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Motorola Razr Fold की कीमत लीक, ₹27000 की छूट, साथ मुफ्त मिलेगी Moto Watch

Apr 16, 2026 03:50 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Motorola Razr Fold अब बस लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह कंपनी का पहला किताब की खुलने वाला फोल्डेबल फोन है। लॉन्च से पहले फोन की कीमत और ऑफर की डिटेल सामने आ गई है। आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें इसे खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट...

Motorola Razr Fold की कीमत लीक, ₹27000 की छूट, साथ मुफ्त मिलेगी Moto Watch

Motorola अब अपना पहला किताब की तरह खुलना वाला फोल्डेबल फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसे Motorola Razr Fold नाम से बाजार में उतारा जाएगा। खबर है कि यह फोन जल्द ही दुनियाभर के बाजारों में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने यूके और यूरोप में इस फोन के लिए प्री-ऑर्डर लेने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि, मोटोरोला ने अपकमिंग फोन की कोई सटीक लॉन्च डेट या कीमत तो नहीं बताई है, लेकिन प्री-ऑर्डर लिस्टिंग से इसके संभावित लॉन्च टाइमलाइन और कीमत के बारे में जानकारी मिलती है। मोटोरोला रेजर फोल्ड में 8.1-इंच का इनर LTPO pOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट पर चलता है और इसमें 6,000mAh की बैटरी है, जो 80W चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कितनी होगी इस फोन की कीमत, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

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इतनी होगी Motorola Razr Fold की कीमत, डिस्काउंट भी तगड़ा

कंपनी की यूके वेबसाइट के अनुसार, मोटोरोला रेजर फोल्ड के लिए प्री-ऑर्डर 3 मई तक स्वीकार किए जाएंगे, और इसकी शिपिंग 6 मई से शुरू होगी। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह तारीख इसकी आधिकारिक रिलीज के साथ मेल खाएगी।

Motorola Razr Fold

मोटोरोला ने मोटोरोला रेजर फोल्ड को सिर्फ एक ही कॉन्फिगरेशन (जिसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज है) को 1,799 यूरो (लगभग 2,27,500 रुपये) में लिस्ट किया है। लॉन्च ऑफर के तौर पर, कंपनी इस फोन को GBP 220 (लगभग 27,000 रुपये) की छूट के साथ, GBK 1,579 (लगभग Rs 1,99,600) की रियायती कीमत पर दे रही है। यह Pantone Lily White और Pantone Blackened Blue जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

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उम्मीद है कि यह फोन Moto Pen Ultra एक्सेसरी के साथ आएगा। प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को फोन के साथ Moto Watch और Moto Buds Loop इयरफोन मुफ्त मिलेंगे। यूरोप के दूसरे बाजारों में, इस फोन की कीमत 1,999 यूरो (लगभग 2,14,000 रुपये) रखी गई है, लेकिन जो लोग इसे पहले खरीदेंगे (यानी अर्ली बायर्स), उन्हें यह 1,749.99 यूरो (लगभग 1,92,000 रुपये) में मिल सकता है।

Motorola Razr Fold
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Motorola Razr Fold की खासियत

Motorola ने पिछले महीने MWC 2026 के दौरान मोटोरोला रेजर फोल्ड का प्रीव्यू दिखाया था। यह Android 16-बेस्ड My UX पर चलता है और इसमें 6.6-इंच का LTPO pOLED कवर डिस्प्ले है। इस बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन में 8.1-इंच का इनर LTPO pOLED डिस्प्ले है और यह Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से लैस है। इसमें 6,000mAh की बैटरी है जो 80W चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरे की बात करें तो, मोटोरोला रेजर फोल्ड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का 1/1.28-इंच सोनी LYTIA मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस शामिल है। इसमें कवर स्क्रीन पर 32-मेगापिक्सेल का कैमरा और इनर डिस्प्ले पर 20-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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