32MP सेल्फी कैमरा, 120Hz डिस्प्ले, Dolby स्पीकर के साथ आ रहे Motorola के दो नए फोन्स

Moto G (2026) और Moto G Play (2026) में सेल्फी कैमरों के लिए टॉप पर पंच-होल स्लॉट के साथ फ्लैट डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। ये दोनों फोन्स 32MP सेल्फी कैमरा से लैस हैं। जानें फीचर्स की डिटेल्स:

Motorola की Moto G सीरीज अक्सर उन लोगों के लिए पसंदीदा ऑप्शन होती है जो बजट में रहते हुए “फीचर-फुल” फोन चाहते हैं यानी अच्छे डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और डिजाइन अच्छा मिक्सचर है। अब लीक रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि Moto G 2026 और Moto G Power 2026 अगले साल लॉन्च होने वाला है।

लीक्स के अनुसार, Moto G 2026 और Power मॉडल्स में 6.7-6.8 इंच का डिस्प्ले होगा, जिसमें तीन कैमरे होंगे जिसमें 50MP का OIS कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और एक तीसरा सेंसर हो सकता है ये ambient light या macro sensor हो। डिज़ाइन में vegan leather बैक या Pantone कलर्स के साथ बैक पैनल होगा।

Moto G 2026 और G Power 2026 के फीचर्स और स्पेक्स (लीक) लीकर्स के अनुसार Moto G 2026 सीरीज में पिछली G-सीरीज़ से मिलती-जुलती डिज़ाइन होगी। जैसे centered punch-hole कैमरा, slim bezels और प्रीमियम फिनिश। Pantone कलर्स जैसे slate blue या अन्य आकर्षक कलर की संभावना है। डिस्प्ले साइज लगभग 6.7 से 6.8 इंच हो सकती है। रिफ्रेश रेट 120Hz हो सकता है, जिससे स्क्रीन, गेमिंग और वीडियो अनुभव रहेगा। ब्राइटनेस लेवल शायद बेहतर हो, आउटडोर विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए।

दोनों फोन में प्राइमरी कैमरा 50MP OIS के साथ होगा यानी आप तस्वीरों में night mode और motion blur को थोड़ा बेहतर नियंत्रण देने की उम्मीद कर सकते हैं। अल्ट्रा-वाइड 8MP लेंस होगा जो ज्यादा दृश्य कैप्चर करने में मदद करेगा। तीसरी कैमरा या सेंसर macro या ambient light sensor हो सकता है। लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि Moto G 2026 मॉडल में उपयोग होगा Dimensity 6400 चिपसेट का, जबकि RAM व स्टोरेज वैरिएंट्स शायद 4GB+128GB, या अधिक हो सकते हैं। Android 16 OS के साथ MyUX जैसा इंटरफेस होगा जिसमें UI कस्टमाइजेशन, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आदि शामिल होंगे।