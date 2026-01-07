Moto का जलवा: लॉन्च किया 50MP के 4 कैमरा, 16GB रैम, 7 साल तक नॉन-स्टॉप चलने वाला मिलिट्री ग्रेड फोन

संक्षेप: Motorola ने अपना नया Signature प्रीमियम स्मार्टफोन पेश कर दिया है। इस फोन में चार 50MP कैमरे, 7 साल तक OS अपडेट का वादा और 90W TurboPower चार्जिंग है। जानिए कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की पूरी जानकारी।

Jan 07, 2026 11:41 am IST

Motorola Signature Launched: मोटोरोला ने अपने सबसे प्रीमियम और हाई-एंड स्मार्टफोन Motorola Signature को दुनिया भर के बाज़ारों में लॉन्च कर दिया है, जिसमें कंपनी ने अब तक के सबसे बेहतरीन फीचर्स एक साथ दिए हैं। यह नया Signature फोन 7 साल तक Android और सुरक्षा अपडेट देने के साथ आया है, ऐसा पहली बार हुआ है जब मोटोरोला ने इतना बड़ा अपडेट दिया हो। कैमरा सेटअप भी कुछ कम नहीं है इसमें तीन 50MP रियर कैमरे और 50MP का सेल्फी कैमरा शामिल है, जो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो रिकॉर्डिंग को एडवांस बनाते हैं। भारत में इसे आज (7 जनवरी 2026) दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा, जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में Motorola की वापसी बहुत दमदार नजर आ रही है।

Motorola Signature की कीमत और उपलब्धता मोटोरोला सिग्नेचर के एकमात्र वेरिएंट (12GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज) की कीमत EUR 899.99 (लगभग 82,000 रुपये) तय की गई है। यह दो रंगों में उपलब्ध है पैंटोन कार्बन और पैंटोन मार्टिनी ऑलिव। यह फोन अभी मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में लॉन्च हुआ है। भारत की कीमत भी कुछ देर में समाने आने वाली है।

Motorola Signature के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस 1. Motorola Signature में 6.8-इंच Super HD LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 1,264 x 2,780 पिक्सल का रेज़ोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट है। यह स्क्रीन Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है, जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव सिनेमैटिक लगता है और कलर बहुत ज़्यादा ज़िंदादिल दिखते हैं। डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो इसे रगड़ और गिरने से बचाता है।

2. इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है, जो 3nm चिप टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके साथ 16GB LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज USP हैं जो भारी ऐप्स, गेम्स और मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल सकते हैं।

3. Signature में कैमरा सिस्टम प्रीमियम लेवल का है:

✔ 50MP Sony LYTIA 828 मुख्य कैमरा

✔ 50MP Ultra-wide कैमरा

✔ 50MP Periscope Telephoto (3× Optical Zoom)

✔ 50MP सेल्फी कैमरा

इस कैमरा सेटअप से आप शानदार पोर्ट्रेट, विस्तृत लैंडस्केप और 8K तक के HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के लिए यह कैमरा प्रो-लेवल अनुभव देता है, खासकर सोशल मीडिया, ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए।

5. फोन में 5,200mAh की बैटरी है, जिसके साथ 90W TurboPower वायर्ड चार्जिंग और 50W वायर्लेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा Reverse Wireless Charging (10W) भी है, जिससे आप दूसरों डिवाइसेज़ को चार्ज कर सकते हैं। Motorola का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 52 घंटे तक उपयोग दे सकती है, जो लंबे उपयोग के लिए शानदार है।