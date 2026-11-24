Motorola Signature 27 भारत में 9 दिसंबर को लॉन्च होगा। इस प्रीमियम फोन में 200MP पेरिस्कोप कैमरा, 7000mAh बैटरी, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर और 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। जानें इसके सभी फीचर्स और संभावित कीमत।

200MP कैमरा और 100x Zoom के साथ आ रहा Motorola का नया फोन

Motorola ने अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature 27 की भारत में लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। यह फोन 9 दिसंबर को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। कंपनी का यह नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ आएगा। फोन में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो दूर की चीजों की तस्वीरें लेने में मदद करेगा। इसके साथ 50MP का मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें 7,000mAh की बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। फोन में Bang & Olufsen की ट्यूनिंग वाले स्पीकर और 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा भी किया गया है। Motorola Signature 27 को कंपनी ने ग्लोबल बाजार में पहले ही पेश कर दिया है। अब भारतीय ग्राहकों को इसके लॉन्च का इंतजार है। आइए जानते हैं इस फोन के फीचर्स, कैमरा, बैटरी और कीमत से जुड़ी सभी अहम बातें।

Motorola Signature 27 के फीचर्स (संभावित) 200MP का पेरिस्कोप कैमरा: Motorola Signature 27 में फोटोग्राफी के लिए दमदार कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन के पीछे 50MP का Sony LYTIA L910 मेन कैमरा मिलता है। इसके साथ 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मौजूद है।

200MP का पेरिस्कोप कैमरा इस फोन की बड़ी खासियतों में से एक है। पेरिस्कोप कैमरे की मदद से दूर मौजूद चीजों की तस्वीरें ज्यादा करीब से ली जा सकती हैं। इसमें ऑप्टिकल जूम की सुविधा भी मिलती है। फोन में इस कैमरे के साथ 3.5x तक ऑप्टिकल जूम और 100x तक डिजिटल जूम का सपोर्ट दिया गया है।

इसके अलावा Motorola ने फोन में एक डेडिकेटेड एक्शन सेंसर भी दिया है। यह कैमरा सिस्टम को एक्शन और मूवमेंट वाली तस्वीरें लेने में मदद कर सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन से 8K रिजॉल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है।

6.8 इंच की AMOLED डिस्प्ले: Motorola Signature 27 में 6.8 इंच की Extreme AMOLED Duo डिस्प्ले दी गई है। इसमें LTPO टेक्नोलॉजी और टैंडम OLED पैनल का इस्तेमाल किया गया है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 12,000 निट्स तक बताई गई है। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Ceramic 3 का इस्तेमाल किया गया है।

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर: परफॉर्मेंस के लिए Motorola के इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 16GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज का विकल्प दिया गया है।

7000mAh की बैटरी और 50W वायरलेस चार्जिंग: Motorola Signature 27 में 7,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। इसमें 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इस फोन की एक और खासियत 50W वायरलेस चार्जिंग है। यानी यूजर बिना केबल लगाए भी फोन को चार्ज कर सकेंगे।

Bang & Olufsen के स्पीकर और 7 साल के अपडेट: Motorola Signature 27 में Bang & Olufsen की ट्यूनिंग वाले स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन Android 17 के साथ आता है। Motorola ने इसके लिए 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

IP68 और IP69 रेटिंग: फोन में मजबूती का भी ध्यान रखा गया है। Motorola Signature 27 को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है। ये रेटिंग पानी और धूल से बचाव के स्तर को बताती हैं। इसके अलावा फोन में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड का सपोर्ट भी दिया गया है।