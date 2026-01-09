Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़motorola signature key details teased via flipkart launching soon in india
भारत में आते ही छा जाएगा Moto का लग्जरी फोन, सामने आए फीचर्स; इतनी है कीमत

भारत में आते ही छा जाएगा Moto का लग्जरी फोन, सामने आए फीचर्स; इतनी है कीमत

संक्षेप:

Motorola Signature india launch: अपने ग्लोबल डेब्यू के बाद, मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन अब भारत में लॉन्च होने वाला है। आज, मोटोरोला इंडिया ने आधिकारिक तौर पर मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन का डिजाइन रिवील किया है और घोषणा की है कि यह जल्द ही देश में लॉन्च होगा।

Jan 09, 2026 08:52 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

Motorola Signature india launch: अपने ग्लोबल डेब्यू के बाद, मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन अब भारत में लॉन्च होने वाला है। इस डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट पहले ही फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है। आज, मोटोरोला इंडिया ने आधिकारिक तौर पर मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन का डिजाइन रिवील किया है और घोषणा की है कि यह जल्द ही देश में लॉन्च होगा। चूंकि यह फोन पहले से ही ग्लोबल मार्केट में डेब्यू कर चुका है इसलिए इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। चलिए जानते हैं भारतीय वर्जन में क्या होगा खास और नजर डालते हैं ग्लोबल वेरिएंट की कीमत और खासियत पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

Motorola Signature के भारतीय वेरिएंट की खासियत

यह कंफर्म हो गया है कि स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा। यह पैंटोन मार्टिनी ऑलिव (ट्विल-इंस्पायर्ड फिनिश) और पैंटोन कार्बन (लिनन-इंस्पायर्ड फिनिश) में आता है। इस फोन में एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमीनियम है, इसका वजन 186 ग्राम है, और यह 6.99 एमएम की अल्ट्रा-थिन बॉडी के साथ आता है।

motorola signature india launch

यह डिवाइस दुनिया के पहले 3.5-डिग्री ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है और इसमें 50 मेगापिक्सेल सोनी LYTIA 828 सेंसर लगा है। यूजर्स डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ 8K रिजॉल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्लोज-अप डिटेल के लिए मैक्रो मोड, 3x ऑप्टिकल जूम और सटीक एक्सपोजर के लिए 3-इन-1 मल्टीस्पेक्ट्रल लाइट सेंसर है। DXOMARK द्वारा इसे भारत के टॉप 5 कैमरा फोन में रैंक किया गया है।

motorola signature india launch

इसमें Moto AI फीचर्स के साथ AI एक्शन शॉट, AI एडैप्टिव स्टेबिलाइजेशन और AI ग्रुप शॉट जैसी क्षमताएं शामिल हैं। Motorola Signature भारत का पहला स्मार्टफोन है जो दुनियाभर के बड़े शहरों में ट्रैवल, डाइनिंग, वेलनेस, लाइफस्टाइल और एक्सक्लूसिव क्लब एक्सेस में खास मदद और हमेशा ऑन रहने वाले सपोर्ट के साथ 24×7 एक्सक्लूसिव प्रिविलेज सर्विस देता है। कंपनी इस डिवाइस के ऑडियो, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस फीचर्स के बारे में 15 जनवरी को बताएगी। सभी अपडेट्स के लिए बने रहें।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी, 16 जनवरी से शुरू होगी Amazon Great Republic Day Sale, यह होगा खास
ये भी पढ़ें:ग्राहकों को मौज, इन 4 प्लान्स पर रोज मिल रहा Extra डेटा, कीमत पहले जितनी
motorola signature india launch

Motorola Signature ग्लोबल वेरिएंट की कीमत और खासियत

कंपनी इसे वैश्विक स्तर पर पहले ही लॉन्च कर चुकी है, जहां इसकी कीमत 12GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 899.99 यूरो (लगभग 82,000 रुपये) रखी गई है। यह दो कलर्स - पैनटोन कार्बन और पैनटोन मार्टिनी ऑलिव में आता है। यह शुरू में आने वाले महीनों में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-पैसिफिक क्षेत्रों में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कीमत और उपलब्धता की डिटेल्स क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होंगी।

यह फोन डुअल-सिम (नैनो + ईसिम) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। कंपनी ने सात ओएस अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है, जिसे अब तक की सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पॉलिसी बताया जा रहा है। यह फोन ऑन-डिमांड व्हाइट-ग्लव असिस्टेंस के साथ भी आएगा, जो इस साल के आखिर में उपलब्ध होगा, जिससे यूजर्स को ट्रैवल, डाइनिंग, इवेंट्स और बहुत कुछ में लग्जरी एक्सपीरियंस का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा।

मोटोरोला सिग्नेचर में 6.8-इंच की सुपर एचडी (1264x2780 पिक्सेल) LTPO एमोलेड स्क्रीन है, जिसमें 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 6200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फोन का पैनल कलर और स्किन टोन की सटीकता के लिए पैंटोन-वैलिडेटेड बताया गया है, और यह 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ 100 प्रतिशत तक DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से सुरक्षित है।

मोटोरोला सिग्नेचर में क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है, साथ में 16GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सपोर्ट और थिंकशील्ड टेक्नोलॉजी है। ऑडियो के लिए, इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं।

कैमरे की बात करें तो, सिग्नेचर फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें सोनी LYTIA 828 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो LYTIA 600 सेंसर शामिल है। फोन के पीछे एक मल्टीस्पेक्ट्रल 3-इन-1 लाइट सेंसर भी है। फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYTIA 500 सेंसर है।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी फीचर्स में वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6, 5G, 4G एलटीई, एनएफसी, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटेड बिल्ड है, साथ ही ड्यूरेबिलिटी के लिए MIL-STD 810H10 सर्टिफिकेशन भी है। डाइमेंशन की बात करें तो, फोन का डाइमेंशन 162.1x76.4x6.99 एमएम है और इसका वजन 186 ग्राम है।

फोन में 5200mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जो 90W टर्बोपावर वायर्ड चार्जिंग और 50W टर्बोपावर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन 10W वायरलेस रिवर्स चार्जिंग और 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 52 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola Flipkart अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।