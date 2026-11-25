Motorola Signature 27 भारत में 9 दिसंबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह कंपनी का कैंडीबार डिजाइन फोन होगा और कई हैवी फीचर्स पैक करेगा। फोन की कीमत लॉन्च से पहले लीक हो गई है। इसे खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगा, आप भी जानिए

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Motorola Signature 27 Pricing leak: मोटोरोला का अपकमिंग स्मार्टफोन Motorola Signature 27 पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। हाल ही में कंपनी ने घोषणा की है कि 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' को अगले महीने 9 दिसंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि,भारत में इसकी कीमत कितनी होगी यह अभी भी सीक्रेट है। मोटोरोला सिग्नेचर 27, कंपनी के नए फ्लैगशिप फोन के तौर पर डेब्यू करेगा और भारत में पहले से मौजूद मोटोरोला सिग्नेचर का अपग्रेड मॉडल होगा। भारत में लॉन्च होने से पहले, यह फोन यूरोपीय संघ (EU) के एक रिटेलर की वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है, जिससे इसकी कीमत का पता चल गया है। यह स्मार्टफोन पहले से ही मोटोरोला इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर अपने खास फीचर्स के साथ लिस्टेड है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट सीरीज का चिपसेट और 200 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। इस खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगा, चलिए बताते हैं...

Motorola Signature 27 अगले महीने 9 दिसंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा।

इतनी हो सकती है Motorola Signature 27 की कीमत ऑनलाइन रिटेलर eMAG ने रोमानिया में अपने प्लेटफॉर्म पर मोटोरोला सिग्नेचर 27 को लिस्ट किया है। इस फोन की कीमत 8,499 RON (लगभग 1,61,000 रुपये) बताई गई है। हालांकि, यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे केवल प्री-ऑर्डर किया जा सकता है और अभी तक इसकी बिक्री की तारीख अभी सामने नहीं आई है। लिस्ट किए गए कॉन्फिगरेशन में 12GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज शामिल है।

वैश्विक स्तर पर, मोटोरोला सिग्नेचर 27 को 5 नवंबर को 1,599 यूरो (लगभग 1,70,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह फोन भारत में 9 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। इसे 12GB + 256GB और 16GB + 512GB रैम और स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा। मोटोरोला सिग्नेचर 27 भारत में पैंटोन द्वारा चुने गए दो कलर्स - 'कैप्युलेट ऑलिव' (ग्रीन शेड) और 'कोल स्मोक' (डार्क ग्रे शेड) - में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ग्रीन कलर ऑप्शन में ब्रश किए गए टेक्सटाइल जैसा फिनिश है, जबकि डार्क ग्रे कलर वाले ऑप्शन में टैक्टिकल वीव फिनिश दिया गया है।

Motorola Signature 27 की खासियत स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, मोटोरोला सिग्नेचर 27 एंड्रॉयड 17 के साथ आएगा। इसमें 6.8 इंच का एक्सट्रीम AMOLED डुओ LTPO टेंडेम OLED डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 12,000 निट्स पीक ब्राइटनेस तक पहुंचाएगा। इसके अलावा, यह बैंग एंड ओल्फसेन-ट्यून स्टीरियो स्पीकर सेटअप से लैस होगा। फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 चिपसेट है, जिसे 2nm प्रोसेस पर बनाया गया है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। इसमें 50-मेगापिक्सेल सोनी LYT-910 प्राइमरी लेंस, 100x डिजिटल जूम वाला 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। फोन में 7000mAh की बैटरी होगी, जो 90W (वायर्ड) और 50W (वायरलेस) चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

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