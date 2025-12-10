तहलका मचाने आ रहे Motorola के दो नए Stylus वाले फोन, लेदर बैक, OLED स्क्रीन, ट्रिपल कैमरा, AI बटन से होंगे लैस

संक्षेप: Motorola ने लीक हुए रेंडर्स के जरिए दिखाया कि Moto G Stylus 2026 में 6.7″ OLED 120Hz डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, ट्रिपल कैमरा और इन-बिल्ट स्टाइलस हो सकता है। साथ ही Edge 70 Ultra में भी स्टाइलस सपोर्ट की खबरें तेज हैं।

Dec 10, 2025 11:31 am IST

Moto G Stylus (2025) को स्नैपड्रैगन 6 जेनरेशन 3 प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। अब, इसके सक्सेसर Moto G Stylus (2026) का लॉन्च जल्द ही होने वाला है, क्योंकि इसके रेंडर ऑनलाइन लीक हो गए हैं। तस्वीरें Moto G Stylus (2026) के दो रंग ऑप्शन का संकेत देती हैं। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की संभावना है। Moto G Stylus (2026) में 6.7 इंच का डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी हो सकती है। लीक में Moto Tag 2 के कथित रेंडर भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर Edge 70 Ultra में भी स्टाइलस सपोर्ट और प्रीमियम बिल्ड की जानकारी मिल रही है।

अगर आप Stylus-फोन की तलाश में हैं या चाहते हैं बड़ा डिस्प्ले के साथ फुल-फीचर फोन मिड बजट में मिले तो Moto G Stylus 2026 आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है।

Moto G Stylus 2026 क्या-क्या नया हो सकता है Render से पता चलता है कि Moto G Stylus 2026 में 6.7-इंच OLED डिस्प्ले होने की संभावना है, साथ ही 120 Hz रिफ्रेश रेट। बैक पैनल पर पारदर्शी ग्लास की जगह leather-like / eco-leather फिनिश दी जा सकती है, जिससे डिज़ाइन थोड़ा प्रीमियम और अलग लगेगा।

पीछे कैमरा मॉड्यूल में ट्रिपल कैमरा यूनिट दिख रही है; कैमरा आइलैंड थोड़ा उभरा हुआ डिज़ाइन लेकर आया गया है। Stylus slot फोन के नीचे दिखा है मतलब स्टाइलस फोन के अंदर ही रखा जा सकेगा, अलग से नहीं।

RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में 8GB या 12GB RAM और 128GB/256GB स्टोरेज हो सकती है। बैटरी 5000mAh बताई गयी है। चार्जिंग के लिए प्रतिकूल वायर्ड/वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट (जैसे 68W वायर्ड + 15W वायर्ड / वायरलेस, जैसा पहले मॉडल में था) की उम्मीद है। इन-बिल्ट स्टाइलस नोट्स, ड्रॉइंग, अंडरस्कोरिंग आदि के लिए काम आएगा।