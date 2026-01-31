Motorola Signature vs Vivo X200T: दोनों में कमाल का कैमरा, बैटरी, एक जैसी कीमत, कौन बेस्ट?
मोटोरोला का फोन यूजर्स को 50MP का फ्रंट कैमरा देता है। वहीं, वीवो के फोन में 6200mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग से लैस हैं। आइए जानते हैं इन फोन के फीचर्स के मामले में कौन बेस्ट है।
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22999₹26999
खरीदिये
इस महीने मार्केट में दो धांसू स्मार्टफोन की एंट्री हुई है। इन फोन का नाम - Motorola Signature और Vivo X200T है। दोनों फोन की शुरुआती कीमत 59999 रुपये है। दोनों में कमाल के फीचर दिए गए हैं। मोटोरोला का फोन यूजर्स को 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देता है। वहीं, वीवो के फोन में 6200mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग से लैस हैं। अगर आप भी इन दोनों फोन में कन्फ्यूज हैं कि कौनसा खरीदें और कौनसा नहीं, तो हम आपको इनके बारे में डीटेल बता रहे हैं। इस कंपेरिजन को पढ़ने के बाद आप आप आसानी से तय कर सकेंगे कि आपके लिए कौन का डिवाइस बेस्ट साबित होगा।
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22999₹26999
खरीदिये
डिस्प्ले
मोटोरोला सिग्नेचर का डिस्प्ले वीवो के फोन से थोड़ा बड़ा है। मोटो के फोन में आपको 6.8 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 6200 निट्स का है। वीवो X200T 6.67 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इस फोन का डिस्प्ले 5000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। दोनों फोन के डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं।
रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर
मोटोरोला सिग्नेचर 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 1टीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। वहींस वीवो का फोन 12जीबी LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज के लैस है। प्रोसेसर के तौर पर मोटोरोला सिग्नेचर में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 और वीवो X200T में डाइमेंसिटी 9400+ दिया गया है।
कैमरा
मोटोरोला का फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस ऑफर करता है। वहीं, वीवो के फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैंमरा और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। सेल्फी के लिए मोटोरोला सिग्नेचर में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और वीवो X200T में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।
बैटरी
मोटोरोला का फोन 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ 5200mAh की बैटरी ऑफर करता है। वहीं, वीवो के फोन में आपको 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ 6200mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। मोटोरोला यूजर्स को 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी दे रही है। जबकि, वीवो के फोन में आपको 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी।
वॉटरप्रूफ रेटिंग और ओएस
मोटोरोल सिग्नेचर और वीवो X200T IP68 + IP69 वॉटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आते हैं। ओएस की बात करें, मोटोरोला सिग्नेचर ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Hello UI और वीवो X200T ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करता है। मोटोरोला अपने डिवाइस को 7 साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट देगा। वहीं, वीवो के फोन को 5 साल ओएस के साथ 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।