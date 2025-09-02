मोटोरोला का Swarovski क्रिस्टल वाला फोन भारत में हुआ लॉन्च, जबर्दस्त है डिजाइन, फीचर भी कमाल के motorola razr 60 swarosvski crystal version launched in india know features specifications and price, Gadgets Hindi News - Hindustan
मोटोरोला का Swarovski क्रिस्टल वाला फोन भारत में हुआ लॉन्च, जबर्दस्त है डिजाइन, फीचर भी कमाल के

मोटोरोला ने भारत में Motorola Razr 60 के Swarovski क्रिस्टल जड़े वर्जन को लॉन्च कर दिया है। फोन के साथ कंपनी ने अपने स्वारोव्स्की क्रिस्टल वाले मोटो बड्स लूप की भी एंट्री कराई है। इन डिवाइसेज की सेल 11 सितंबर से शुरू होगी।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:43 AM
मोटोरोला ने भारत में Motorola Razr 60 के Swarovski क्रिस्टल जड़े वर्जन को लॉन्च कर दिया है। फोन के साथ कंपनी ने अपने स्वारोव्स्की क्रिस्टल वाले मोटो बड्स लूप की भी एंट्री कराई है। दोनों डिवाइस पैंटोन आइस मेल्ट कलर नें लॉन्च हुए हैं। फोन में कंपनी लेदर इंस्पायर्ड फिनिश दे रही है, जो 35 स्वारोव्स्की क्रिस्टल के साथ 3D क्विलटेड पैटर्न दे रही है। फोन के हिंज पर भी कंपनी 24-फेसेट क्रिस्टल दे रही है। फोन के वॉल्यूम बटन को भी क्रिस्टल इंस्पायर्ड लुक दिया गया है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी कीमत 54,999 रुपये है। फोन की सेल 11 सितंबर से शुरू होगी। इसे आप फ्लिपकार्ट, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं।

मोटोरोला रेजर 60 स्वारोव्स्की क्रिस्टल एडिशन के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन में 6.96 इंच का pOLED इनर डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 3000 निट्स का है। फोन में दिया गया कवर डिस्प्ले 3.63 इंच का है। यह pOLED डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1700 निट्स तक का है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 7400x चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4500mAh की बैटरी लगी है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

मोटो बड्स लूप स्वारोव्स्की क्रिस्टल एडिशन के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी ने इन बड्स को सिल्वर और गोल्ड कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है। दमदार साउंड के लिए इनमें बोस की ऑडियो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। स्वारोव्स्की क्रिस्टल से डेकोरेटेड ये बड्स ओपन-इयर डिजाइन और Spatial ऑडियो के साथ आते हैं। इनमें 12mm के आयरनलेस ड्राइवर्स के साथ ड्यूल माइक सिस्टम दिया गया है। बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको इसमें CrystalTalk AI मिलेगा।

ये बड्स मोटो एआई और स्मार्ट कनेक्ट फीचर के साथ आते हैं। इनमें कंपनी IP54 स्वेट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग भी दे रही है। सिंगल चार्ज पर बड्स का प्लेबैक 8 घंटे तक का है। चार्जिंग केस के साथ ये 39 घंटे तक चल जाते हैं। 10 मिनट की चार्जिंग में ये बड्स 3 घंटे तक का प्लेटाइम दे देते हैं। इन बड्स की कीमत 24999 रुपये है और इनकी सेल भी 11 सितंबर से शुरू होगी। इन्हें आप फ्लिपकार्ट के अलावा कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकेंगे।

