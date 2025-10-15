तीन 50MP कैमरा, 512GB ROM के साथ आ रहा Motorola का सबसे पतला फोन, धूल-पानी का नहीं होगा असर

संक्षेप: Motorola अपना सबसे पतला फोन Moto X70 Air को जल्द लॉन्च करने वाला है। यह फोन सिर्फ 5.99mm पतला है और IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है। फोन में तीन 50MP कैमरा और दमदार प्रोसेसर भी है।

Motorola ने स्मार्टफोन दुनिया में फिर से हलचल मचा दी है कंपनी ने अपना सबसे पतला फोन Moto X70 Air को पेश कर दिया, जो अब तक का सबसे पतला और आकर्षक मॉडल कहा जा रहा है। इस डिवाइस की मोटाई सिर्फ 5.99mm है और वजन लगभग 159 ग्राम है, मगर इसके बावजूद इसमें 4,800mAh बैटरी दी गई है। यह डिजाइन और पावर का अनोखा मेल है। Moto X70 Air को चीन में 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है, जबकि यह ग्लोबल मार्केट में Motorola Edge 70 के नाम से पेश किया जाएगा। मॉडल में Snapdragon 7 Gen 4 चिप, 6.7 इंच का 120Hz pOLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है।

Moto X70 Air के फीचर्स Moto X70 Air मात्र 5.99mm मोटा है और इसका वजन लगभग 159 ग्राम है, जिससे यह iPhone Air और Galaxy S25 Edge जैसे फोन को टक्कर देता है। इसमें 6.7 इंच का pOLED पैनल शामिल है, जिसका रेज़ॉल्यूशन 1,220 × 2,712 पिक्सल है और रिफ्रेश रेट 120Hz है।

यह डिस्प्ले Pantone वैलिडेशन और SGS Eye Care प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है। परफ़ॉर्मेंस के लिहाज से X70 Air में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट है, जिसे LPDDR5X RAM और UFS स्टोरेज ऑप्शन्स (256GB / 512GB) के साथ पेश किया गया है। हीट मैनेजमेंट के लिए यह 3D वेपर चैंबर कूलिंग तकनीक का उपयोग करता है।

कैमरा सेटअप में 50MP मुख्य कैमरा शामिल है साथ में 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP फ्रंट कैमरा (सेल्फी) दिए गए हैं। मुख्य कैमरे में OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) की संभावना है।

बैटरी की बात करें तो इस पतले डिज़ाइन में भी Moto ने 4,800mAh की बैटरी दी है। बैटरी चार्जिंग के लिए 68W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। सुरक्षा और मजबूती की दृष्टि से, X70 Air को IP68 + IP69 रेटिंग मिली है, जिससे यह धूल और पानी से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा।