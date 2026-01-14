26 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा Motorola Signature; 50MP के 4 कैमरा, 7 साल तक टेंशन-फ्री चलने वाला फोन, कीमत लीक

संक्षेप: स्मार्टफोन भारत में 23 जनवरी को लॉन्च होगा। अब लॉन्च से पहले फोन के रिटेल बॉक्स का प्राइस सामने आ गया है। जिससे फोन की कीमत का खुलासा हो गया है। इसमें 165Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा है।

Motorola एक बार फिर फ्लैगशिप स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी अपना नया Motorola Signature स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च करने जा रही है, जिसे अब तक का सबसे प्रीमियम Motorola फोन माना जा रहा है। यह फोन न सिर्फ दमदार परफॉर्मेंस बल्कि शानदार कैमरा, स्लिम डिजाइन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। Motorola Signature को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो iPhone और Galaxy Ultra जैसे प्रीमियम फोन्स को टक्कर देने वाला Android फ्लैगशिप चाहते हैं।

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, Motorola Signature में 6.8-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 1TB स्टोरेज, और 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इतना ही नहीं, यह फोन 90W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। डिजाइन की बात करें तो सिर्फ 7mm मोटाई और 186 ग्राम वजन के साथ यह फोन काफी स्लिम और प्रीमियम फील देगा।

Motorola Signature की कीमत और लॉन्च डेट (लीक) Motorola Signature का रिटेल बॉक्स ऑनलाइन लीक हो गया है जिससे फोन की कीमत का अंदाज़ा हो गया है। Motorola Signature के 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट का MRP 84,999 रुपए रखा गया है। यह फोन 26 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा।

Motorola Signature के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन Motorola Signature में 6.8-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बेहद स्मूद रहने वाला है। LTPO टेक्नोलॉजी की वजह से फोन जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करेगा, जिससे बैटरी की बचत भी होगी। सिर्फ 7mm मोटाई और 186 ग्राम वजन के साथ यह फोन हाथ में काफी प्रीमियम और हल्का महसूस होगा।

परफॉर्मेंस के लिए Motorola Signature में लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे ऐप्स तेजी से खुलेंगे और डेटा ट्रांसफर बेहद फास्ट होगा। खास बात यह है कि यह फोन 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ आएगा, जिससे स्टोरेज खत्म होने की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

Motorola Signature का कैमरा सेटअप इसे खास बनाता है। फोन में 50MP Sony LYT828 मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा (Auto Focus के साथ) और 50MP LYT600 3x Periscope टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। यह सेटअप पोर्ट्रेट, जूम और लैंडस्केप फोटोग्राफी में शानदार रिजल्ट देगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो हाई-क्वालिटी सेल्फी और 4K वीडियो के लिए तैयार है।