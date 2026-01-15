Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola Razr 50 Ultra Gets Massive Price Cut Ahead of Amazon Republic Day Sale Now Available at 60990 Rupees
डील! मुड़ने वाले Motorola फोन पर करीब ₹40 हजार की छूट, मिलते हैं दो-दो डिस्प्ले

डील! मुड़ने वाले Motorola फोन पर करीब ₹40 हजार की छूट, मिलते हैं दो-दो डिस्प्ले

संक्षेप:

Republic Day Sale से पहले Motorola Razr 50 Ultra की कीमत में करीब 39 हजार रुपये की बड़ी कटौती की गई है, जिससे यह फोन अब 60,990 रुपये में उपलब्ध है। प्रीमियम फ्लिप डिजाइन के साथ यह डील फ्लैगशिप फोन खरीदने वालों के लिए खास मौका बन गई है।

Jan 15, 2026 11:53 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size

₹89990

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹82900

खरीदिये

discount

18% OFF

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
flipkart-logo

₹89999

₹109999

खरीदिये

अगर आप मुड़ने वाला प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन अब तक ज्यादा कीमत की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है। आमतौर पर 1 लाख रुपये की रेंज में आने वाला Motorola का फ्लिप फोन अब ऐसी कीमत पर मिल रहा है, जिसपर यह जबरदस्त वैल्यू ऑफर कर रहा है। रिपब्लिक डे सेल शुरू होने से पहले इस फोन पर बंपर डिस्काउंट ग्राहकों के लिए बड़ा मौका है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size

₹89990

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹82900

खरीदिये

discount

18% OFF

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
flipkart-logo

₹89999

₹109999

खरीदिये

शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 16 जनवरी से ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 शुरू होने जा रही है, जिसमें कई प्रोडक्ट्स पर बड़े ऑफर्स देखने को मिलेंगे। सेल शुरू होने से पहले ही Motorola Razr 50 Ultra की कीमत में बड़ी कटौती कर दी गई है। फोन पहले 99,999 रुपये में लॉन्च हुआ था लेकिन अब करीब 39 हजार रुपये की सीधी छूट के बाद इसे 60,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इतनी बड़ी कीमत में कटौती के चलते यह प्रीमियम फ्लिप फोन सेगमेंट में एक मजबूत डील है।

ये भी पढ़ें:Amazon या Flipkart नहीं, यहां सबसे सस्ता मिल रहा है iPhone 16 Plus

बैंक डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा फायदा

ऑफर्स की बात करें तो फोन पर बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने पर 5 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं, उन यूजर्स के लिए जो एक साथ पूरी रकम नहीं देना चाहते अमेजन नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दे रहा है। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर के जरिए पुराने फोन के बदले 42,000 रुपये तक की अधिकतम वैल्यू भी मिल सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

21% OFF

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 Pro

  • checkSpace Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹86990

₹109999

खरीदिये

discount

7% OFF

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Pro

  • checkTitanium Gray
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹94999

₹101999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

इन फीचर्स के चलते खास है Razr 50 Ultra

डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो Motorola Razr 50 Ultra का फ्लिप फॉर्म फैक्टर इसे भीड़ से अलग बनाता है। फोन बंद होने पर 4-इंच का LTPO AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले सिर्फ नोटिफिकेशन देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन खोलने पर 6.9-इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले मिलती है, जो स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देती है।

ये भी पढ़ें:क्या आपके पास है Motorola फोन? इन डिवाइसेज को मिलेंगे तीन बड़े अपडेट; लिस्ट

परफॉर्मेंस के मामले में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो हैवी मल्टीटास्किंग और गेमिंग को आसानी से संभाल सकता है। कैमरा की बात करें तो Motorola Razr 50 Ultra में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2x ऑप्टिकल जूम के साथ 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। फोन में 4000mAh बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Motorola Smartphone Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।