गजब डील! लॉन्च प्राइस से लगभग आधे दाम में मिल रहा मोटोरोला का फोन, इयरबड्स भी फ्री
संक्षेप: मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा अमेजन पर लॉन्च प्राइस से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है। फोन को आप कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन का मेन डिस्प्ले 6.9 इंच का है।
मोटोरोला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की बंपर डील को आप मिस नहीं कर सकते। यह तगड़ी डील Motorola Razr 50 Ultra पर दी जा रही है। डील में यह फोन लॉन्च प्राइस से लगभग आधी कीमत में आपका हो सकता है। मोटो का यह फोन पिछले साल भारत में लॉन्च हुआ था। लॉन्च के समय 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 99,999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन पर 56 हजार रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 2800 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।
एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। खास बात है कि फोन खरीदने वाले यूजर्स को Moto Buds+ फ्री मिलेंगे।
मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा के फीचर और स्पेसिफिकेशन
फोन में कंपनी 6.9 इंच का FlexView FHD+ pOLED LTPO इनर डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किया जा रहा आउटर डिस्प्ले 4 इंच का है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस ऑफर कर रही है। 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस दिया गया है।
सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 4000mAh की है। यह बैटरी 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। फोन में आपको IPX8 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलेगी। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
