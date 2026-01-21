भारत में इतनी होगी Motorola के लग्जरी फोन की कीमत, अलग से मिलेगा ₹5000 का OFF
Motorola Signature india launch soon: मोटोरोला इस हफ्ते के आखिर में भारत में अपनी लग्जरी फोन के तौर पर Motorola Signature को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले फोन के सारे वेरिएंट की कीमत सामने आ गई है। देखें लिस्ट
Motorola Signature india Price: मोटोरोला इस हफ्ते भारत में अपने लग्जरी फोन के तौर पर Motorola Signature को लॉन्च करने वाली है। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। अब एक टिप्स्टर ने फोन के सभी वेरिएंट की कीमतें लीक कर दी है। माइक्रोसाइट के अनुसार, फोन में 5200mAh की बैटरी होगी और 50 मेगापिक्सेल के कुल चार कैमरे होंगे। यह स्नैपड्रैगन चिपसेट से लैस होगा, जिसमें 16GB तक रैम और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज होगा। भारत में कितनी होगी कीमत, चलिए जानते हैं…
भारत में इतनी होगी Motorola Signature की कीमत (लीक के अनुसार)
टिप्स्टर संजू चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट में फोन की कीमत बताई है। पोस्ट में चौधरी ने तीन वेरिएंट की जिक्र किया है। टिप्स्टर का कहना है कि फोन की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 59,999 रुपये होगी। इसके 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये होगी। वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन कॉन्फिगरेशन की कीमत 69,999 रुपये हो सकती है, जिसमें 16GB रैम और 1TB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। यह फोन की लीक हुई बॉक्स कीमत से काफी कम है, जो कथित तौर पर टॉप-एंड स्टोरेज ऑप्शन के लिए 84,999 रुपये तय की गई है। टिप्स्टर ने यह भी बताया कि कार्ड से खरीदी करने पर 5,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट और 7,500 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। हालांकि, सटीक कीमत जानने के लिए हमे फोन की लॉन्च होने का इंतजार करना होगा।
हम पहले से जानते हैं कि मोटोरोला सिग्नेचर 23 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा। यह फोन देश में फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे पैंटोन मार्टिनी ऑलिव और पैंटोन कार्बन कलर में पेश किया जाएगा।
मोटोरोला सिग्नेचर की खासियत
माइक्रोसाइट के अनुसार, मोटोरोला सिग्नेचर में 5,200mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी होगी। फोन में 90W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। फोन IP68/69 रेटिंग के साथ आएगा। इसमें एक अनस्पेसिफाइड स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट होगा, जिसके साथ 16GB तक रैम और 1TB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलेगा। इस फोन में डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और साउंड बाय बोस भी होगा।
मोटोरोला सिग्नेचर में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-828 प्राइमरी कैमरा होगा। यह फोन 3.5x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी देगा। फोन में रियर और फ्रंट मिलाकर 50 मेगापिक्सेल के कुल चार कैमरे मिलेंगे।
इसमें एल्युमिनियम फ्रेम होगा। आने वाला मोटो फोन 6.99 एमएम मोटा होगा, जबकि इसका वजन लगभग 186 ग्राम होगा।
CES 2026 में दुनियाभर में पहली बार पेश किया गया, मोटोरोला सिग्नेचर एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई के साथ आता है। इसमें 6.8 इंच का सुपर एचडी (1264x2780 पिक्सेल) LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जो 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 6200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है।
