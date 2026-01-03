फुटबॉल लवर्स के लिए स्पेशल फ्लिप स्मार्टफोन ला रहा मोटोरोला, video में देखें पहली झलक

संक्षेप: Motorola Razr FIFA World Cup 2026 Edition Flip: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अब बस कुछ ही महीनों में होने वाला है। आने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप के हिस्से के तौर पर, मोटोरोला ने अपने एक्स हैंडल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक स्पेशल एडिशन रेजर स्मार्टफोन के आने का ऑफिशियल टीजर जारी किया है।

Jan 03, 2026 04:48 pm IST

Motorola Razr FIFA World Cup 2026 Edition Flip: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अब बस कुछ ही महीनों में होने वाला है। आने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप के हिस्से के तौर पर, मोटोरोला ने अपने एक्स हैंडल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक स्पेशल एडिशन रेजर स्मार्टफोन के आने का ऑफिशियल टीजर जारी किया है। यह लेटेस्ट फ्लिप-स्टाइल स्मार्टफोन मॉडल अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है। खुद कंपनी ने वीडियो टीजर के जरिए इसके आने की जानकारी दी है।

मोटोरोला का रेजर FIFA वर्ल्ड कप 2026 एडिशन फ्लिप स्मार्टफोन - 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। अपकमिंग Motorola Razr FIFA World Cup 2026 Edition स्मार्टफोन ब्रांड के Razr 2025 (या Razr 60) मॉडल पर आधारित होने की उम्मीद है, और हालांकि इसका डिजाइन अभी भी पता नहीं चला है, लेकिन टीजर वीडियो में इसकी एक झलक दिखाई गई है। जितना समझा जा सकता है, पीछे के हिस्से में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लोगो है, जिसमें हल्की चमक है।

लॉन्च की बात करें तो, यह 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है, हालांकि यह पक्का नहीं है कि डिवाइस उसी दिन प्री-ऑर्डर या बिक्री के लिए उपलब्ध होगा या नहीं, और शायद हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा।

अभी के लिए, मोटोरोला रेजर फीफा वर्ल्ड कप 2026 एडिशन के बारे में बस इतनी ही जानकारी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन (6 जनवरी 2026) Motorola Signature भी लॉन्च होने वाला है। मोटोरोला का सिग्नेचर फ्लैगशिप भी भारतीय बाजार में आएगा, और भारतीय ग्राहकों के लिए यह अगले दिन 7 जनवरी 2026 को उपलब्ध होगा। इसके अलावा, चीनी बाजार में, ब्रांड ने Motorola X70 Air Pro स्मार्टफोन के लॉन्च की भी घोषणा की है, और यह जल्द ही आएगा। बाद में, उम्मीद है कि यह डिवाइस ग्लोबल मार्केट में Motorola Edge 70 Ultra के नाम से री-ब्रांड होकर आएगा।