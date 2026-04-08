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Moto ने लॉन्च किया OLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, पेन सपोर्ट वाला मिलिट्री ग्रेड फोन; पानी-धूल से फुल सेफ

Apr 08, 2026 11:09 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Motorola ने अपना नया स्टाइलस वाला फोन Moto G Stylus (2026) को लॉन्च कर दिया है। मोटोरोला के इस फोन को 50MP कैमरा, 120Hz OLED डिस्प्ले, 5200mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग खास बनाते हैं।

Moto ने लॉन्च किया OLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, पेन सपोर्ट वाला मिलिट्री ग्रेड फोन; पानी-धूल से फुल सेफ

स्मार्टफोन मेकर Motorola ने चुपके से अपना एक नया फोन Moto G Stylus (2026) लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि यह फोन इनबिल्ट स्टाइलस के साथ आता है, जिससे आप स्क्रीन पर लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और स्केचिंग भी कर सकते हैं। फोन में OLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके अलावा इसमें 50MP का Sony LYTIA कैमरा दिया गया है, जिससे शानदार फोटो क्लिक की जा सकती हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 5200mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं Moto G Stylus (2026) की कीमत और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स:

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Moto G Stylus (2026) की कीमत और उपलब्धता

Moto G Stylus (2026) को $499.99 (लगभग ₹46,000) में पेश किया गया है। यह फोन 16 अप्रैल से Amazon, BestBuy और Motorola की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लीक्स के मुताबिक फोन के जल्द ही आने की उम्मीद है।

Moto G Stylus (2026) के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Moto G Stylus (2026) में 6.7 इंच का बड़ा 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम है और इसमें लेदर-फिनिश बैक दिया गया है, जिससे यह हाथ में पकड़ने पर अलग फील देता है। फोन में मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी (MIL-STD-810H) दी गई है, जिससे यह गिरने, झटकों और कठिन हालात में भी टिकाऊ बना रहता है। इसके साथ ही IP68 और IP69 रेटिंग मिलती है, जो इसे पानी और धूल से सुरक्षित रखती है।

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इस फोन का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका स्टाइलस है। आप इसकी मदद से स्क्रीन पर लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और ड्रॉइंग भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि स्टाइलस को फोन में डालकर चार्ज भी किया जा सकता है और यह कुछ ही मिनटों में चार्ज होकर घंटों तक काम करता है। पेन लगभग 100 घंटे का स्टैंडबाय टाइम और लगभग चार घंटे का लगातार लिखने का टाइम ऑफर करता है। डिवाइस में डॉक करने पर यह 15 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो जाता है।

Moto G Stylus (2026) में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो Sony LYTIA सेंसर के साथ आता है। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है, जिससे आप ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो कॉलिंग और फोटो दोनों शानदार आते हैं। फोन में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4nm पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है।

Moto G Stylus (2026) में 5200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसके साथ 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें 15W वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। फोन में Dolby Atmos सपोर्ट, स्टेरियो स्पीकर्स और लेटेस्ट Android वर्जन दिया गया है। इसके अलावा इसमें प्रीमियम बिल्ड और अच्छे कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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