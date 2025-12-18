पहली झलक में दिल जीत लेगा Motorola Edge 70 Ultra, प्रीमियम लुक, नए रंग के साथ कैमरा भी होगा जबरदस्त

संक्षेप: Motorola Edge 70 Ultra (या Motorola Signature) के नए लीक रेंडर्स ने फोन का डिज़ाइन और कलरवे खुलासा कर दिया है, जिसमें टेक्सचर्ड बैक, ट्रिपल कैमरा सेटअप और प्रीमियम लुक शामिल हैं। जानें क्या खास मिलेगा इस आने वाले फ्लैगशिप फोन में।

Motorola Edge 70 Ultra Leaks: हाल ही में Motorola के आगामी प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Ultra (या Motorola Signature) के लीक रेंडर्स और डिज़ाइन डिटेल्स सामने आए हैं, जो फोन को एक बेहतर और स्टाइलिश फ्लैगशिप-क्वालिटी डिवाइस के रूप में पेश करते हैं। टिपस्टर Evan Blass (@evleaks) ने लीक इमेजेस साझा किए हैं जिसमें फोन के बैक पैनल, कैमरा मॉड्यूल, फ्रंट डिस्प्ले और दो आकर्षक रंगों को दिखाया गया है जिनसे लगता है कि यह आने वाला फोन डिज़ाइन के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी दमदार होगा।

लीक जानकारी के अनुसार यह डिवाइस Motorola Edge 70 Ultra के रूप में Edge सीरीज में एक प्रीमियम फोन के रूप में आएगा, जिसमें टेक्सचर्ड बैक पैनल, मेटल फ्रेम, और स्टाइलिश कलरवे मिलेंगे जैसे Carbon (कार्बन ब्लैक) और Martini Olive (ओलिव ग्रीन)। रेंडर में दिख रहा स्क्वायर-शेप्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप यह बताते हैं कि कैमरा सिस्टम भी शानदार होगा।

Motorola Edge 70 Ultra के फीचर्स (लीक) अटकलें हैं कि यह फोन 6.7-इंच 1.5K फ्लैट OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट, और ट्रिपल 50 MP कैमरा सेटअप जैसे हाई-एंड फीचर्स के साथ आ सकता है, जिससे यह 2026 में लॉन्च होने वाला एक प्रीमियम स्मार्टफोन बन सकता है। फोन Android 16 के नवीनतम OS के साथ आएगा और प्रीमियम कैमरा सिस्टम में 50 MP मुख्य कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 50MP टेलीफोटो/पेरिस्कोप लेंस शामिल होंगे। यह सेटअप Dolby Vision सपोर्ट और OIS (Optical Image Stabilisation) के साथ भी हो सकता है, जो कम रोशनी और स्थिर वीडियो के लिए सहायक रहता है। फ्रंट में एक मजबूत 50MP सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है।