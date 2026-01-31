Hindustan Hindi News
Motorola Signature vs Vivo X200T: दोनों में कमाल का कैमरा, बैटरी, एक जैसी कीमत, कौन बेस्ट?

Motorola Signature vs Vivo X200T: दोनों में कमाल का कैमरा, बैटरी, एक जैसी कीमत, कौन बेस्ट?

संक्षेप:

मोटोरोला का फोन यूजर्स को 50MP का फ्रंट कैमरा देता है। वहीं, वीवो के फोन में 6200mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग से लैस हैं। आइए जानते हैं इन फोन के फीचर्स के मामले में कौन बेस्ट है। 

Jan 31, 2026 02:21 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
इस महीने मार्केट में दो धांसू स्मार्टफोन की एंट्री हुई है। इन फोन का नाम - Motorola Signature और Vivo X200T है। दोनों फोन की शुरुआती कीमत 59999 रुपये है। दोनों में कमाल के फीचर दिए गए हैं। मोटोरोला का फोन यूजर्स को 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देता है। वहीं, वीवो के फोन में 6200mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग से लैस हैं। अगर आप भी इन दोनों फोन में कन्फ्यूज हैं कि कौनसा खरीदें और कौनसा नहीं, तो हम आपको इनके बारे में डीटेल बता रहे हैं। इस कंपेरिजन को पढ़ने के बाद आप आप आसानी से तय कर सकेंगे कि आपके लिए कौन का डिवाइस बेस्ट साबित होगा।

डिस्प्ले

मोटोरोला सिग्नेचर का डिस्प्ले वीवो के फोन से थोड़ा बड़ा है। मोटो के फोन में आपको 6.8 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 6200 निट्स का है। वीवो X200T 6.67 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इस फोन का डिस्प्ले 5000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। दोनों फोन के डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं।

Motorola

रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर

मोटोरोला सिग्नेचर 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 1टीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। वहींस वीवो का फोन 12जीबी LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज के लैस है। प्रोसेसर के तौर पर मोटोरोला सिग्नेचर में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 और वीवो X200T में डाइमेंसिटी 9400+ दिया गया है।

कैमरा

मोटोरोला का फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस ऑफर करता है। वहीं, वीवो के फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैंमरा और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। सेल्फी के लिए मोटोरोला सिग्नेचर में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और वीवो X200T में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

वीवो X200T

बैटरी

मोटोरोला का फोन 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ 5200mAh की बैटरी ऑफर करता है। वहीं, वीवो के फोन में आपको 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ 6200mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। मोटोरोला यूजर्स को 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी दे रही है। जबकि, वीवो के फोन में आपको 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी।

ये भी पढ़ें:शाओमी के नए पैड का ग्लोबल वेरिएंट, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी

वॉटरप्रूफ रेटिंग और ओएस

मोटोरोल सिग्नेचर और वीवो X200T IP68 + IP69 वॉटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आते हैं। ओएस की बात करें, मोटोरोला सिग्नेचर ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Hello UI और वीवो X200T ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करता है। मोटोरोला अपने डिवाइस को 7 साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट देगा। वहीं, वीवो के फोन को 5 साल ओएस के साथ 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।

ये भी पढ़ें:50MP के तीन कैमरे, 7000mAh की बैटरी वाला फोन हुआ ₹4 हजार सस्ता, आखिरी मौका
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
