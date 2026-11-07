पहली बार Motorola ला रहा 'वाइड' फोल्डेबल फोन, मिल सकती है 12GB रैम; सामने आई डिटेल
Motorola अब अपनी फोल्डेबल फोन लाइनअप में एक नया मॉडल जोड़ने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि कंपनी का अलगा फोल्डेबल मॉडल Motorola Razr Flex 2027 नाम से आ सकता है। यह छोटा और चौड़ा होगा। कहा जा रहा है कि यह कंपनी का पहला वाइड फोल्ड फोन होगा।
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Motorola फोल्डेबल फोन बनाने वाले सबसे पुराने ब्रांड्स में से एक है और लगता है कि ब्रांड इस कैटेगरी में अपना यूनिक फोन जोड़ने की तैयारी में है। खबर है कि मोटोरोला अपनी फोल्डेफोन फोन लाइनअप में'रेजर फ्लेक्स' (Razr Flex) नाम का एक नया मॉडल जोड़ने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च की टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन एक नए लीक से इस अपकमिंग फोन के संभावित नाम का पता चला है। बताया जा रहा है कि यह फोल्डेबल फोन 'बुक-स्टाइल' डिजाइन वाला होगा, जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड सीरीज और गूगल पिक्सेल फोल्ड जैसा दिखता है, लेकिन यह छोटा और चौड़ा होगा। साथ ही, इसमें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट और 12GB रैम होने की भी चर्चा है। चलिए एक नजलर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
Motorola Razr Flex 2027 कंपनी का पहला वाइड फोल्डेबल हो सकता है
टिप्स्टर इवान ब्लास ने एक्स पर हिंट दिया है कि मोटोरोला के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन का नाम 'Motorola Razr Flex 2027' हो सकता है। टिप्स्टर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया लगता है, हालांकि फिलहाल यह फोन मोटोरोला की वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है।
पहले ऐसी अफवाह थी कि इसका नाम 'रेजर फ्लेक्स' होगा। मोटोरोला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपकमिंग फोन के नाम या इसके लॉन्च टाइमलाइन के बारे में जानकारी नहीं दी है। पिछली लीक में दावा किया गया था कि यह फोन दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। सटीक जानकारी के लिए हमें कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए।
मोटोरोला रेजर फ्लेक्स 2027 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)
मोटोरोला रेजर फ्लेक्स 2027 फोल्डेबल स्मार्टफोन का डिजाइन छोटा और चौड़ा होने की उम्मीद है। इसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.92 इंच की बड़ी इंटरनल OLED फोल्डिंग डिस्प्ले हो सकती है। एक पुराने लीक के अनुसार, इसमें 4.97 इंच की कवर स्क्रीन होगी। यह IP48 और IP49 सर्टिफाइड बिल्ड के साथ आ सकता है। मोटोरोला रेजर फ्लेक्स 2027 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर इस्तेमाल होने की उम्मीद है। इस चिपसेट के साथ 12GB रैम मिल सकती है। यह फोन एंड्रॉयड 17 पर चलेगा। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होने की संभावना है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल के दो सेंसर लगे होंगे। इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी हो सकती है। मोटोरोला रेजर फ्लेक्स 2027 के 'डार्क बॉटनिकल गार्डन' और 'कोरिएंडर' शेड्स में उपलब्ध होने की उम्मीद है।
Amazon पर मिल रहे इन फोल्डेबल फोन्स पर भी विचार किया जा सकता है
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें