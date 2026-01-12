क्या आपके पास है Motorola फोन? इन डिवाइसेज को मिलेंगे तीन बड़े अपडेट; देखें लिस्ट
टेक कंपनी मोटोरोला के कई नए रेजर और एज सीरीज फोन्स को सिर्फ तीन बड़े एंड्रॉयड OS अपडेट मिलेंगे। इस लिस्ट में कुछ प्रीमियम और लेटेस्ट मॉडल भी शामिल हैं।
स्मार्टफोन कंपनी Motorola ने पिछले कुछ वक्त में अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी में सुधार जरूर किया है, लेकिन अब भी कई ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन्हें सिर्फ तीन बड़े एंड्रॉयड OS अपडेट ही मिलेंगे। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में कंपनी के नए एज सीरीज के फोन और प्रीमियम रेजर फोल्डेबल फोन भी शामिल हैं, जिनसे आमतौर पर ज्यादा लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट की उम्मीद की जाती है।
कंपनी ने ऑफीशियली कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए साफ किया है कि उन्हें केवल तीन जेनरेशन तक एंड्रॉयड अपडेट्स दिए जाएंगे। कंपनी ने अब अपनी अपडेट पॉलिसी बेहतर की है और पिछले साल कुछ डिवाइसेज को ब्रैंड ने पांच एंड्रॉयड अपडेट्स देने का वाला किया था। यही नहीं, कंपनी ने अपने लेटेस्ट Signature फोन के लिए साल बड़े OS अपडेट्स का वादा किया है।
तीन अपडेट्स पाने वाले Motorola फोन
आप नीचे लिस्ट में उन मोटोरोला स्मार्टफोन्स को देख सकते हैं, जिन्हें तीन साल तक अपडेट मिलने हैं। साथ ही नाम के साथ उन्हें मिलने वाला आखिरी अपडेट भी बताया गया है, जिससे आपके लिए समझना आसान हो कि आपके फोन को कौन सा आखिरी एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा।
- Motorola Razr 2023 (Razr 40) – Android 16
- Motorola Razr+ 2023 (Razr 40 Ultra) – Android 16
- Motorola Razr 2024 (Razr 50) – Android 17
- Motorola Razr+ 2024 (Razr 50 Ultra) – Android 17
- Motorola Razr 2025 (Razr 60) – Android 18
- Motorola Razr+ 2025 – Android 18
- Motorola Razr Ultra 2025 (Razr 60 Ultra) – Android 18
- Motorola Edge 70 – Android 19
- Motorola Edge 60 – Android 18
- Motorola Edge 60 Pro – Android 18
- Motorola Edge 60 Fusion – Android 18
- Motorola Edge 50 Pro – Android 17
- Motorola Edge 50 Ultra – Android 17
- Motorola Edge 50 Fusion – Android 17
- Motorola Edge 40 Pro – Android 16
- Motorola Edge 30 Ultra – Android 15
- Motorola ThinkPhone – Android 16
बता दें, कंपनी ने अपने अपडेट्स की स्पीड पहले से बढ़ाई है। Android 16 का अपडेट पहले के मुकाबले तेजी से डिवाइसेज को मिल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी इसी ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया जाएगा।
