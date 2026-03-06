मोटोरोला का नया फोन, दो डिस्प्ले के साथ मिलेगी दो बैटरी, सेल्फी कैमरा 32MP का
मोटोरोला रेजर 70 को चीन के टेना डेटाबेस में देखा गया है। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले देने वाली है। फोन का फ्रंट कैमरा 32MP का होगा। फोन दो बैटरी (ड्यूल सेल टेक्नोलॉजी) से लैस होगा।
मोटोरोला एक के बाद एक अपने नए फोन लॉन्च कर रहा है। अब कंपनी अपने रेजर पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाह रही है। कंपनी की रेजर सीरीज के अपकमिंग फोन का नाम - Motorola Razr 70 है। कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह चीन के TENAA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस पर लिस्ट हो गया है। इस लिस्टिंग में फोन के खास फीचर्स की जानकारी दी गई है। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा के साथ कई शानदार फीचर ऑफर करने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
इन फीचर्स के साथ आ सकता है मोटोरोला रेजर 70
टेना लिस्टिंग के अनुसार फोन 1080 x 2640 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.9 इंच के फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन में कंपनी 1056 x 1066 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 3.63 इंच का कवर डिस्प्ले भी देने वाली है। यह फोन 8जीबी, 12जीबी, 16जीबी और 18जीबी रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है। इसमें आपको 2.75GHz ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देने वाली है।
वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर करने वाली है। यह फोन 4275mAh की ड्यूल सेल बैटरी टेक्नोलॉजी से लैस है, जो 1090mAh और 3185mAh के कॉम्बिनेशन में आएगी। कंपनी अपने इस अपकमिंग फोन को 4500mAh की बैटरी वाले डिवाइस के तौर पर प्रोमोट करेगी। फोन के डाइमेंशन की जहां तक बात है, तो टेना के अनुसार यह 171.3 x 73.9 x 7.2mm है। साथ ही इसका वजन 188 ग्राम है। फोन मोटोरोला रेजर 60 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री करेगा।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22998₹26999
खरीदिये
मोटोरोला रेजर 60 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 6.96 इंच का FlexView FHD+ pOLED LTPO डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका आउटर डिस्प्ले 3.63 इंच का है। फोन 8जीबी रैम रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें आपको डाइमेंसिटी 7400x प्रोसेसर देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। यह फोन 4500mAh की बैटरी से लैस है, जो 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।