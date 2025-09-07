लॉन्च प्राइस से 40 हजार रुपये सस्ता हुआ 12GB रैम वाला महंगा फोन, कीमत देखते ही करना चाहेंगे ऑर्डर motorola razr 50 ultra is now rupees 40000 cheaper from its original launch price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़motorola razr 50 ultra is now rupees 40000 cheaper from its original launch price

लॉन्च प्राइस से 40 हजार रुपये सस्ता हुआ 12GB रैम वाला महंगा फोन, कीमत देखते ही करना चाहेंगे ऑर्डर

पिछले साल लॉन्च हुआ कंपनी का स्टाइलिश स्मार्टफोन Motorola Razr 50 Ultra लॉन्च प्राइस से 40 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:10 PM
मोटोरोला फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल लॉन्च हुआ कंपनी का स्टाइलिश स्मार्टफोन Motorola Razr 50 Ultra लॉन्च प्राइस से 40 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 99990 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 59,990 रुपये का मिल रहा है। खास बात है कि आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन 2110 रुपये की शुरुआती मंथली ईएमआई पर भी आपका हो सकता है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 6.9 इंच का FlexView FHD+ pOLED LTPO इनर डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 165Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन 4 इंच के QuickView pOLED LTPO कवर डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी ऑफर कर रही है। फोन 12जीबी की LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.0 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस ऑफर कर रही है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 4000mAh की है। यह बैटरी 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दमदार साउंड के लिए आपको इसमें डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और एनएफसी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

