Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola Signature India Launch Date Announced Company Teases Design Fabric Finish DSLR-like camera coming on 7 January
कन्फर्म! 7 जनवरी को प्रीमियम बॉडी, फैब्रिक बैक, DSLR जैसे कैमरा के साथ आ रहा Motorola का Signature फोन

कन्फर्म! 7 जनवरी को प्रीमियम बॉडी, फैब्रिक बैक, DSLR जैसे कैमरा के साथ आ रहा Motorola का Signature फोन

संक्षेप:

Motorola Signature सीरीज का प्रीमियम स्मार्टफोन भारत में 7 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। यह फोन फैब्रिक बैक, Snapdragon 8 Gen 5 चिप, OLED डिस्प्ले और पेरिस्कोप कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आ रहा है।

Dec 29, 2025 08:23 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹32999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

Motorola अपने मोबाइल पोर्टफोलियो को और पावरफुल बनाने जा रहा है और उसके कदम काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने Motorola Signature नाम की एक नई प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज़ को भारत में पेश करने की घोषणा कर दी है। यह फोन 7 जनवरी 2026 को इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, और जल्द ही Flipkart और ऑफ़लाइन चैनलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹32999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

जब से इस फोन का टीजर सामने आया है, तब से टेक समुदाय और स्मार्टफोन प्रेमियों में इसका उत्साह बढ़ता जा रहा है। Motorola Signature को फैब्रिक फिनिश वाले रियर पैनल, फ्लैट डिस्प्ले और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के साथ देखा गया है जो इसे प्रीमियम लुक और कैमरा क्षमता दोनों में मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा, यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 SoC, 16GB RAM और एंड्रॉइड 16 जैसे हाई-एंड फीचर्स से लैस होने के संकेत देता है।

Motorola Signature की लॉन्च डेट और उपलब्धता

Motorola ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Motorola Signature स्मार्टफोन भारत में 7 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। यह फोन Flipkart, Motorola India स्टोर और अन्य रिटेल चैनलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:जलवा! इस iPhone ने भारत में तोड़े सारे रिकॉर्ड, अब तक बना 65 लाख लोगों की पसंद

Motorola Signature डिज़ाइन और बिल्ड

नए Signature फोन को प्रीमियम स्तर पर पेश किया जा रहा है। फोन का रियर पैनल फैब्रिक फिनिश के साथ आएगा, जो दिखने में शानदार और पकड़ने में अलग अनुभव देगा। फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले है, जिसमें स्लिम बेजल्स और एक सेंट्रल होल-पंच कैमरा कटआउट है। डिवाइस के दाईं ओर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन हैं, जबकि बाईं ओर एक अलग बटन दिखता है, जो कैमरा या AI-एक्सेस जैसे फ़ंक्शन्स के लिए कस्टमाइज़ किया जा सकता है।

Motorola Signature के फीचर्स (लीक)

अगर लीक रिपोर्ट्स को देखें तो Motorola Signature में 6.7-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट होगा जो गेमिंग और स्मूद UI प्रदर्शन दोनों में शानदार अनुभव देगा। बेंचमार्क लिस्टिंग और लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 SoC होने की उम्मीद है, जो फ्लैगशिप-स्तर की प्रोसेसिंग पावर प्रदान करता है। साथ ही यह 16GB RAM सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे मल्टीटास्किंग, गेमिंग और भारी एप्लिकेशंस को सहज रूप से संभाला जा सके।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! न्यू ईयर पर ₹5630 सस्ता हुआ 50MP AI कैमरा, सबसे चमकदार डिस्प्ले फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।