फ्लैगशिप फीचर्स देगा Motorola Signature! भारत में लॉन्च डेट और कीमत हुई लीक

फ्लैगशिप फीचर्स देगा Motorola Signature! भारत में लॉन्च डेट और कीमत हुई लीक

संक्षेप:

Motorola Signature भारतीय मार्केट में Samsung और Apple जैसे ब्रैंड्स को सीधी टक्कर देने आ रहा है। इस डिवाइस की संभावित कीमत और लॉन्च डेट लीक हुई है। 

Jan 15, 2026 10:32 am IST
स्मार्टफोन ब्रैंड Motorola ने बीत दिनों एक नया फ्लैगशिप डिवाइस Motorola Signature नाम से पेश किया है। यह स्मार्टफोन हाई-एंड स्पेसिफिकेशंस, प्रीमियम डिजाइन और पावरफुल बैटरी के साथ आता है। इस मॉडल में कंपनी ने ना तो परफॉर्मेंस से समझौता किया है और ना ही लुक्स के मामले में यह कमजोर है। लेटेस्ट लीक की मानें तो यह डिवाइस बहुत जल्द भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है।

आधिकारिक घोषणा से पहले टिप्स्टर संजू चौधरी ने इस अपकमिंग फ्लैगशिप से जुड़ी जानकारी शेयर की है। लीक के मुताबिक, Motorola Signature को भारत में 23 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो यह फोन 84,999 रुपये के प्रीमियम प्राइस टैग के साथ आ सकता है। बता दें, Motorola Signature को यूरोप में 999 यूरो की कीमत पर लॉन्च किया गया है।

ये भी पढ़ें:iPhone 15 से iPhone 17 Pro Max तक पर बंपर डिस्काउंट, Republic Day Sale में धूम

यूरोप में यह फोन सिर्फ एक ही वेरिएंट में आया है, जिसमें 16GB रैम के साथ 1TB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फिलहाल इस बात को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है कि कंपनी भारत में कोई सस्ता वेरिएंट पेश करेगी या नहीं, लेकिन ग्लोबल लॉन्च को देखते हुए उम्मीद है कि भारत में भी यही सिंगल टॉप-एंड वेरिएंट पेश किया जाएगा।

डिवाइस के संभावित स्पेसिफिकेशंस

Motorola Signature में एक 6.8-इंच का बड़ा LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। यह डिस्प्ले ना सिर्फ स्मूद स्क्रॉलिंग देगा, बल्कि गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को भी अगले लेवल पर ले जाएगा। डिजाइन की बात करें तो फोन सिर्फ 6.99mm पतला है और इसका वजन 186 ग्राम बताया जा रहा है, जो इसे एक स्लिम और प्रीमियम फील देता है।

ये भी पढ़ें:क्या आपके पास है Motorola फोन? इन डिवाइसेज को मिलेंगे तीन बड़े अपडेट; लिस्ट

परफॉर्मेंस के मामले में Motorola Signature किसी भी फ्लैगशिप से पीछे नहीं है। इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग को आसानी से हैंडल कर सकेगा। फोन में 5200mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

फोन के बैक पैनल पर 50MP LYT828 प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP LYT600 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा फोन में NFC, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, Bluetooth 6 और USB 3.2 जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे।

