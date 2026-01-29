Hindustan Hindi News
Motorola signature first sale exclusive offer get up to 10000 rupees discount on four 50MP cameras military-grade phone
कल पहली बार ₹10,000 तक सस्ता मिलेगा Motorola का चार 50MP कैमरा, 7 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला फोन

कल पहली बार ₹10,000 तक सस्ता मिलेगा Motorola का चार 50MP कैमरा, 7 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला फोन

संक्षेप:

Motorola Signature की पहली सेल कल से शुरू होने वाली है। इस सेल में फोन को बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ 10,000 रुपए तक की छूट पर बेचा जा रहा है। जानिए पहली सेल की पूरी डिटेल और ऑफर।

Jan 29, 2026 05:13 pm IST Himani Gupta
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

Motorola ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature को पिछले हफ्ते लॉन्च किया था। अब कल से फोन पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होने वाला है। पहली सेल में कंपनी ग्राहकों को शानदार ऑफर दे रही है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जो बेहतरीन कैमरा, प्रीमियम डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। पहली सेल के दौरान बैंक ऑफर और एक्सचेंज के जरिए इस फोन को 10,000 रुपए तक सस्ता खरीदा जा सकता है। Motorola Signature की पहली सेल कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और यह सेल Flipkart पर उपलब्ध रहेगी।

अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और किसी अच्छे डिस्काउंट का इंतजार कर रहे थे, तो Motorola Signature की यह पहली सेल आपके लिए सही मौका हो सकती है।

Motorola Signature की फर्स्ट सेल में 10,000 रुपए तक की छूट कैसे मिलेगी?

Motorola Signature की पहली सेल में यूजर्स को अलग-अलग ऑफर्स का फायदा मिलेगा। फोन को 59,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। लेकिन इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के साथ यूजर्स 54,999 रुपए में फोन को खरीद पाएंगे। लेकिन चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर के तहत इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Google Pay, PhonePe, Paytm यूजर्स ध्यान दें! फेल हुई पेमेंट पर मिलेगा Extra पैसा
पहली सेल में Motorola Signature पर मेगा ऑफर

अगर आप Axis Bank या HDFC Bank के कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको सीधे कीमत में कटौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 5000 रुपए एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर को मिलाकर कुल मिलाकर 10,000 रुपए तक की बचत की जा सकती है।

Motorola Signature के फीचर्स

Motorola Signature में 6.8-इंच का शानदार Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोन 165Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision और 6200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर है, जिसकी मदद से गेमिंग, मल्टी-टास्किंग और भारी ऐप्स भी आसानी से चलते हैं।

फोटोग्राफी के लिए फोन में तीन 50MP कैमरे दिए गए हैं, जिनमें मुख्य Sony LYT सेंसर्स, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं, साथ ही 50MP का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी संभव है।

बैकअप के लिए 5200mAh बैटरी दी गई है जो 90W तेज चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में IP68/IP69 वाटर-डस्ट रेज़िस्टेंस और Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन भी है।

ये भी पढ़ें:₹2626 में पूरे 365 दिन टेंशन फ्री! रोज मिलेगा 2.6GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल, SMS
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
