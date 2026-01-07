Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola Signature phone Launched in india with 7 year OS update four 50MP camera 16GB RAM military-grade build
Moto का जलवा: लॉन्च किया 50MP के 4 कैमरा, 16GB रैम, 7 साल तक नॉन-स्टॉप चलने वाला मिलिट्री ग्रेड फोन

Moto का जलवा: लॉन्च किया 50MP के 4 कैमरा, 16GB रैम, 7 साल तक नॉन-स्टॉप चलने वाला मिलिट्री ग्रेड फोन

संक्षेप:

Motorola ने अपना नया Signature प्रीमियम स्मार्टफोन पेश कर दिया है। इस फोन में चार 50MP कैमरे, 7 साल तक OS अपडेट का वादा और 90W TurboPower चार्जिंग है। जानिए कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की पूरी जानकारी।

Jan 07, 2026 11:41 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

Motorola Signature Launched: मोटोरोला ने अपने सबसे प्रीमियम और हाई-एंड स्मार्टफोन Motorola Signature को दुनिया भर के बाज़ारों में लॉन्च कर दिया है, जिसमें कंपनी ने अब तक के सबसे बेहतरीन फीचर्स एक साथ दिए हैं। यह नया Signature फोन 7 साल तक Android और सुरक्षा अपडेट देने के साथ आया है, ऐसा पहली बार हुआ है जब मोटोरोला ने इतना बड़ा अपडेट दिया हो। कैमरा सेटअप भी कुछ कम नहीं है इसमें तीन 50MP रियर कैमरे और 50MP का सेल्फी कैमरा शामिल है, जो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो रिकॉर्डिंग को एडवांस बनाते हैं। भारत में इसे आज (7 जनवरी 2026) दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा, जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में Motorola की वापसी बहुत दमदार नजर आ रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

Motorola Signature की कीमत और उपलब्धता

मोटोरोला सिग्नेचर के एकमात्र वेरिएंट (12GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज) की कीमत EUR 899.99 (लगभग 82,000 रुपये) तय की गई है। यह दो रंगों में उपलब्ध है पैंटोन कार्बन और पैंटोन मार्टिनी ऑलिव। यह फोन अभी मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में लॉन्च हुआ है। भारत की कीमत भी कुछ देर में समाने आने वाली है।

ये भी पढ़ें:₹15,000 से कम में खरीदें 5 ऐसे फोन, जिनमें Flagship जैसा Camera, फोटो आएगी Solid

Motorola Signature के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

1. Motorola Signature में 6.8-इंच Super HD LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 1,264 x 2,780 पिक्सल का रेज़ोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट है। यह स्क्रीन Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है, जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव सिनेमैटिक लगता है और कलर बहुत ज़्यादा ज़िंदादिल दिखते हैं। डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो इसे रगड़ और गिरने से बचाता है।

2. इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है, जो 3nm चिप टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके साथ 16GB LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज USP हैं जो भारी ऐप्स, गेम्स और मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme 15 5G

Realme 15 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹29999

खरीदिये

3. Signature में कैमरा सिस्टम प्रीमियम लेवल का है:

✔ 50MP Sony LYTIA 828 मुख्य कैमरा

✔ 50MP Ultra-wide कैमरा

✔ 50MP Periscope Telephoto (3× Optical Zoom)

✔ 50MP सेल्फी कैमरा

इस कैमरा सेटअप से आप शानदार पोर्ट्रेट, विस्तृत लैंडस्केप और 8K तक के HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के लिए यह कैमरा प्रो-लेवल अनुभव देता है, खासकर सोशल मीडिया, ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए।

5. फोन में 5,200mAh की बैटरी है, जिसके साथ 90W TurboPower वायर्ड चार्जिंग और 50W वायर्लेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा Reverse Wireless Charging (10W) भी है, जिससे आप दूसरों डिवाइसेज़ को चार्ज कर सकते हैं। Motorola का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 52 घंटे तक उपयोग दे सकती है, जो लंबे उपयोग के लिए शानदार है।

6. Signature का डिज़ाइन प्रीमियम लक्ज़री अनुभूति देता है, जिसमें एक अल्यूमिनियम फ्रेम और फैब्रिक-इनस्पायर्ड बैक फिनिश शामिल है। सुरक्षा के लिए इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और ThinkShield सुरक्षा शामिल हैं। साथ ही IP68/IP69 और MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन से यह फोन पानी, धूल और गिरने से सुरक्षित चलता है।

ये भी पढ़ें:न लाइन न झंझट! घर बैठे ऐसे बुक करें Republic Day परेड की टिकट, जानें तरीका
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।