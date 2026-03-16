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दो डिस्प्ले वाला Motorola का नया फोन, सामने आया धांसू लुक, मिलेगी सुपरफास्ट चार्जिंग

Mar 16, 2026 11:25 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मोटोरोला अपने नए फ्लिप फोन रेजर 70 को लॉन्च करने वाला है। यह फोन टेना पर देखा जा चुका है और अब इस लिस्टिंग में फोन के फोटोज भी लाइव हो गए हैं। चीन के 3C ने भी इस फोन को सर्टिफाइ कर दिया है। आइए जानते हैं इस फोन के बारे में।

दो डिस्प्ले वाला Motorola का नया फोन, सामने आया धांसू लुक, मिलेगी सुपरफास्ट चार्जिंग

मोटोरोला अपना नया फ्लिप स्मार्टफोन लाने वाला है। इसका नाम Motorola Razr 70 है। बीते दिनों इस अपकमिंग फोन को मॉडल नंबर XT2657-2 के साथ चीन में TENAA सर्टिफिकेशन पर देखा गया था। यह लिस्टिंग अपडेट हुई है और इसमें अब फोन के फोटोज भी आ गए हैं। साथ ही मोटोरोला के इस फोन को चीन के 3C सर्टिफिकेशन ने अप्रूव भी कर दिया है। टेना पर शेयर किए गए फोटो को देख कर कहा जा सकता है कि फोन के डिजाइन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

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फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश और बड़ी सेकेंडरी स्क्रीन के साथ हॉरिजॉन्टल ड्यूल-कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं, इसके रियर के बॉटम हाफ में मोटोरोला बैटविंग (लोगो) और रेजर ब्रैंडिंग मौजूद है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वहीं, फोन के राइट एज पर कंपनी वॉल्यूम बटन्स देने वाली है। 3C सर्टिफिकेशन के अनुसार मोटोरोला का यह फोन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा।

Motorola

इन फीचर्स के साथ आ सकता है मोटोरोला रेजर 70

TENAA लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 1080 x 2640 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.9 इंच का OLED फोल्डेबल डिस्प्ले देने वाली है। इसके अलावा फोन में आपको 1056 x 1066 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 3.63 इंच का एक आउटर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन 8जीबी से 18जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज में आएगा। इसमें कंपनी 2.75GHz पर क्लॉक्ड ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दे सकती है।

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फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ बैक पैनल पर 50 मेगापिक्सल के दो कैमरे देखने को मिल सकते हैं। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर सकती है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4275mAh की ड्यूल सेल रेटेड बैटरी दी जा सकती है। इसकी टिपिकल कैपेसिटी 4500mAh की हो सकती है। फोन के डाइमेंशन की बात करें, तो यह 171.3 x 73.9 x 7.2mm हो सकता है। वहीं, फोन का वजन 188 ग्राम होने की संभावना है। कंपनी इस फोन को चीन में अगले महीने यानी अप्रैल में लॉन्च कर सकती है।

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कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ एज 70 फ्यूजन

कंपनी इस फोन को कुछ दिन पहले भारत में लॉन्च किया है। यह फोन 26999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आता है। इसमें 6.78 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 देखने को मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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