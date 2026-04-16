Motorola Razr Fold की कीमत लीक, ₹27000 की छूट, साथ मुफ्त मिलेगी Moto Watch

Motorola Razr Fold अब बस लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह कंपनी का पहला किताब की खुलने वाला फोल्डेबल फोन है। लॉन्च से पहले फोन की कीमत और ऑफर की डिटेल सामने आ गई है। आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें इसे खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट...

Motorola अब अपना पहला किताब की तरह खुलना वाला फोल्डेबल फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसे Motorola Razr Fold नाम से बाजार में उतारा जाएगा। खबर है कि यह फोन जल्द ही दुनियाभर के बाजारों में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने यूके और यूरोप में इस फोन के लिए प्री-ऑर्डर लेने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि, मोटोरोला ने अपकमिंग फोन की कोई सटीक लॉन्च डेट या कीमत तो नहीं बताई है, लेकिन प्री-ऑर्डर लिस्टिंग से इसके संभावित लॉन्च टाइमलाइन और कीमत के बारे में जानकारी मिलती है। मोटोरोला रेजर फोल्ड में 8.1-इंच का इनर LTPO pOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट पर चलता है और इसमें 6,000mAh की बैटरी है, जो 80W चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कितनी होगी इस फोन की कीमत, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

इतनी होगी Motorola Razr Fold की कीमत, डिस्काउंट भी तगड़ा कंपनी की यूके वेबसाइट के अनुसार, मोटोरोला रेजर फोल्ड के लिए प्री-ऑर्डर 3 मई तक स्वीकार किए जाएंगे, और इसकी शिपिंग 6 मई से शुरू होगी। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह तारीख इसकी आधिकारिक रिलीज के साथ मेल खाएगी।

मोटोरोला ने मोटोरोला रेजर फोल्ड को सिर्फ एक ही कॉन्फिगरेशन (जिसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज है) को 1,799 यूरो (लगभग 2,27,500 रुपये) में लिस्ट किया है। लॉन्च ऑफर के तौर पर, कंपनी इस फोन को GBP 220 (लगभग 27,000 रुपये) की छूट के साथ, GBK 1,579 (लगभग Rs 1,99,600) की रियायती कीमत पर दे रही है। यह Pantone Lily White और Pantone Blackened Blue जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

उम्मीद है कि यह फोन Moto Pen Ultra एक्सेसरी के साथ आएगा। प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को फोन के साथ Moto Watch और Moto Buds Loop इयरफोन मुफ्त मिलेंगे। यूरोप के दूसरे बाजारों में, इस फोन की कीमत 1,999 यूरो (लगभग 2,14,000 रुपये) रखी गई है, लेकिन जो लोग इसे पहले खरीदेंगे (यानी अर्ली बायर्स), उन्हें यह 1,749.99 यूरो (लगभग 1,92,000 रुपये) में मिल सकता है।