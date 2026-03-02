तीन 50MP कैमरा, Gorilla Glass 3 के साथ आ रहा Motorola का पहला Foldable फोन, सैमसंग को देगा टक्कर

Mar 02, 2026 01:30 pm IST

Motorola ने Razr Fold फोल्डेबल फोन पेश किया है जिसमें पहली बार Corning Gorilla Glass Ceramic 3 मिलेगा। यह फोन 8.1 इंच के फोल्डेबल डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा, Moto AI जैसे फीचर्स के साथ आएगा। यह फोन संभवत Q2 2026 में रिलीज होगा।

टेक कंपनी मोटोरोला जल्द अपना पहला “बुक-स्टाइल” फोल्डेबल फोन लॉन्च करने वाला है। यह फोन 8.1 इंच की बड़ी LTPO OLED फोल्डेबल डिस्प्ले और बाहरी 6.6-इंच OLED स्क्रीन है। इसके साथ ही इस फोन में दो शानदार 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, प्रीमियम बिल्ड और Moto AI जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल होंगे। सबसे खास बात है कि Motorola के Razr Fold में Corning Gorilla Glass Ceramic 3 का इस्तेमाल होने वाला है।

यह ग्लास रोजमर्रा के उपयोग और गिरने-फिरने से बेहतर सुरक्षा देती है। इस साल Honor Magic V6, Oppo Find N6, Vivo X Fold 6 और Samsung Galaxy Fold 8 जैसे फोल्डेबल फोनों को टक्कर देने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक यह प्रीमियम फोल्डेबल फोन Q2 2026 में पेश होगा। आइये आपको डिटेल में बताते हैं Motorola Razr Fold के सभी फीचर्स की डिटेल्स:

Motorola Razr Fold को ये फीचर्स बनाएंगे खास Motorola Razr Fold को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर को हर बार फोन खोलने की जरूरत न पड़े। इसके बाहर की तरफ 6.6 इंच की OLED कवर डिस्प्ले दी गई है, जो क्विक इंटरैक्शन के लिए काम आती है। मतलब आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, मैसेज का जवाब दे सकते हैं और कई जरूरी ऐप्स का इस्तेमाल बिना फोन अनफोल्ड किए ही कर सकते हैं। इसी बाहरी स्क्रीन पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जिससे आप हाई क्वालिटी सेल्फी ले सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं।

जब फोन को पूरी तरह खोला जाता है तो अंदर 8.01 इंच की बड़ी LTPO OLED डिस्प्ले मिलती है। यह स्क्रीन टैबलेट जैसा अनुभव देती है, जिससे मूवी देखना, गेम खेलना या मल्टीटास्किंग करना काफी आसान हो जाता है। LTPO तकनीक की वजह से स्क्रीन जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट एडजस्ट कर सकती है, जिससे बैटरी की बचत भी होती है।

कैमरा सेटअप इस फोन की बड़ी खासियतों में से एक है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony Lytia प्राइमरी सेंसर शामिल है, जो डिटेल और कलर को बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है, जिसमें मैक्रो सपोर्ट भी है।

यानी आप बड़े फ्रेम की फोटो भी ले सकते हैं और बहुत पास से छोटे ऑब्जेक्ट की डिटेल शॉट भी क्लिक कर सकते हैं। तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है। इससे दूर मौजूद सब्जेक्ट को बिना क्वालिटी खराब किए साफ तरीके से कैप्चर किया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Razr Fold, Android 16 पर आधारित Hello UX पर चलता है। यह इंटरफेस खास तौर पर बड़े फोल्डेबल स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग और स्प्लिट स्क्रीन जैसे फीचर्स आसानी से काम करते हैं।

परफॉर्मेंस के मामले में भी यह फोन काफी दमदार नजर आता है। हाल ही में इसे Geekbench पर देखा गया, जहां से पता चला कि इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा। इसके साथ फोन में 16GB RAM मिलेगी, जिससे मल्टीटास्किंग और भी स्मूद हो जाएगी।