkLuxe Lavender
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB Storage

₹31999

और जाने

30 सेकेंड की इस क्लिप में फोन के थिन प्रोफाइल को दिखाया गया है। वीडियो के अनुसार फोन तीन कलर ऑप्शन- ब्रॉन्ज ग्रीन, गैजेट ग्रे और लिली पैड में आएगा और तीनों में आपको ग्लॉसी मेटैलिक फिनिश देखने को मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

6% OFF

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹84999

₹89999

खरीदिये

Vivo X100 Pro 5G

Vivo X100 Pro 5G

  • checkAsteroid Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage

₹89999

और जाने

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 Pro

  • checkSpace Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹92999

खरीदिये

मिल सकता है 50MP का कैमरा

लीक के अनुसार फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है, जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा। फ्लैश मॉड्यूल के साथ फोन के कैमरा आइलैंड में तीन कटाउट हैं। फोन में कंपनी टेलिफोटो लेंस देगा या नहीं, इस बारे में पक्के तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

हो सकता है Moto X70 Air का ग्लोबल वर्जन

मोटोरोला का यह फोन Moto X70 Air का ग्लोबल वर्जन हो सकता है, जो इस महीने चीन में लॉन्च होने वाला है। मोटो के इस अपकमिंग डिवाइस में मिनिमल बेजल्स के साथ फ्लैट डिस्प्ले, एक डेडिकेटेड एआई शॉर्टकट बटन के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन और एक 120 डिग्री वाला अल्ट्रा वाइड ऐंगल लेंस देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:साल में एक बार कराना होगा मोबाइल रिचार्ज, 912.5GB डेटा, जियो टीवी भी फ्री

जून में लॉन्च हुआ था मोटोरोला एज 60

मोटोरोला एज 60 इसी साल जून में लॉन्च हुआ था। यह फोन 6.67 इंच के 1.5K pOLED डिस्प्ले से लैस है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। फोन 12जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में लगी बैटरी 5500mAh की है, जो 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन मिलिट्री ग्रेड बिल्ड क्वॉलिटी के साथ आता है। इसमें आपको IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलेगी।

Motorola Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.