मोटोरोला का नया फोन, दो डिस्प्ले के साथ मिलेगी दो बैटरी, सेल्फी कैमरा 32MP का

Mar 06, 2026 10:23 am IST

मोटोरोला रेजर 70 को चीन के टेना डेटाबेस में देखा गया है। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले देने वाली है। फोन का फ्रंट कैमरा 32MP का होगा। फोन दो बैटरी (ड्यूल सेल टेक्नोलॉजी) से लैस होगा।

मोटोरोला एक के बाद एक अपने नए फोन लॉन्च कर रहा है। अब कंपनी अपने रेजर पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाह रही है। कंपनी की रेजर सीरीज के अपकमिंग फोन का नाम - Motorola Razr 70 है। कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह चीन के TENAA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस पर लिस्ट हो गया है। इस लिस्टिंग में फोन के खास फीचर्स की जानकारी दी गई है। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा के साथ कई शानदार फीचर ऑफर करने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है मोटोरोला रेजर 70 टेना लिस्टिंग के अनुसार फोन 1080 x 2640 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.9 इंच के फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन में कंपनी 1056 x 1066 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 3.63 इंच का कवर डिस्प्ले भी देने वाली है। यह फोन 8जीबी, 12जीबी, 16जीबी और 18जीबी रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है। इसमें आपको 2.75GHz ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देने वाली है।

वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर करने वाली है। यह फोन 4275mAh की ड्यूल सेल बैटरी टेक्नोलॉजी से लैस है, जो 1090mAh और 3185mAh के कॉम्बिनेशन में आएगी। कंपनी अपने इस अपकमिंग फोन को 4500mAh की बैटरी वाले डिवाइस के तौर पर प्रोमोट करेगी। फोन के डाइमेंशन की जहां तक बात है, तो टेना के अनुसार यह 171.3 x 73.9 x 7.2mm है। साथ ही इसका वजन 188 ग्राम है। फोन मोटोरोला रेजर 60 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री करेगा।