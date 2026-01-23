Hindustan Hindi News
Motorola का जलवा! 50MP के 4 कैमरे, मिलिट्री-ग्रेड बॉडी, 7 साल तक नॉन-स्टॉप चलने वाला Signature फोन भारत में लॉन्च

संक्षेप:

Motorola ने भारत में Signature नाम से नया प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन 7 साल के OS अपडेट, चार 50MP कैमरा और मजबूत बिल्ट के साथ आता है। Motorola Signature में Moto AI फीचर्स जैसे AI Action Shot जैसे फीचर्स हैं। जानें कीमत:

Jan 23, 2026 01:30 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Motorola ने भारत में अपने सबसे नए और प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature को लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी की नई Signature सीरीज का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो Flagship फोन चाहते हैं। यह फोन जल्द ही Flipkart समेत अन्य प्रमुख रिटेल चैनलों पर उपलब्ध हो जाएगा। फोन एयरक्राफ्ट-ग्रेड अल्यूमीनियम फ्रेम और IP68/IP69 रेटिंग के साथ लॉन्च हुआ है।

इसके अलावा फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.8-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले, 5,200mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। Motorola Signature Android 16 पर आधारित Hello UI के साथ आता है और कंपनी लगभग 7 वर्षों तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स दे रही है।

भारत में Motorola Signature की कीमत और उपलब्धता

भारत में मोटोरोला सिग्नेचर के शुरुआती 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपए है। 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपए है। 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपए है। ग्राहक HDFC और Axis बैंक कार्ड से 5,000 रुपए की तत्काल छूट का लाभ उठा सकते हैं या 5,000 तक के एक्सचेंज बोनस रुपए का ऑप्शन चुन सकते हैं।

यह नया स्मार्टफोन 30 जनवरी से Flipkart पर भारत में सेल के लिए उपलब्ध होगा। यह Pantone Carbon और Pantone Martini Olive रंगों में उपलब्ध है।

Motorola Signature के 7 खास फीचर्स जो फोन को बना रहे फ्लैगशिप

1. Motorola Signature में 6.8-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जो सुपर स्मूद परफॉर्मेंस के लिए 165Hz रिफ्रेश रेट और उच्चतम ब्राइटनेस स्तर 6,200 nits तक सपोर्ट करता है।

2. डिवाइस की बॉडी 6.99mm स्लिम प्रोफाइल और लगभग 186 ग्राम वजन के साथ आती है। इसके रियर पैनल पर फैब्रिक-टेक्सचर फिनिश है, जो प्रीमियम लुक और ग्रिप दोनों देता है।

3. Motorola Signature में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट है, जो 3nm प्रोसेस पर आधारित है और आज के Flagship स्मार्टफोन्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन देने में सक्षम है। यह फोन 12GB LPDDR5X RAM के साथ उपलब्ध है और स्टोरेज 256GB से लेकर 1TB UFS 4.1 तक का विकल्प मिलता है।

4. Signature का कैमरा सिस्टम इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट है। इसमें: 50MP Sony LYT828 मुख्य कैमरा (OIS सहित), 50MP Ultrawide AF कैमरा, 50MP Periscope Telephoto कैमरा (3x ऑप्टिकल ज़ूम), 50MP Front कैमरा, यह कॉम्बिनेशन फोटो और वीडियो दोनों में शानदार रिजल्ट देता है खासकर परिस्कोप ज़ूम, अच्छी low-light performance और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ।

5. Motorola Signature में 5,200mAh silicon-carbon बैटरी दी गई है, जो एक Flagship डिवाइस के लिए पर्याप्त बैकअप देती है। इसमें 90W Wired TurboPower चार्जिंग और 50W Wireless Charging सपोर्ट भी है। इसके अलावा Reverse Wireless Charging फीचर से आप अन्य डिवाइसेज को भी बैटरी दे सकते हैं।

6. फोन Android 16 आधारित Hello UI पर चलता है और Motorola लगभग 7 साल तक सॉफ्टवेयर तथा सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा करता है यह आज के कई प्रीमियम फोन से ज़्यादा लंबी सपोर्ट अवधि है।

7. Motorola Signature में Moto AI फीचर्स जैसे AI Action Shot, AI Adaptive Stabilisation और Group Shot शामिल हैं, जो फ़ोटोग्राफी को और स्मार्ट बनाते हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
