motorola razr 2025 finally get android 16 update check details
Motorola यूजर्स खुशखबरी: एकदम नए जैसा हो जाएगा यह पॉपुलर मॉडल, आ गया Android 16

Motorola यूजर्स खुशखबरी: एकदम नए जैसा हो जाएगा यह पॉपुलर मॉडल, आ गया Android 16

संक्षेप:

Motorola यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने एक पॉपुलर स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट अपडेट रोलआउट कर दिया है। मोटोरोला काफी समय से Android 16 रोलआउट कर रहा है। अब Razr 2025 को Android 16 अपडेट मिल रहा है।

Jan 24, 2026 11:42 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Motorola यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने एक पॉपुलर स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट अपडेट रोलआउट कर दिया है। मोटोरोला काफी समय से Android 16 रोलआउट कर रहा है। यह अपडेट पहले ही एक दर्जन से ज्यादा स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है, जिसमें कई एज मॉडल और मोटो जी-सीरीज के फोन शामिल हैं। दुर्भाग्य से, कुछ प्रीमियम Razr फोन अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से एक Razr 2025 था, जिसे आखिरकार Android 16 अपडेट मिल रहा है।

Razr 2025 को भारत समेत कुछ मार्केट में Razr 60 के नाम से बेचा जाता है। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, इस फोल्डेबल फोन के लिए Android 16 अपडेट का फर्मवेयर वर्जन W1UC36H.96-24-4 है। हालांकि, मोटोरोला ने अभी तक Razr 2025 के लिए रोलआउट की घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत में कुछ यूजर्स को यह अपडेट पहले ही मिल रहा है, जैसा कि उन्होंने रेडिट पर शेयर किया है। यह अपडेट जल्द ही नॉर्थ अमेरिका और बाकी इलाकों में भी जारी किया जाएगा।

motorola razr 2025
ये भी पढ़ें:Moto लाया फुल वॉटरप्रूफ स्मार्टवॉच, 5 मिनट की चार्जिंग में पूरे दिन चलेगी
ये भी पढ़ें:लपक लो डील: आधी से कम कीमत में 1 लाख का 65 inch TV; इन मॉडल्स पर भी डिस्काउंट

ऐसे इंस्टॉल करें नया अपडेट

जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, अपडेट पैकेज का डाउनलोड साइज 2.26GB है। इतने बड़े पैकेज डाउनलोड करने के लिए Wi-Fi का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। अगर आपको अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो आप सेटिंग्स -> सिस्टम अपडेट -> चेक फॉर अपडेट्स पर जाकर इसे मैन्युअली चेक कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह रोलआउट अलग-अलग बैचों में होता है, इसलिए सभी यूजर्स तक पहुंचने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं।

Android 16 में आसानी से अपग्रेड करने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपके मोटोरोला स्मार्टफोन में पर्याप्त स्टोरेज हो और अपडेट इंस्टॉल करने से पहले वह कम से कम 50% चार्ज हो। सेफ्टी के लिए आप जरूरी डेटा का बैकअप जरूर ले लें।

