7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ Motorola ने चुपके से लाया 2 तगड़े फोन, धूल-पानी-गिरने सब से सेफ

संक्षेप: मोटोरोला ने आज अपने दो पावरफुल फोन Motot G57 और Moto G57 Power लॉन्च कर दिए हैं। फोन में 120Hz डिस्प्ले, Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट, 50MP कैमरा और 7000 mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ। जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन।

Motorola Phones Launched: मोटोरोला ने एक बार फिर मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केट में हलचल मचा दी है। कंपनी ने अपने दो नए 5G फोन Moto G57 और Moto G57 Power को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये दोनों फोन G सीरीज का हिस्सा हैं और मोटोरोला के अब तक के सबसे पावरफुल मिड-रेंज स्मार्टफोन माने जा रहे हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स को खास बनाता है Qualcomm का नया Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform, जो पहली बार किसी फोन में इस्तेमाल किया गया है। Moto G57 और G57 Power में Full HD+ 120Hz डिस्प्ले, 50MP Sony LYT-600 सेंसर वाला कैमरा, Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर और Android 16 का सपोर्ट दिया गया है। दोनों फोन IP64 और MIL-STD 810H सर्टिफाइड हैं, यानी धूल, पानी और झटकों से सुरक्षित रहेंगे।

Moto G57 और G57 Power के फीचर्स डिस्प्ले और डिजाइन दोनों फोन में 6.72 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1050 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है, जिससे फोन स्क्रैच और गिरने से सुरक्षित रहता है। डिज़ाइन की बात करें तो मोटोरोला ने इसमें प्रीमियम लुक दिया है और चार आकर्षक कलर ऑप्शन पेश किए हैं PANTONE Regatta (Blue), Pink Lemonade (Light Pink), Corsair (Grey) और Fluidity (Teal)। Moto G57 Power में थोड़ा बड़ा और हैवी बॉडी है क्योंकि इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी है। इसका वज़न 210 ग्राम और मोटाई 8.6mm है, जबकि साधारण G57 मॉडल हल्का और स्लिम है। दोनों फोनों में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और IP64 डस्ट व वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग है।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर Moto G57 और G57 Power दोनों ही फोन Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) चिपसेट पर चलते हैं। यह चिपसेट 8-कोर CPU के साथ आता है जिसमें चार परफॉर्मेंस कोर (A78, 2.4GHz) और चार एफिशिएंसी कोर (A55, 1.8GHz) शामिल हैं। ग्राफिक्स के लिए Adreno GPU दिया गया है, जो गेमिंग और वीडियो रेंडरिंग को स्मूद बनाता है। दोनों फोन में 8GB LPDDR4x RAM और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। साथ ही माइक्रोSD कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा भी मिलती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 पर रन करता है, जो कंपनी का लेटेस्ट और क्लीन इंटरफेस अनुभव देता है।

कैमरा परफॉर्मेंस फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए मोटोरोला ने इसमें शानदार सेटअप दिया है। दोनों फोनों में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है जिसमें 50MP का Sony LYT-600 सेंसर (f/1.8 अपर्चर) और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस (f/2.2 अपर्चर) शामिल है। कैमरा में AI HDR, नाइट मोड और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है। फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जो 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग और AI ब्यूटी मोड सपोर्ट करता है। कैमरा क्वालिटी के मामले में मोटोरोला ने इसे पूरी तरह मिड-रेंज में प्रीमियम अनुभव देने वाला बनाया है।

बैटरी और चार्जिंग Moto G57 Power की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर दो दिन तक का बैकअप दे सकता है। वहीं, Moto G57 में 5200mAh की बैटरी दी गई है। दोनों स्मार्टफोन 30W TurboCharging सपोर्ट करते हैं, जिससे 0 से 50% चार्ज मात्र 30 मिनट में हो जाता है।

कनेक्टिविटी और ऑडियो फोन में 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC और GPS + GLONASS जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट के साथ स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। साथ ही, 3.5mm ऑडियो जैक भी मौजूद है, जो आजकल के कई प्रीमियम फोनों में नहीं मिलता। फोन में eSIM और Nano SIM दोनों का सपोर्ट दिया गया है।