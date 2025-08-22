Moto के क्रिस्टल जड़े फोन और ईयरबड्स अब भारत में मचाएंगे धूम, 1 सितंबर को होंगे लॉन्च motorola razr 60 and moto buds loop brilliant collection with swarovski crystals india launch set for 1 september, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

Moto के क्रिस्टल जड़े फोन और ईयरबड्स अब भारत में मचाएंगे धूम, 1 सितंबर को होंगे लॉन्च

Motorola ने हाल ही में चुनिंदा वैश्विक बाजारों में स्वारोवस्की क्रिस्टल (Swarovski Crystals) से जड़े रेजर 60 क्लैमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन और मोटो बड्स लूप ओपन-ईयर ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। अब ये भारत में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। देखें लॉन्च डेट

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:40 PM
Motorola का सबसे स्टाइलिश फोन और ईयरबड्स अब भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। मोटोरोला ने हाल ही में चुनिंदा वैश्विक बाजारों में स्वारोवस्की क्रिस्टल (Swarovski Crystals) से जड़े रेजर 60 क्लैमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन और मोटो बड्स लूप ओपन-ईयर ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, और अब कंपनी ने पुष्टि की है कि ये अब भारत में भी डेब्यू करेंगे। दोनों डिवाइस पैनटोन आइस मेल्ट कलरवे में आएंगे, जो ग्लोबल वर्जन की तरह स्वारोवस्की क्रिस्टल से सजे होंगे। मोटोरोला रेजर 60 को मूल रूप से मई में भारत में लॉन्च किया गया था, जबकि मोटो बड्स लूप को सबसे पहले अप्रैल में चुनिंदा वैश्विक बाजारों में पेश किया गया था।

Moto के क्रिस्टल जड़े फोन और ईयरबड्स अब भारत में मचाएंगे धूम, 1 सितंबर को होंगे लॉन्च

मोटोरोला रेजर 60, मोटो बड्स लूप शानदार कलेक्शन भारत में लॉन्च टाइमलाइन

मोटोरोला ने शुक्रवार को घोषणा की कि कंपनी के 'ब्रिलियंट कलेक्शन' का हिस्सा और स्वारोवस्की क्रिस्टल से जड़े मोटोरोला रेजर 60 और मोटो बड्स लूप, 1 सितंबर को भारत में लॉन्च होंगे। एक नई माइक्रोसाइट से पता चलता है कि ये डिवाइस देश में फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

motorola razr 60 and moto buds loop brilliant collection

कंपनी ने हाल ही में चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लिमिटेड यूनिट्स में स्वारोवस्की के साथ द ब्रिलियंट कलेक्शन लॉन्च किया है। टीजर से पता चलता है कि भारतीय वर्जन मौजूदा ग्लोबल वर्जन की तरह ही पैनटोन आइस मेल्ट शेड में उपलब्ध होंगे।

भारत में मोटोरोला रेजर 60 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत इसके एकमात्र 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 49,999 रुपये है। यह तीन अलग-अलग फिनिश वाले कलर्स में उपलब्ध है, जिनमें फैब्रिक जैसे फिनिश वाला पैनटोन जिब्राल्टर सी, मार्बल जैसे बैक वाला पैनटोन लाइटेस्ट स्काई और वेगन लेदर पैनल वाला पैनटोन स्प्रिंग बड शामिल हैं।

भारत में, मोटोरोला रेजर 60 के ब्रिलियंट कलेक्शन वर्जन के मौजूदा मॉडल वाले ही फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X चिपसेट और 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500mAh की बैटरी होने की संभावना है। इसमें 6.9-इंच pOLED LTPO मेन फोल्डेबल डिस्प्ले, 3.63-इंच pOLED कवर स्क्रीन और 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड आउटवर्ड-फेसिंग कैमरा भी हो सकता है।

इसके अलावा, मोटो बड्स लूप के स्वारोवस्की-जड़ित वेरिएंट के भी स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है, जिसे चुनिंदा वैश्विक बाजारों में पैनटोन फ्रेंच ओक शेड के लिए $299 (लगभग 26,000 रुपये) में लॉन्च किया गया था। बोस-ट्यून्ड ओपन-ईयर ईयरबड्स 37 घंटे तक की कुल बैटरी लाइफ और क्रिस्टलटॉक एआई के साथ-साथ मोटो एआई फीचर्स के सपोर्ट के साथ लॉन्च हो सकते हैं।

