मुड़ने वाले Motorola फोन पर ₹30 हजार की बंपर छूट, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Jan 06, 2026 03:03 pm IST

फोल्डेबल स्मार्टफोन्स नया ट्रेंड बन चुके हैं और यूजर्स इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं लेकिन महंगी कीमत के चलते आप में से कई फोल्डेबल फोन नहीं खरीद पा रहे। अच्छी खबर यह है कि Motorola का क्लैमशेल स्टाइल में फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन Motorola Razr 60 Ultra 5G अब लॉन्च प्राइस के मुकाबले 30 हजार रुपये से भी ज्यादा की छूट पर Amazon से ऑर्डर किया जा सकता है। आइए इसपर मिल रही डील के बारे में आपको बताते हैं।

Motorola Razr 60 Ultra 5G को भारतीय मार्केट में 99,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर सीधे 20 हजार रुपये के प्राइस-कट के बाद यह 79,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करें तो इसकी कीमत और भी कम हो जाती है। यह डिवाइस फ्लिप डिजाइन वाला प्रीमियम हार्डवेयर एक्सपीरियंस ऑफर करता है।

इन ऑफर्स के साथ खरीदें फोल्डेबल फोन छूट के बाद 79,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड फोन खरीदते वक्त अगर आप IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें तो 10,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर सीधे 10,000 रुपये की छूट मिल रही है। ऑफर्स के चलते फोन का इफेक्टिव प्राइस घटकर 69,499 रुपये तक पहुंच सकता है।

ग्राहकों को पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में Motorola Razr 60 Ultra 5G पर 44,450 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। हालांकि, इसकी वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Razr 60 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशंस मोटोरोला फोन में 6.96-इंच का बड़ा LTPO pOLED फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट करता है। 4500nits तक की पीक ब्राइटनेस और Gorilla Glass Ceramic प्रोटेक्शन इसे प्रीमियम फील देता है। बाहर की तरफ 4-इंच का LTPO AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 3000nits ब्राइटनेस के साथ आता है।