Motorola Razr 2027 पर कंपनी जोर शोर से काम कर रही है। कहा जा रहा है कि उम्मीद से चार महीने पहले यानी जनवरी में डेब्यू कर सकता है। इस मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव कवर स्क्रीन में देखने को मिलेगा। लॉन्च से पहले अपकमिंग Motorola Razr 2027 में क्या खास मिलेगा…

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Motorola अब एक नया फोल्डेबल फोन बाजार में लाने की तैयारी में जुट गया है। हम बात कर रहे हैं Motorola Razr 2027 की। कहा जा रहा है कि यह कंपनी का एंट्री-लेवल फोल्डेबल फोन होगा। लॉन्च से पहले इस फ्लिप फोल्ड फोन की कई डिटेल्स सामने आ गई हैं। कहा जा रहा है कि मोटोरोला का यह रेजर फोन अपने नॉर्मल शेड्यूल से कई महीने पहले लॉन्च होने वाला है और यह अल्ट्रा की बड़ी कवर स्क्रीन को स्टैंडर्ड मॉडल में लाता है। AndroidHeadlines के पास पूरी स्पेक शीट है। अपकमिंग फोन कब होगा लॉन्च और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं...

Motorola Razr 2027 में 4 इंच का कवर डिस्प्ले और 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले हो सकता है।

जनवरी में कर सकता है डेब्यू एंड्रॉयडहेडलाइन ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि अगला फ्लिप फोन उम्मीद से कहीं जल्दी आ सकता है। सूत्रों के अनुसार, मोटोरोला जनवरी में 'रेजर 2027' लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह लॉन्च संभवतः CES के दौरान 'लेनोवो टेक वर्ल्ड' में होगा, जिसे 'द स्फीयर' (The Sphere) से लाइव दिखाया जाएगा। यह पिछले साल हुए रेजर के लॉन्च से लगभग चार महीने पहले होगा। रेजर 2026 को पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। ऐसी अफवाहें हैं कि इसी इवेंट में वाइड-फोल्डेबल रेजर फ्लेक्स की घोषणा भी की जाएगी। अपकमिंग मॉडल में बड़ी कवर स्क्रीन मिलेगी।

पहले से बड़ी कवर स्क्रीन इस साल Razr 2027 के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसका कवर डिस्प्ले है। मोटोरोला आखिरकार 'प्लस' और 'अल्ट्रा' मॉडल वाले बड़े कवर डिस्प्ले को बेस Razr मॉडल में भी ला रहा है। इसलिए, अब इसमें 4 इंच का कवर डिस्प्ले और 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले होगा। साथ ही, Razr 2026 के 90Hz कवर डिस्प्ले के मुकाबले, Razr 2027 में 120Hz का कवर डिस्प्ले दिया गया है। मेन डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 2640×1080 पिक्सेल रिजॉल्यूशन के साथ 6.9-इंच OLED मेन डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट भी मिलेगा।

चिपसेट, रैम और स्टोरेज खबर है कि Razr 2027 का कोडनेम 'रैप्टर' (Raptor) है और इसमें डाइमेंसिटी 7550X चिपसेट लगा है। बताया जा रहा है कि इसमें 8GB LPDDR5 रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है, और इसमें कोई माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नहीं है, यानी इसके स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकेगा।

कैमरा पहले जैसा, बैटरी कैपेसिटी बड़ी कहा जा रहा है कि बैटरी कैपेसिटी मौजूदा मॉडल की 4800mAh से बढ़कर 5000mAh हो जाएगी। कथित तौर पर चार्जिंग सपोर्ट बढ़कर 45W वायर्ड और 15W वायरलेस हो गया है, जबकि पिछले मॉडल में यह 30W वायर्ड और 15W वायरलेस था। रिपोर्ट के अनुसार, कैमरा सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी पुरानी मॉडल की तरह इसमें भी 50MP मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा मिलेगा।

पहले से पतला लेकिन भारी मोटोरोला ने इसे भी पतला कर दिया है; बंद होने पर रेजर 2027 की मोटाई 14.6 मिमी है, जो 2026 मॉडल के 15.85 मिमी से कम है। खोलने जाने पर इसकी मोटाई 7.3 मिमी हो जाती है। लेकिन यह अब पहल से थोड़ा भारी जरूर हो गया है और इसका वजन 195 ग्राम हो गया है जबकि पिछला मॉडल करीब 188 ग्राम का था। फोन में IP4X डस्ट रेटिंग के साथ-साथ IPX8 और IPX9 वॉटर-रेजिस्टेंस रेटिंग भी दी गई है।

पहले की तरह तीन साल OS अपडेट मोटोरोला फोन के मामले में सॉफ्टवेयर अपडेट हमेशा सबसे बड़ा सवाल होता है। ऐसा लगता है कि यह फोन एंड्रॉयड 17 के साथ आएगा और इसमें एंड्रॉयड 20 तक, यानी 3 साल के OS अपडेट मिलेंगे। सच कहें तो, यह काफी निराशाजनक है। अन्य कंपनियां अपने सस्ते डिवाइस पर भी कहीं ज्यादा लंबे समय तक अपडेट देती हैं; उदाहरण के लिए, गूगल अपने पिक्सल 10a के लिए 7 साल के अपडेट देता है, और सैमसंग अपनी गैलेक्सी A-सीरीज के लिए 6 साल के अपडेट देता है।

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