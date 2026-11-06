200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, 16GB रैम के साथ आया Motorola का सबसे चमकदार डिस्प्ले वाला फोन, मिलेगा 7 साल तक OS अपडेट भी

Motorola ने अपना नया प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 7000mAh की बड़ी बैटरी और लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है।

Motorola का नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च, 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी और 16GB RAM जैसे फीचर्स

स्मार्टफोन मार्केट में Motorola ने अपना नया प्रीमियम फोन Motorola Signature 27 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन शानदार कैमरा, बड़ी बैटरी और दमदार प्रोसेसर के साथ आया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली 12,000nits की सबसे चमकदार डिस्प्ले है। इसके अलावा फोन में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जो 100x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। फोन ग्लोबल मार्केट में पेश हो चुका है और कंपनी ने भारत में भी इसकी लॉन्चिंग की पुष्टि की है। आइए जानते हैं Motorola के इस नए फ्लैगशिप फोन की कीमत और सभी फीचर्स की डिटेल।

Motorola Signature 27 की कीमत कीमत की बात करें तो Motorola Signature 27 को ग्लोबल मार्केट में 1,599 डॉलर की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 1,51,100 रुपये बैठती है। यह कीमत इसके 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है। फोन दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इनमें Pantone Coal Smoke और Pantone Capulet Green शामिल हैं। ग्लोबल मार्केट में इसकी सेल 16 नवंबर से यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के चुनिंदा बाजारों में शुरू होगी। भारत में भी कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी है। यह फोन नवंबर 2026 में भारतीय बाजार में दस्तक देगा। हालांकि, भारत में इसकी कीमत और सेल की तारीख का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है।

Motorola Signature 27 की 7 बड़ी खासियतें 1. 200MP कैमरा के साथ मिलेगा 100x Zoom Motorola Signature 27 की सबसे बड़ी खासियत इसका कैमरा सेटअप है। फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 50MP का Sony LYT-910 प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 100x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है।

इसके अलावा फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मौजूद है। इसकी मदद से यूजर्स ज्यादा बड़े एरिया की तस्वीरें ले सकते हैं। कंपनी ने इसमें एक डेडिकेटेड एक्शन सेंसर भी दिया है, जो मूवमेंट कैप्चर करने में मदद करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी फोन में कई खास फीचर्स दिए गए हैं। यह स्मार्टफोन 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इसमें AI बेस्ड Video Enhancement Engine भी मिलता है। यह वीडियो रिकॉर्ड करते समय सीन और कलर टोन को समझकर बेहतर आउटपुट देने के लिए डिजाइन किया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

2. 12,000 निट्स ब्राइटनेस वाली शानदार डिस्प्ले फोन में 6.8 इंच की Extreme AMOLED Duo LTPO Tandem OLED डिस्प्ले दी गई है। यह स्क्रीन 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसकी एक और बड़ी खासियत 12,000 निट्स तक की सबसे चमकदार स्क्रीन है। ज्यादा ब्राइटनेस होने से तेज धूप में भी स्क्रीन पर कंटेंट देखने में मदद मिल सकती है। इसमें LTPO टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे कंटेंट के हिसाब से रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करने में मदद करती है।

3. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर से मिलेगी पावर परफॉर्मेंस के लिए Motorola Signature 27 में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Adreno 850 GPU मिलता है, जो ग्राफिक्स से जुड़े काम संभालता है। फोन में 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।

4. ArcticMesh कूलिंग सिस्टम गेमिंग और लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने के दौरान गर्मी को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने इसमें ArcticMesh कूलिंग सिस्टम दिया है। इसमें डायमंड-इन्फ्यूज्ड थर्मल जेल, लिक्विड मेटल, कॉपर मेश और 3D वेपर चैंबर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के मुताबिक, नया वेपर चैंबर पिछली जनरेशन के मुकाबले 40 प्रतिशत बड़ा है।

5. 7000mAh की बड़ी बैटरी, 90W चार्जिंग का सपोर्ट बैटरी के मामले में भी Motorola Signature 27 काफी दमदार है। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 5W रिवर्स वायरलेस और 4.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।

6. Android 17 और 7 साल तक मिलेंगे अपडेट सॉफ्टवेयर की बात करें तो Motorola Signature 27 Android 17 पर काम करता है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के लिए 7 साल तक OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इसमें Google Gemini का भी इंटीग्रेशन मिलता है। यूजर्स Gemini Omni और Lyria जैसे क्रिएटिव टूल्स की मदद से फोटो, वीडियो और म्यूजिक से जुड़े काम कर सकेंगे।