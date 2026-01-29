कल पहली बार ₹10,000 तक सस्ता मिलेगा Motorola का चार 50MP कैमरा, 7 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला फोन

संक्षेप: Motorola Signature की पहली सेल कल से शुरू होने वाली है। इस सेल में फोन को बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ 10,000 रुपए तक की छूट पर बेचा जा रहा है। जानिए पहली सेल की पूरी डिटेल और ऑफर।

Jan 29, 2026 05:13 pm IST

Motorola ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature को पिछले हफ्ते लॉन्च किया था। अब कल से फोन पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होने वाला है। पहली सेल में कंपनी ग्राहकों को शानदार ऑफर दे रही है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जो बेहतरीन कैमरा, प्रीमियम डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। पहली सेल के दौरान बैंक ऑफर और एक्सचेंज के जरिए इस फोन को 10,000 रुपए तक सस्ता खरीदा जा सकता है। Motorola Signature की पहली सेल कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और यह सेल Flipkart पर उपलब्ध रहेगी।

अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और किसी अच्छे डिस्काउंट का इंतजार कर रहे थे, तो Motorola Signature की यह पहली सेल आपके लिए सही मौका हो सकती है।

Motorola Signature की फर्स्ट सेल में 10,000 रुपए तक की छूट कैसे मिलेगी? Motorola Signature की पहली सेल में यूजर्स को अलग-अलग ऑफर्स का फायदा मिलेगा। फोन को 59,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। लेकिन इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के साथ यूजर्स 54,999 रुपए में फोन को खरीद पाएंगे। लेकिन चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर के तहत इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है।

अगर आप Axis Bank या HDFC Bank के कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको सीधे कीमत में कटौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 5000 रुपए एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर को मिलाकर कुल मिलाकर 10,000 रुपए तक की बचत की जा सकती है।

Motorola Signature के फीचर्स Motorola Signature में 6.8-इंच का शानदार Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोन 165Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision और 6200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर है, जिसकी मदद से गेमिंग, मल्टी-टास्किंग और भारी ऐप्स भी आसानी से चलते हैं।

फोटोग्राफी के लिए फोन में तीन 50MP कैमरे दिए गए हैं, जिनमें मुख्य Sony LYT सेंसर्स, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं, साथ ही 50MP का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी संभव है।