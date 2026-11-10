iPhone Duo की टेंशन बढ़ाएगा Motorola का नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी
मोटोरोला का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr Flex अगले साल लॉन्च हो सकता है। इसमें 165Hz डिस्प्ले, Snapdragon प्रोसेसर और 50MP के दो कैमरे मिलने की उम्मीद है।
ऐपल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को टक्कर देने के लिए मोटोरोला अपना नया फोल्डेबल फोन तैयार कर रहा है। इस स्मार्टफोन का नाम Motorola Razr Flex हो सकता है। कंपनी की ऑस्ट्रेलियाई सपोर्ट वेबसाइट पर सामने आई जानकारी से इसके लॉन्च टाइमलाइन का संकेत मिला है। माना जा रहा है कि यह फोन अब 2026 के बजाय 2027 में मार्केट में पेश किया जा सकता है।
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दरअसल, मोटोरोला की ऑस्ट्रेलियाई सपोर्ट वेबसाइट पर Motorola Razr Flex 2027 के नाम से एक पेज दिखाई दिया है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी इस डिवाइस को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फोन दिसंबर 2026 के मध्य तक पेश किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
डिजाइन होगा फोन का हाइलाइट
Motorola Razr Flex की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मौजूदा बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन से अलग छोटे और चौड़े डिजाइन के साथ आएगा। इसका फॉर्म फैक्टर ऐपल के iPhone Duo और Samsung Galaxy Z Fold 8 जैसा हो सकता है। मोटोरोला ने 9 सितंबर को एक टीजर वीडियो भी जारी किया था। खास बात यह है कि इसी दिन ऐपल ने अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को पेश किया था। मोटोरोला के टीजर में एक नए तरह के फोल्डेबल फोन की झलक दिखाई गई थी।
डिवाइस के संभावित स्पेसिफिकेशंस
लीक्स के मुताबिक, Motorola Razr Flex में 6.92 इंच की इनर OLED डिस्प्ले मिल सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz हो सकता है। वहीं, बाहर की तरफ 4.97 इंच की कवर डिस्प्ले दी जा सकती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरे मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी कैमरा सेटअप से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की है।
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परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ 12GB रैम और 5,000mAh की बैटरी मिलने की चर्चा है। फोन Android 17 पर काम कर सकता है। अगर ये फीचर्स सही साबित होते हैं तो Motorola Razr Flex प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में मजबूत दावेदार बन सकता है।
इतनी हो सकती है इसकी कीमत
कीमत की बात करें तो एक यूरोपीय रिटेलर की लिस्टिंग में इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,510.90 यूरो (करीब 1.60 लाख रुपये) बताई गई थी। हालांकि, रिटेलर की लिस्टिंग में फोन के डिजाइन को लेकर भी गलत जानकारी थी, इसलिए इस कीमत को फिलहाल फाइनल नहीं माना जा सकता।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।