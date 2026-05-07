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भारत में इस दिन आ रहा Motorola Razr Fold, किताब की तरह खुलेगा यह फोन, देखें कीमत

May 07, 2026 04:53 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Motorola Razr Fold भारत में 13 मई को लॉन्च होगा। खुद कंपनी ने X पर इसकी लॉन्च डेट की घोषणा की है। मोटोरोला रेजर फोल्ड में 6,000mAh की बैटरी है, जो 80W चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आपे भी देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है…

भारत में इस दिन आ रहा Motorola Razr Fold, किताब की तरह खुलेगा यह फोन, देखें कीमत

Motorola Razr Fold Launch in India on May 13: मोटोरोला ने इस हफ्ते की शुरुआत में भारत में Motorola Razr Fold को टीज करना शुरू कर दिया था, और अब कंपनी ने आखिरकार इसकी इंडिया लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। यह कंफर्म हो गया है कि Motorola Razr Fold देश में Flipkart के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह फोन पहले से ही कई इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें 8.1-इंच का इनर डिस्प्ले और Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है। मोटोरोला रेजर फोल्ड में 6,000mAh की बैटरी है, जो 80W चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसे मार्च में MWC 2026 के दौरान पेश किया गया था। अगर आप भारत में इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं कब लॉन्च हो रहा है यह फोन और इसमें क्या-क्या खास मिलने वाला है।

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Motorola Razr Fold भारत में 13 मई को लॉन्च होगा

अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर मोटोरोला इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि मोटोरोला रेजर फोल्ड को 13 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। Flipkart और मोटोरोला इंडिया की वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ने इस नए मोटोरोला बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी दी है। फ्लिपकार्टे के अलावा, यह देश के चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर भी खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

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लॉन्च की तारीख बताने के साथ-साथ, मोटोरोला ने यह भी बताया कि मोटोरोला रेजर फोल्ड दो कलर्स - Pantone Blackened Blue और Pantone Lily White में उपलब्ध होगा। रैम और स्टोरेज के हिसाब से इसे दो कॉन्फिगरेशन 12GB+256GB और 16GB+512GB में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इस फोन का एक खास FIFA World Cup 26 Edition भी देश में उपलब्ध कराएगी, जिसमें फुटबॉल से इंस्पायर्ड अलग-अलग डिजाइन एलिमेंट होंगे।

Motorola Razr Fold में क्या-क्या खास है

मोटोरोला रेजर फोल्ड को MWC 2026 के दौरान EUR 1,999 (लगभग 2,14,200 रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड My UX पर चलता है और इसमें 6.6-इंच का LTPO pOLED कवर डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स है। इस फोन में 8.1-इंच का इनर LTPO pOLED डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 2K और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। कवर स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 3 की कोटिंग है, जबकि इनर स्क्रीन पर अल्ट्रा थिन ग्लास (UTG) प्रोटेक्शन दिया गया है।

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इसमें 6,000mAh की बैटरी है जो 80W (वायर्ड) और 50W (वायरलेस) चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मोटोरोला रेजर फोल्ड में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट लगा है, जिसके साथ 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है। ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इस फोल्डेबल फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP49 रेटिंग मिली है।

फोटोग्राफी के लिए, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का 1/1.28-इंच Sony LYTIA मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है। मोटोरोला रेजर फोल्ड की कवर स्क्रीन पर 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसके इंटरनल डिस्प्ले पर 20-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा लगा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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