डील! मुड़ने वाले Motorola फोन पर करीब ₹40 हजार की छूट, मिलते हैं दो-दो डिस्प्ले
Republic Day Sale से पहले Motorola Razr 50 Ultra की कीमत में करीब 39 हजार रुपये की बड़ी कटौती की गई है, जिससे यह फोन अब 60,990 रुपये में उपलब्ध है। प्रीमियम फ्लिप डिजाइन के साथ यह डील फ्लैगशिप फोन खरीदने वालों के लिए खास मौका बन गई है।
अगर आप मुड़ने वाला प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन अब तक ज्यादा कीमत की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है। आमतौर पर 1 लाख रुपये की रेंज में आने वाला Motorola का फ्लिप फोन अब ऐसी कीमत पर मिल रहा है, जिसपर यह जबरदस्त वैल्यू ऑफर कर रहा है। रिपब्लिक डे सेल शुरू होने से पहले इस फोन पर बंपर डिस्काउंट ग्राहकों के लिए बड़ा मौका है।
शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 16 जनवरी से ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 शुरू होने जा रही है, जिसमें कई प्रोडक्ट्स पर बड़े ऑफर्स देखने को मिलेंगे। सेल शुरू होने से पहले ही Motorola Razr 50 Ultra की कीमत में बड़ी कटौती कर दी गई है। फोन पहले 99,999 रुपये में लॉन्च हुआ था लेकिन अब करीब 39 हजार रुपये की सीधी छूट के बाद इसे 60,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इतनी बड़ी कीमत में कटौती के चलते यह प्रीमियम फ्लिप फोन सेगमेंट में एक मजबूत डील है।
बैंक डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा फायदा
ऑफर्स की बात करें तो फोन पर बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने पर 5 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं, उन यूजर्स के लिए जो एक साथ पूरी रकम नहीं देना चाहते अमेजन नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दे रहा है। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर के जरिए पुराने फोन के बदले 42,000 रुपये तक की अधिकतम वैल्यू भी मिल सकती है।
इन फीचर्स के चलते खास है Razr 50 Ultra
डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो Motorola Razr 50 Ultra का फ्लिप फॉर्म फैक्टर इसे भीड़ से अलग बनाता है। फोन बंद होने पर 4-इंच का LTPO AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले सिर्फ नोटिफिकेशन देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन खोलने पर 6.9-इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले मिलती है, जो स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देती है।
परफॉर्मेंस के मामले में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो हैवी मल्टीटास्किंग और गेमिंग को आसानी से संभाल सकता है। कैमरा की बात करें तो Motorola Razr 50 Ultra में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2x ऑप्टिकल जूम के साथ 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। फोन में 4000mAh बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।
