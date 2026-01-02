पहली झलक में दिल जीत लेगा Motorola Signature, नए रंग, कैमरा, Stylus होंगे इसकी बड़ी ताकत

संक्षेप: Motorola जल्द ही Signature नाम के प्रीमियम स्मार्टफोन को भारत में 7 जनवरी 2026 को लॉन्च करने वाला है। लीक हुई मार्केटिंग इमेज में फोन के साथ Stylus सपोर्ट दिखाई दिया है, जो इसे खास बनाता है।

Jan 02, 2026 04:27 pm IST

Motorola ने साल की शुरुआत एक बड़े धमाके के साथ करने की तैयारी कर ली है। कंपनी अपने नए Motorola Signature स्मार्टफोन को भारत में 7 जनवरी 2026 को लॉन्च करने वाली है, और इसके सामने आने वाले बड़े प्रीमियम फीचर्स से टेक जगत में पहले ही चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लीक इमेज और रेंडर्स से पता चलता है कि Signature फोन में Stylus सपोर्ट मिलने की संभावना है। लीक मार्केटिंग इमेज में फोन एक Martini Olive फिनिश में दिख रहा है, और इसके साथ एक Stylus भी दिखाई दे रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि यह फोन केवल दिखावे का नहीं बल्कि उपयोग में भी अलग अनुभव देगा।

Motorola Signature में Stylus सपोर्ट Stylus सपोर्ट: लीक मार्केटिंग इमेज और रेंडर्स में फोन के साथ Stylus दिखाया गया है, जो यह संकेत देता है कि Motorola Signature फोन Stylus के साथ आएगा। Stylus सपोर्ट ऐसे फीचर की तरह है जो आम तौर पर केवल महंगे फ्लैगशिप जैसे Samsung Galaxy Ultra सीरीज में देखा जाता है। Stylus के साथ नोट्स बनाना, ड्रॉ करना या UI में Precise कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यह खासकर प्रो यूज़र्स या क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जो बड़े स्क्रीन के साथ Stylus एक्शन्स की तलाश में रहते हैं।

7 जनवरी 2026 लॉन्च की तारीख Motorola ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Signature स्मार्टफोन को भारत में 7 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इसे कंपनी Flipkart और अपने आधिकारिक स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध कराएगी।

कंपनी ने फोन के प्रोडक्ट पेज को Flipkart पर लाइव कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि लॉन्च के तुरंत बाद ही यह फोन बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले लीक और टीज़र से पता चला है कि Motorola Signature सीरीज़ का उद्देश्य Motorola को प्रीमियम सेगमेंट में मजबूती से स्थापित करना है।

Motorola Signature के संभावित स्पेसिफिकेशन हालांकि आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च इवेंट में ही सामने आएंगे, लीक और रेंडर्स के आधार पर हम कुछ संभावित फीचर्स का अनुमान लगा सकते हैं:

डिस्प्ले: 6.7-इंच 1.5K OLED स्क्रीन

प्रोसेसर: स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5

रैम: 16GB तक

ऑपरेटिंग सिस्टम: एंड्रॉइड 16

कैमरा: ट्रिपल 50MP सेटअप, पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस

Stylus Support: हाँ (लीक इमेज से कन्फर्म)