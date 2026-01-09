भारत में आते ही छा जाएगा Moto का लग्जरी फोन, सामने आए फीचर्स; इतनी है कीमत

संक्षेप: Motorola Signature india launch: अपने ग्लोबल डेब्यू के बाद, मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन अब भारत में लॉन्च होने वाला है। आज, मोटोरोला इंडिया ने आधिकारिक तौर पर मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन का डिजाइन रिवील किया है और घोषणा की है कि यह जल्द ही देश में लॉन्च होगा।

Motorola Signature india launch: अपने ग्लोबल डेब्यू के बाद, मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन अब भारत में लॉन्च होने वाला है। इस डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट पहले ही फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है। आज, मोटोरोला इंडिया ने आधिकारिक तौर पर मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन का डिजाइन रिवील किया है और घोषणा की है कि यह जल्द ही देश में लॉन्च होगा। चूंकि यह फोन पहले से ही ग्लोबल मार्केट में डेब्यू कर चुका है इसलिए इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। चलिए जानते हैं भारतीय वर्जन में क्या होगा खास और नजर डालते हैं ग्लोबल वेरिएंट की कीमत और खासियत पर...

Motorola Signature के भारतीय वेरिएंट की खासियत यह कंफर्म हो गया है कि स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा। यह पैंटोन मार्टिनी ऑलिव (ट्विल-इंस्पायर्ड फिनिश) और पैंटोन कार्बन (लिनन-इंस्पायर्ड फिनिश) में आता है। इस फोन में एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमीनियम है, इसका वजन 186 ग्राम है, और यह 6.99 एमएम की अल्ट्रा-थिन बॉडी के साथ आता है।

यह डिवाइस दुनिया के पहले 3.5-डिग्री ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है और इसमें 50 मेगापिक्सेल सोनी LYTIA 828 सेंसर लगा है। यूजर्स डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ 8K रिजॉल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्लोज-अप डिटेल के लिए मैक्रो मोड, 3x ऑप्टिकल जूम और सटीक एक्सपोजर के लिए 3-इन-1 मल्टीस्पेक्ट्रल लाइट सेंसर है। DXOMARK द्वारा इसे भारत के टॉप 5 कैमरा फोन में रैंक किया गया है।

इसमें Moto AI फीचर्स के साथ AI एक्शन शॉट, AI एडैप्टिव स्टेबिलाइजेशन और AI ग्रुप शॉट जैसी क्षमताएं शामिल हैं। Motorola Signature भारत का पहला स्मार्टफोन है जो दुनियाभर के बड़े शहरों में ट्रैवल, डाइनिंग, वेलनेस, लाइफस्टाइल और एक्सक्लूसिव क्लब एक्सेस में खास मदद और हमेशा ऑन रहने वाले सपोर्ट के साथ 24×7 एक्सक्लूसिव प्रिविलेज सर्विस देता है। कंपनी इस डिवाइस के ऑडियो, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस फीचर्स के बारे में 15 जनवरी को बताएगी। सभी अपडेट्स के लिए बने रहें।

Motorola Signature ग्लोबल वेरिएंट की कीमत और खासियत कंपनी इसे वैश्विक स्तर पर पहले ही लॉन्च कर चुकी है, जहां इसकी कीमत 12GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 899.99 यूरो (लगभग 82,000 रुपये) रखी गई है। यह दो कलर्स - पैनटोन कार्बन और पैनटोन मार्टिनी ऑलिव में आता है। यह शुरू में आने वाले महीनों में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-पैसिफिक क्षेत्रों में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कीमत और उपलब्धता की डिटेल्स क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होंगी।

यह फोन डुअल-सिम (नैनो + ईसिम) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। कंपनी ने सात ओएस अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है, जिसे अब तक की सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पॉलिसी बताया जा रहा है। यह फोन ऑन-डिमांड व्हाइट-ग्लव असिस्टेंस के साथ भी आएगा, जो इस साल के आखिर में उपलब्ध होगा, जिससे यूजर्स को ट्रैवल, डाइनिंग, इवेंट्स और बहुत कुछ में लग्जरी एक्सपीरियंस का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा।

मोटोरोला सिग्नेचर में 6.8-इंच की सुपर एचडी (1264x2780 पिक्सेल) LTPO एमोलेड स्क्रीन है, जिसमें 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 6200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फोन का पैनल कलर और स्किन टोन की सटीकता के लिए पैंटोन-वैलिडेटेड बताया गया है, और यह 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ 100 प्रतिशत तक DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से सुरक्षित है।

मोटोरोला सिग्नेचर में क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है, साथ में 16GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सपोर्ट और थिंकशील्ड टेक्नोलॉजी है। ऑडियो के लिए, इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं।

कैमरे की बात करें तो, सिग्नेचर फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें सोनी LYTIA 828 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो LYTIA 600 सेंसर शामिल है। फोन के पीछे एक मल्टीस्पेक्ट्रल 3-इन-1 लाइट सेंसर भी है। फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYTIA 500 सेंसर है।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी फीचर्स में वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6, 5G, 4G एलटीई, एनएफसी, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटेड बिल्ड है, साथ ही ड्यूरेबिलिटी के लिए MIL-STD 810H10 सर्टिफिकेशन भी है। डाइमेंशन की बात करें तो, फोन का डाइमेंशन 162.1x76.4x6.99 एमएम है और इसका वजन 186 ग्राम है।