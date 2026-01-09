Motorola के टीजर से हुआ खुलासा, भारत में आ सकती है नई स्मार्टवॉच
मोटोरोला जल्द भारतीय मार्केट में नई स्मार्टवॉच लॉन्च कर सकता है। कंपनी ने एक टीजर पोस्टर में नया वियरेबल टीज किया है और इसके फीचर्स पहले से सामने आ चुके हैं।
टेक कंपनी Motorola भारत में एक नई स्मार्टवॉच लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक नया टीजर शेयर किया है, जिसमें आने वाली स्मार्टवॉच की झलक दिखाई गई है। हालांकि Motorola ने अभी तक इस वॉच का नाम साफ नहीं बताया है, लेकिन टीजर में दिख रहा डिजाइन हाल ही में CES 2026 में ग्लोबली पेश की गई Moto Watch से काफी मिलता-जुलता है। इससे संकेत मिले हैं कि वही मॉडल भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जा सकता है।
टीजर इमेज में दिखाई गई स्मार्टवॉच में राउंड डिस्प्ले और कर्व्ड ग्लास नजर आता है, जो इसे थोड़ा उभरा हुआ और प्रीमियम लुक देता है। डिस्प्ले के किनारों पर मिनट मार्किंग्स दिखाई देती हैं, जो इसे एक क्लासिक एनालॉग वॉच जैसा फील देती हैं। दाईं ओर एक सिंगल क्राउन भी दिख रहा है, जिसका इस्तेमाल इंटरफेस नेविगेशन और स्क्रॉलिंग के लिए किया जा सकता है। Motorola ने स्ट्रैप ऑप्शंस की भी झलक दी है, जिसमें स्पोर्टी लुक के लिए सिलिकॉन स्ट्रैप और ट्रेडिशनल फील के लिए मेटल स्ट्रैप शामिल हैं।
डिजाइन काफी हद तक उसी Moto Watch से मेल खाता है, जिसे Motorola ने 7 जनवरी को CES 2026 में अपने इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स के साथ पेश किया था। ग्लोबल मॉडल में 47mm का राउंड डायल, एल्युमिनियम फ्रेम और स्टेनलेस स्टील क्राउन दिया गया है। इसके अलावा, इसमें Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन मिलने की उम्मीद है। स्मार्टवॉच IP68 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के साथ आ सकती है और 1ATM तक पानी में डूबने का सपोर्ट भी दे सकती है।
खास पार्टनरशिप में लॉन्च होगा वियरेबल
Moto Watch की सबसे बड़ी खासियत Motorola और Polar की पार्टनरशिप है। यह Motorola की पहली स्मार्टवॉच है, जिसे Polar के साथ मिलकर डिवेलप किया गया है। हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग में Polar की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें स्टेप ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड ऑक्सीजन लेवल मापने जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, अलग-अलग वर्कआउट मोड्स के साथ एक्सरसाइज लॉगिंग की सुविधा भी दी गई है।
डेली यूज के लिए Moto Watch में ब्लूटूथ कॉलिंग, नोटिफिकेशन अलर्ट्स और Moto स्मार्टफोन्स के लिए 'Catch Me Up' जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। बैटरी को लेकर Motorola का दावा है कि यह स्मार्टवॉच ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले बंद होने पर 13 दिन तक चल सकती है, जबकि ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले चालू रहने पर करीब 7 दिन की बैटरी लाइफ देगी।
इतनी हो सकती है स्मार्टवॉच की कीमत
ग्लोबल मार्केट में Moto Watch की कीमत EUR 99 रखी गई है, जो भारतीय रुपये में लगभग 10,400 रुपये के आसपास होती है। अगर यही मॉडल भारत में लॉन्च होता है, तो इसकी कीमत भी इसी रेंज में देखने को मिल सकती है। फिलहाल Motorola ने लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन टीजर के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही कंपनी भारतीय बाजार के लिए पूरी डिटेल्स साझा कर सकती है।
