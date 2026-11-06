200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, 16GB रैम के साथ आया Motorola का सबसे चमकदार डिस्प्ले वाला फोन, मिलेगा 7 साल तक OS अपडेट भी
Motorola ने अपना नया प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 7000mAh की बड़ी बैटरी और लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है।
स्मार्टफोन मार्केट में Motorola ने अपना नया प्रीमियम फोन Motorola Signature 27 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन शानदार कैमरा, बड़ी बैटरी और दमदार प्रोसेसर के साथ आया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली 12,000nits की सबसे चमकदार डिस्प्ले है। इसके अलावा फोन में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जो 100x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। फोन ग्लोबल मार्केट में पेश हो चुका है और कंपनी ने भारत में भी इसकी लॉन्चिंग की पुष्टि की है। आइए जानते हैं Motorola के इस नए फ्लैगशिप फोन की कीमत और सभी फीचर्स की डिटेल।
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Motorola Signature 27 की कीमत
कीमत की बात करें तो Motorola Signature 27 को ग्लोबल मार्केट में 1,599 डॉलर की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 1,51,100 रुपये बैठती है। यह कीमत इसके 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है। फोन दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इनमें Pantone Coal Smoke और Pantone Capulet Green शामिल हैं। ग्लोबल मार्केट में इसकी सेल 16 नवंबर से यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के चुनिंदा बाजारों में शुरू होगी। भारत में भी कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी है। यह फोन नवंबर 2026 में भारतीय बाजार में दस्तक देगा। हालांकि, भारत में इसकी कीमत और सेल की तारीख का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है।
Motorola Signature 27 की 7 बड़ी खासियतें
1. 200MP कैमरा के साथ मिलेगा 100x Zoom
Motorola Signature 27 की सबसे बड़ी खासियत इसका कैमरा सेटअप है। फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 50MP का Sony LYT-910 प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 100x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है।
इसके अलावा फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मौजूद है। इसकी मदद से यूजर्स ज्यादा बड़े एरिया की तस्वीरें ले सकते हैं। कंपनी ने इसमें एक डेडिकेटेड एक्शन सेंसर भी दिया है, जो मूवमेंट कैप्चर करने में मदद करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी फोन में कई खास फीचर्स दिए गए हैं। यह स्मार्टफोन 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इसमें AI बेस्ड Video Enhancement Engine भी मिलता है। यह वीडियो रिकॉर्ड करते समय सीन और कलर टोन को समझकर बेहतर आउटपुट देने के लिए डिजाइन किया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
2. 12,000 निट्स ब्राइटनेस वाली शानदार डिस्प्ले
फोन में 6.8 इंच की Extreme AMOLED Duo LTPO Tandem OLED डिस्प्ले दी गई है। यह स्क्रीन 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसकी एक और बड़ी खासियत 12,000 निट्स तक की सबसे चमकदार स्क्रीन है। ज्यादा ब्राइटनेस होने से तेज धूप में भी स्क्रीन पर कंटेंट देखने में मदद मिल सकती है। इसमें LTPO टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे कंटेंट के हिसाब से रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करने में मदद करती है।
3. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर से मिलेगी पावर
परफॉर्मेंस के लिए Motorola Signature 27 में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Adreno 850 GPU मिलता है, जो ग्राफिक्स से जुड़े काम संभालता है। फोन में 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।
4. ArcticMesh कूलिंग सिस्टम
गेमिंग और लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने के दौरान गर्मी को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने इसमें ArcticMesh कूलिंग सिस्टम दिया है। इसमें डायमंड-इन्फ्यूज्ड थर्मल जेल, लिक्विड मेटल, कॉपर मेश और 3D वेपर चैंबर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के मुताबिक, नया वेपर चैंबर पिछली जनरेशन के मुकाबले 40 प्रतिशत बड़ा है।
5. 7000mAh की बड़ी बैटरी, 90W चार्जिंग का सपोर्ट
बैटरी के मामले में भी Motorola Signature 27 काफी दमदार है। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 5W रिवर्स वायरलेस और 4.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।
6. Android 17 और 7 साल तक मिलेंगे अपडेट
सॉफ्टवेयर की बात करें तो Motorola Signature 27 Android 17 पर काम करता है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के लिए 7 साल तक OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इसमें Google Gemini का भी इंटीग्रेशन मिलता है। यूजर्स Gemini Omni और Lyria जैसे क्रिएटिव टूल्स की मदद से फोटो, वीडियो और म्यूजिक से जुड़े काम कर सकेंगे।
7. पानी और धूल से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग
फोन की मजबूती का भी ध्यान रखा गया है। Motorola Signature 27 में IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जो धूल और पानी से सुरक्षा में मदद करती है। इसके अलावा फोन MIL-STD-810H स्टैंडर्ड के तहत ड्यूरेबिलिटी सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए इसमें Corning Gorilla Glass Ceramic 3 दिया गया है। फोन में Bang & Olufsen (B&O) ट्यूनिंग वाले स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।