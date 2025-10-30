Moto का जलवा: चुपके से लाया 50MP सेल्फी कैमरा, 24GB रैम वाला सबसे पतला फोन, धूप-धूल-पानी सब बेअसर

संक्षेप: मोटोरोला ने अपने सबसे पतले फोन Moto Edge 70 यूरोप में चुपचाप लॉन्च कर दिया है। यह फोन 6.67 इंच pOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और 68W फास्ट चार्जिंग से लैस है। जानें इसकी कीमत और खासियतें।

Moto Edge 70 Arrived: Motorola ने यूरोप में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Moto Edge 70 लॉन्च कर दिया है, जो डिजाइन और फीचर्स दोनों के मामले में बेहद खास है। यह स्मार्टफोन ना सिर्फ लुक में स्लिम और स्टाइलिश है, बल्कि इसमें वो सभी फीचर्स हैं जो आज के हाई-एंड यूजर्स चाहते हैं पावरफुल प्रोसेसर, फ्लैगशिप कैमरा और फास्ट चार्जिंग। Moto Edge 70 में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है जो बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी दोनों को बैलेंस करता है। इसके साथ 12GB RAM और 512GB स्टोरेज इसे एकदम स्मूद मल्टीटास्किंग मशीन बनाते हैं। फोन में 6.67 इंच का फ्लैट pOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2712x1220 पिक्सल रेजॉल्यूशन दिया गया है जिससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो व्यूइंग सब कुछ बेहद स्मूद लगता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Moto Edge 70 की कीमत और उपलब्धता Moto Edge 70 को फिलहाल यूरोप में लॉन्च किया गया है। यह एक ही वेरिएंट में आता है 12GB RAM + 512GB स्टोरेज, जिसकी कीमत €799 (लगभग 82,220 रुपए) रखी गई है। कंपनी इसे जल्द ही अन्य मार्केट्स, जिसमें भारत भी शामिल है में लॉन्च कर सकती है। उम्मीद है कि भारत में इसकी कीमत 70,000 से 75,000 रुपए के बीच हो सकती है।

Moto Edge 70 के फीचर्स और स्पेक्स Moto Edge 70 अपने डिजाइन से ही यूजर्स को इंप्रेस कर देता है। फोन की मोटाई सिर्फ 5.99mm है और वजन मात्र 159 ग्राम, जो इसे सबसे हल्के और पतले स्मार्टफोन्स में शामिल करता है। इसमें 6.67 इंच का Flat pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट है। फोन का बॉडी एल्यूमिनियम फ्रेम से बना है और इसे IP69 रेटिंग मिली है यानी यह धूल और पानी दोनों से पूरी तरह सुरक्षित है। फोन में टोटल 24GB रैम मिलेगी (12GB हार्डवेयर और 12GB वर्चुअल)।

Moto Edge 70 को पावर देता है Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, जो मिड-फ्लैगशिप परफॉर्मेंस कैटेगरी का नया स्टार है। इसमें LPDDR5X RAM और uMCP स्टोरेज टेक्नोलॉजी दी गई है। यह फोन Android 16 पर चलता है, जो Motorola का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 मिलता है।

Moto Edge 70 का कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें तीन 50MP सेंसर दिए गए हैं:

- 50MP मुख्य कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ)

- 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

- 50MP सेल्फी कैमरा