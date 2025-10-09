5 नवंबर को आ रहा Motorola का पेन-पेंसिल से भी पतला फोन; मिलेगा 50MP OIS कैमरा, डॉल्बी स्पीकर

Motorola का पेन-पेंसिल से भी पतला फोन Edge 70 की लॉन्च डेट कन्फर्म। 5 नवंबर को देगा दस्तक। यह सिर्फ 6 मिमी से भी पतला डिज़ाइन, 50MP OIS कैमरा, 4800mAh बैटरी और Pantone कलर वेरिएंट्स के साथ आएगा।

Thu, 9 Oct 2025 11:56 AM

Motorola Edge 70 Launch Date: मोटोरोला अगले महीने 5 नवंबर 2025 को अपना नया स्मार्टफोन Edge 70 लॉन्च करने वाली है, और इसकी झलक पहले ही लीक हो चुकी है। इस फोन को कंपनी की अब तक का सबसे पतल फोन कहा जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक, यह फोन 6 मिमी से भी कम मोटाई का हो सकता है, जिससे यह बाजार के सबसे पतले मॉडलों में से एक बन जाएगा। साथ ही उसमें 50MP OIS (Optical Image Stabilization) मुख्य कैमरा, उल्ट्रा-वाइड लेंस, 4800mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है।

इसके अलावा, Edge 70 में Pantone Bronze Green जैसे कलर वेरिएंट्स की उम्मीद की जा रही है, जिससे इसे स्टाइलिश लुक मिलेगा। यह नई पेशकश Motorola के “slim phone” सेगमेंट में कदम बढ़ाएगी, जहां Apple iPhone Air और Samsung Galaxy S25 Edge जैसे मॉडल आजकल चर्चा में हैं।

Motorola Edge 70 की कीमत और उपलब्धता का अनुमान Motorola ने Edge 70 की ग्लोबल लॉन्च डेट 5 नवंबर की पुष्टि की है। लीक सोर्स के अनुसार, इटली की कंपनी साइट पर यह मॉडल कुछ European वेरिएंट्स में लिस्ट हुआ है, जिसकी कीमत लगभग €709 से €801.91 के बीच बताई जा रही है।

भारत में इसकी कीमत भारतीय बाजार के हिसाब से अलग हो सकती है कलक्यूलेट की गई कीमत लगभग ₹70,000 के आस-पास आ सकती है, हालांकि यह केवल अनुमान है। लॉन्च के बाद, फोन Motorola की आधिकारिक वेबसाइट, प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर्स तथा ऑफलाइन स्टोर्स में उपलब्ध होगा।

Motorola Edge 70 के फीचर्स स्टाइल और परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो Motorola Edge 70 को लेकर जो लीक जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यह फोन डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में बेहद खास होने वाला है। कंपनी इसे अपना सबसे पतला स्मार्टफोन बताकर लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसकी मोटाई सिर्फ 6mm होगी। फोन का वजन भी हल्का रखा गया है ताकि इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर हाथों में थकान न महसूस हो।

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का मेन कैमरा दिया जाएगा, जो OIS (Optical Image Stabilization) तकनीक से लैस होगा यानी चलते-फिरते भी तस्वीरें ब्लर नहीं होंगी। इसके साथ एक अल्ट्रा-वाइड लेंस भी होगा जिससे वाइड एंगल फोटो और वीडियो शूट किए जा सकेंगे। फ्रंट में भी एक हाई-रेज़ोल्यूशन कैमरा सेल्फी के लिए मिलेगा।