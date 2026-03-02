Hindustan Hindi News
तीन 50MP कैमरा, Gorilla Glass 3 के साथ आ रहा Motorola का पहला Foldable फोन, सैमसंग को देगा टक्कर

Mar 02, 2026 01:30 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Motorola ने Razr Fold फोल्डेबल फोन पेश किया है जिसमें पहली बार Corning Gorilla Glass Ceramic 3 मिलेगा। यह फोन 8.1 इंच के फोल्डेबल डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा, Moto AI जैसे फीचर्स के साथ आएगा। यह फोन संभवत Q2 2026 में रिलीज होगा।

टेक कंपनी मोटोरोला जल्द अपना पहला “बुक-स्टाइल” फोल्डेबल फोन लॉन्च करने वाला है। यह फोन 8.1 इंच की बड़ी LTPO OLED फोल्डेबल डिस्प्ले और बाहरी 6.6-इंच OLED स्क्रीन है। इसके साथ ही इस फोन में दो शानदार 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, प्रीमियम बिल्ड और Moto AI जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल होंगे। सबसे खास बात है कि Motorola के Razr Fold में Corning Gorilla Glass Ceramic 3 का इस्तेमाल होने वाला है।

यह ग्लास रोजमर्रा के उपयोग और गिरने-फिरने से बेहतर सुरक्षा देती है। इस साल Honor Magic V6, Oppo Find N6, Vivo X Fold 6 और Samsung Galaxy Fold 8 जैसे फोल्डेबल फोनों को टक्कर देने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक यह प्रीमियम फोल्डेबल फोन Q2 2026 में पेश होगा। आइये आपको डिटेल में बताते हैं Motorola Razr Fold के सभी फीचर्स की डिटेल्स:

ये भी पढ़ें:दो 50MP कैमरा, ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले Nothing Phone 4a की कीमत लीक

Motorola Razr Fold को ये फीचर्स बनाएंगे खास

Motorola Razr Fold को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर को हर बार फोन खोलने की जरूरत न पड़े। इसके बाहर की तरफ 6.6 इंच की OLED कवर डिस्प्ले दी गई है, जो क्विक इंटरैक्शन के लिए काम आती है। मतलब आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, मैसेज का जवाब दे सकते हैं और कई जरूरी ऐप्स का इस्तेमाल बिना फोन अनफोल्ड किए ही कर सकते हैं। इसी बाहरी स्क्रीन पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जिससे आप हाई क्वालिटी सेल्फी ले सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं।

जब फोन को पूरी तरह खोला जाता है तो अंदर 8.01 इंच की बड़ी LTPO OLED डिस्प्ले मिलती है। यह स्क्रीन टैबलेट जैसा अनुभव देती है, जिससे मूवी देखना, गेम खेलना या मल्टीटास्किंग करना काफी आसान हो जाता है। LTPO तकनीक की वजह से स्क्रीन जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट एडजस्ट कर सकती है, जिससे बैटरी की बचत भी होती है।

कैमरा सेटअप इस फोन की बड़ी खासियतों में से एक है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony Lytia प्राइमरी सेंसर शामिल है, जो डिटेल और कलर को बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है, जिसमें मैक्रो सपोर्ट भी है।

ये भी पढ़ें:होली पर फोन भीगने की टेंशन खत्म, 15000 रुपए से कम में मिल रहे ये 5 वॉटरप्रूफ फोन

यानी आप बड़े फ्रेम की फोटो भी ले सकते हैं और बहुत पास से छोटे ऑब्जेक्ट की डिटेल शॉट भी क्लिक कर सकते हैं। तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है। इससे दूर मौजूद सब्जेक्ट को बिना क्वालिटी खराब किए साफ तरीके से कैप्चर किया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Razr Fold, Android 16 पर आधारित Hello UX पर चलता है। यह इंटरफेस खास तौर पर बड़े फोल्डेबल स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग और स्प्लिट स्क्रीन जैसे फीचर्स आसानी से काम करते हैं।

परफॉर्मेंस के मामले में भी यह फोन काफी दमदार नजर आता है। हाल ही में इसे Geekbench पर देखा गया, जहां से पता चला कि इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा। इसके साथ फोन में 16GB RAM मिलेगी, जिससे मल्टीटास्किंग और भी स्मूद हो जाएगी।

अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो इसमें Motorola Pen का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप नोट्स लिख सकते हैं, स्केच बना सकते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। खबर है कि यह फोन दो प्रीमियम रंगों Blackened Blue और Lilly White में उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:अब ₹10,120 सस्ता हुआ Waterproof बॉडी वाला Samsung फोन, मिलेगा 50MP OIS कैमरा
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

Motorola

