Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़motorola razr fifa world cup 2026 edition flip smartphone to launch on 6th Jan check details
फुटबॉल लवर्स के लिए स्पेशल फ्लिप स्मार्टफोन ला रहा मोटोरोला, video में देखें पहली झलक

फुटबॉल लवर्स के लिए स्पेशल फ्लिप स्मार्टफोन ला रहा मोटोरोला, video में देखें पहली झलक

संक्षेप:

Motorola Razr FIFA World Cup 2026 Edition Flip: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अब बस कुछ ही महीनों में होने वाला है। आने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप के हिस्से के तौर पर, मोटोरोला ने अपने एक्स हैंडल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक स्पेशल एडिशन रेजर स्मार्टफोन के आने का ऑफिशियल टीजर जारी किया है।

Jan 03, 2026 04:48 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 60

Motorola Razr 60

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size
amazon-logo

₹40990

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47897

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

Motorola Razr FIFA World Cup 2026 Edition Flip: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अब बस कुछ ही महीनों में होने वाला है। आने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप के हिस्से के तौर पर, मोटोरोला ने अपने एक्स हैंडल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक स्पेशल एडिशन रेजर स्मार्टफोन के आने का ऑफिशियल टीजर जारी किया है। यह लेटेस्ट फ्लिप-स्टाइल स्मार्टफोन मॉडल अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है। खुद कंपनी ने वीडियो टीजर के जरिए इसके आने की जानकारी दी है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 60

Motorola Razr 60

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size
amazon-logo

₹40990

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47897

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

मोटोरोला का रेजर FIFA वर्ल्ड कप 2026 एडिशन फ्लिप स्मार्टफोन - 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा।

अपकमिंग Motorola Razr FIFA World Cup 2026 Edition स्मार्टफोन ब्रांड के Razr 2025 (या Razr 60) मॉडल पर आधारित होने की उम्मीद है, और हालांकि इसका डिजाइन अभी भी पता नहीं चला है, लेकिन टीजर वीडियो में इसकी एक झलक दिखाई गई है। जितना समझा जा सकता है, पीछे के हिस्से में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लोगो है, जिसमें हल्की चमक है।

लॉन्च की बात करें तो, यह 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है, हालांकि यह पक्का नहीं है कि डिवाइस उसी दिन प्री-ऑर्डर या बिक्री के लिए उपलब्ध होगा या नहीं, और शायद हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:भारत में आते ही धूम मचा देगा OnePlus Nord 6, इतनी होगी कीमत, देखें खासियत
ये भी पढ़ें:खुशखबरी: 5 साल तक नए जैसे रहेंगे Xiaomi, Redmi, &amp; POCO के इतने सारे फोन, लिस्ट

अभी के लिए, मोटोरोला रेजर फीफा वर्ल्ड कप 2026 एडिशन के बारे में बस इतनी ही जानकारी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन (6 जनवरी 2026) Motorola Signature भी लॉन्च होने वाला है। मोटोरोला का सिग्नेचर फ्लैगशिप भी भारतीय बाजार में आएगा, और भारतीय ग्राहकों के लिए यह अगले दिन 7 जनवरी 2026 को उपलब्ध होगा। इसके अलावा, चीनी बाजार में, ब्रांड ने Motorola X70 Air Pro स्मार्टफोन के लॉन्च की भी घोषणा की है, और यह जल्द ही आएगा। बाद में, उम्मीद है कि यह डिवाइस ग्लोबल मार्केट में Motorola Edge 70 Ultra के नाम से री-ब्रांड होकर आएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

Motorola Edge 50 Pro 5g

Motorola Edge 50 Pro 5g

  • checkBlack Beauty
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹29895

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

14% OFF

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70

  • checkPANTONE Lily Pad
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

कंपनी का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।