Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़motorola signature all specifications leaked ahead of launch will offer three 50mp rear camera and 90w charging
मोटोरोला के नए फोन में 50MP के तीन रियर कैमरे, 90W चार्जिंग, मिलेगा अंडरवॉटर प्रोटेक्शन

मोटोरोला के नए फोन में 50MP के तीन रियर कैमरे, 90W चार्जिंग, मिलेगा अंडरवॉटर प्रोटेक्शन

संक्षेप:

मोटोरोला सिग्नेचर के फीचर और स्पेसिफिकेशन डीटेल्स को एक टिपस्टर ने शेयर कर दिया है। लीक के अनुसार फोन में 50 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे मिलेंगे। साथ ही इसमें कंपनी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

Jan 04, 2026 11:02 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27994

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

मोटोरोला का नया फोन लॉन्च होने वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Motorola Signature है। यह फोन 7 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले टिपस्टर Evan Blass ने इस फोन के फोटो को पोस्ट करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। साथ ही टिपस्टर ने इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन डीटेल्स को भी शेयर किया है। फोन 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5200mAh की बैटरी और IP69/IP68 अंडरवॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग जैसे धांसू फीचर्स के साथ आएगा। आइए जानते हैं डीटेल।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27994

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

इन फीचर्स के साथ आएगा मोटोरोला का नया फोन

टिपस्टर के अनुसार कंपनी इस फोन में 2780 x 1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.8 इंच का एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले की खास बात होगी कि यह पैंटोन वैलिडेटेड कलर और पैंटोन स्किनटोन वैलिडेटेड होगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 ऑफर करने वाली है। कंपनी इस फोन को 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च करने वाली है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो सेंसर शामिल होगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है।

ये भी पढ़ें:जियो के टॉप 5 सबसे सस्ते प्लान, डेली डेटा और जियो टीवी फ्री, कीमत ₹75 से शुरू

बैटरी की बात करें, तो मोटोरोला का यह फोन 5200mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी से लैस होगा। फोन में ऑफर की जाने वाली बैटरी 90 वॉट की टर्बो पावर वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:4 हजार रुपये सस्ता हुआ मोटोरोला का यह धांसू फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा

ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर काम करेगा। इसे कंपनी 7 साल तक ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी पैच ऑफर करेगी। फोन IP69/IP68 अंडरवॉटर प्रोटेक्शन और MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी के साथ आएगा। फोन का फ्रेम एयरक्राफ्ट ग्रेड ऐल्युमिनियम का है। फोन तीन माइक्रोफोन से लैस होगा। साथ ही दमदार साउंड के लिए कंपनी इसमें डॉल्बी ऐटमॉस भी देने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme 15 5G

Realme 15 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹29999

खरीदिये

(Photo: Evan Blass)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Motorola Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।