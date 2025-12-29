कन्फर्म! 7 जनवरी को प्रीमियम बॉडी, फैब्रिक बैक, DSLR जैसे कैमरा के साथ आ रहा Motorola का Signature फोन
Motorola Signature सीरीज का प्रीमियम स्मार्टफोन भारत में 7 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। यह फोन फैब्रिक बैक, Snapdragon 8 Gen 5 चिप, OLED डिस्प्ले और पेरिस्कोप कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आ रहा है।
Motorola अपने मोबाइल पोर्टफोलियो को और पावरफुल बनाने जा रहा है और उसके कदम काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने Motorola Signature नाम की एक नई प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज़ को भारत में पेश करने की घोषणा कर दी है। यह फोन 7 जनवरी 2026 को इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, और जल्द ही Flipkart और ऑफ़लाइन चैनलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
जब से इस फोन का टीजर सामने आया है, तब से टेक समुदाय और स्मार्टफोन प्रेमियों में इसका उत्साह बढ़ता जा रहा है। Motorola Signature को फैब्रिक फिनिश वाले रियर पैनल, फ्लैट डिस्प्ले और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के साथ देखा गया है जो इसे प्रीमियम लुक और कैमरा क्षमता दोनों में मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा, यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 SoC, 16GB RAM और एंड्रॉइड 16 जैसे हाई-एंड फीचर्स से लैस होने के संकेत देता है।
Motorola Signature की लॉन्च डेट और उपलब्धता
Motorola ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Motorola Signature स्मार्टफोन भारत में 7 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। यह फोन Flipkart, Motorola India स्टोर और अन्य रिटेल चैनलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
Motorola Signature डिज़ाइन और बिल्ड
नए Signature फोन को प्रीमियम स्तर पर पेश किया जा रहा है। फोन का रियर पैनल फैब्रिक फिनिश के साथ आएगा, जो दिखने में शानदार और पकड़ने में अलग अनुभव देगा। फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले है, जिसमें स्लिम बेजल्स और एक सेंट्रल होल-पंच कैमरा कटआउट है। डिवाइस के दाईं ओर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन हैं, जबकि बाईं ओर एक अलग बटन दिखता है, जो कैमरा या AI-एक्सेस जैसे फ़ंक्शन्स के लिए कस्टमाइज़ किया जा सकता है।
Motorola Signature के फीचर्स (लीक)
अगर लीक रिपोर्ट्स को देखें तो Motorola Signature में 6.7-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट होगा जो गेमिंग और स्मूद UI प्रदर्शन दोनों में शानदार अनुभव देगा। बेंचमार्क लिस्टिंग और लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 SoC होने की उम्मीद है, जो फ्लैगशिप-स्तर की प्रोसेसिंग पावर प्रदान करता है। साथ ही यह 16GB RAM सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे मल्टीटास्किंग, गेमिंग और भारी एप्लिकेशंस को सहज रूप से संभाला जा सके।
