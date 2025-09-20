21,409 रुपये सस्ता हुआ डॉल्बी साउंड वाला Motorola का स्टाइलिश फोन, खुश कर देगी कीमत motorola razr 50 is now rupees 21409 cheaper from its original launch price, Gadgets Hindi News - Hindustan
21,409 रुपये सस्ता हुआ डॉल्बी साउंड वाला Motorola का स्टाइलिश फोन, खुश कर देगी कीमत

मोटोरोला रेजर 50 अमेजन इंडिया पर अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 21409 रुपये सस्ते में मिल रहा है। आप इस फोन को 2179 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 03:20 PM
मोटोरोला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ मोटोरोला का स्टाइलिश फोन - Motorola Razr 50 अमेजन इंडिया पर अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 21409 रुपये सस्ते में मिल रहा है। 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत लॉन्च के समय 64,999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 43590 रुपये में मिल रहा है। आप इस फोन को 2179 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

मोटोरोला रेजर 50 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में आपको 6.9 इंच का फ्लेक्स व्यू फुल एचडी+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह pOLED LTPO डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 3000 निट्स का है। फोन का आउटर डिस्प्ले 3.6 इंच का है। 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला यह pOLED डिस्प्ले में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन भी दे रही है। मोटोरोला का यह फ्लिप फोन 8जीबी की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Mali-G615 MC2 GPU के साथ डाइमेंसिटी 7300x चिपसेट ऑफर कर रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4200mAh की बैटरी दी गई है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। फोन IPX8 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग ऑफर करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। दमदार साउंड के लिए फोन में आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।

इन फ्लिप फोन पर भी ऑफर

