Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola Signature to launch in India on 26 January with 4 50MP cameras 7 year OS update retail box price leak
26 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा Motorola Signature; 50MP के 4 कैमरा, 7 साल तक टेंशन-फ्री चलने वाला फोन, कीमत लीक

26 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा Motorola Signature; 50MP के 4 कैमरा, 7 साल तक टेंशन-फ्री चलने वाला फोन, कीमत लीक

संक्षेप:

 स्मार्टफोन भारत में 23 जनवरी को लॉन्च होगा। अब लॉन्च से पहले फोन के रिटेल बॉक्स का प्राइस सामने आ गया है। जिससे फोन की कीमत का खुलासा हो गया है। इसमें 165Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा है।

Jan 14, 2026 02:50 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

12% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹24489

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

Motorola एक बार फिर फ्लैगशिप स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी अपना नया Motorola Signature स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च करने जा रही है, जिसे अब तक का सबसे प्रीमियम Motorola फोन माना जा रहा है। यह फोन न सिर्फ दमदार परफॉर्मेंस बल्कि शानदार कैमरा, स्लिम डिजाइन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। Motorola Signature को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो iPhone और Galaxy Ultra जैसे प्रीमियम फोन्स को टक्कर देने वाला Android फ्लैगशिप चाहते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

12% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹24489

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, Motorola Signature में 6.8-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 1TB स्टोरेज, और 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इतना ही नहीं, यह फोन 90W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। डिजाइन की बात करें तो सिर्फ 7mm मोटाई और 186 ग्राम वजन के साथ यह फोन काफी स्लिम और प्रीमियम फील देगा।

Motorola Signature की कीमत और लॉन्च डेट (लीक)

Motorola Signature का रिटेल बॉक्स ऑनलाइन लीक हो गया है जिससे फोन की कीमत का अंदाज़ा हो गया है। Motorola Signature के 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट का MRP 84,999 रुपए रखा गया है। यह फोन 26 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा।

ये भी पढ़ें:बड़ी डील: Flipkart फ्रीडम सेल में ₹22,901 सस्ता मिलेगा बेस्ट-सेलिंग iPhone 16

Motorola Signature के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Motorola Signature में 6.8-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बेहद स्मूद रहने वाला है। LTPO टेक्नोलॉजी की वजह से फोन जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करेगा, जिससे बैटरी की बचत भी होगी। सिर्फ 7mm मोटाई और 186 ग्राम वजन के साथ यह फोन हाथ में काफी प्रीमियम और हल्का महसूस होगा।

परफॉर्मेंस के लिए Motorola Signature में लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे ऐप्स तेजी से खुलेंगे और डेटा ट्रांसफर बेहद फास्ट होगा। खास बात यह है कि यह फोन 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ आएगा, जिससे स्टोरेज खत्म होने की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

Motorola Signature का कैमरा सेटअप इसे खास बनाता है। फोन में 50MP Sony LYT828 मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा (Auto Focus के साथ) और 50MP LYT600 3x Periscope टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। यह सेटअप पोर्ट्रेट, जूम और लैंडस्केप फोटोग्राफी में शानदार रिजल्ट देगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो हाई-क्वालिटी सेल्फी और 4K वीडियो के लिए तैयार है।

बैटरी की बात करें तो Motorola Signature में 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन आराम से चलने का दावा करती है। चार्जिंग के लिए इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में काफी हद तक चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जो इसे एक सच्चा प्रीमियम फ्लैगशिप बनाता है। साथ ही यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा, यानी पानी और धूल से इसे खासा सुरक्षित माना जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Aadhaar से कौनसा मोबाइल नंबर है लिंक जरूर कर लें ऐसे चेक, वरना अटक जाएंगे कई काम
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।