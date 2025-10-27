Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola slimmest phone moto X70 Air launched with triple 50MP cameras 512GB ROM dust and water resistant check price
तहलका मचाने आया Motorola का सबसे पतला फोन, तीन 50MP कैमरा, 512GB ROM से लैस, धूल-पानी बेअसर

तहलका मचाने आया Motorola का सबसे पतला फोन, तीन 50MP कैमरा, 512GB ROM से लैस, धूल-पानी बेअसर

संक्षेप: Motorola ने लॉन्च किया 5.99 मिमी पतला सबसे स्लिमेस्ट Moto X70 Air। यह फोन 120Hz डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 4 चिप और 50MP ट्रिपल कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस है।

Mon, 27 Oct 2025 07:43 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Moto X70 Air Launched: स्मार्टफोन बाज़ार में अब मोटे फोन की डिमांड कम हो रही है। Motorola ने स्मार्टफोन दुनिया में फिर से हलचल मचा दी है कंपनी ने अपना सबसे पतला फोन Moto X70 Air को पेश कर दिया, जो अब तक का सबसे पतला और आकर्षक मॉडल कहा जा रहा है। इस डिवाइस की मोटाई सिर्फ 5.99mm और 159 ग्राम मात्र वजन है। यह फोन आज चीन में लॉन्च हो गया है, लेकिन इससे पहले ही यह मॉडल प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो चुका है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.7-इंच 1.5K p-OLED डिस्प्ले, 120Hz रीफ्रेश रेट, Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, 12GB RAM, ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप, 4,800mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियां शामिल हैं। डिटेल में जानिए फोन के बारे में:

Moto X70 Air की कीमत और कलर वैरिएंट

Moto X70 Air को गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज़ कलर में पेश किया है। Moto X70 Air के 12GB + 256GB मॉडल की कीमत चीन में 2,599 युआन (लगभग 32,207 रुपए) और 12GB + 512GB मॉडल की कीमत 2,899 युआन (लगभग 35,920 रुपए) है। यह फोन पहले से ही ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 31 अक्टूबर से चीन में सेल के लिए उपलब्ध होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फ़ोन को वैश्विक बाज़ारों में मोटोरोला एज 70 के नाम से पेश किया जाएगा।

Moto X70 Air के फीचर्स और स्पेक्स

Moto X70 Air एक बेहद पतला और हल्का फोन है इसकी मोटाई लगभग 5.99 मिलीमीटर और वजन सिर्फ 159 ग्राम है, जो इसे हाथ में पकड़ने में बेहद आरामदायक बनाता है। स्क्रीन की बात करें तो इसमें 6.70-इंच की p-OLED डिस्प्ले है और रीफ्रेश रेट 120 Hz है मतलब स्क्रॉल, गेमिंग और वीडियो चलाना बहुत स्मूद रहेगा। हार्डवेयर में यह फोन Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट से लैस है, साथ में 12 GB की RAM और UFS स्टोरेज विकल्प है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP के प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड और तीसरा लेंस तथा सामने कैमरा भी 50MP का बताया गया है। बैटरी क्षमता लगभग 4,800mAh की है और इसमें 68W फास्ट चार्जिंग व वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की जानकारी है। डिजाइन में IP68/IP69 वॉटर-डस्ट रेसिस्‍टेंस, पैंटोन-वैलिडेटेड रंग ऑप्शन और कॉम्पैक्ट फ्रेम जैसे आकर्षक फीचर्स शामिल हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं।
