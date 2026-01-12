Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola Phones Eligible for Three Major Android OS Updates Full Device List
क्या आपके पास है Motorola फोन? इन डिवाइसेज को मिलेंगे तीन बड़े अपडेट; देखें लिस्ट

क्या आपके पास है Motorola फोन? इन डिवाइसेज को मिलेंगे तीन बड़े अपडेट; देखें लिस्ट

संक्षेप:

टेक कंपनी मोटोरोला के कई नए रेजर और एज सीरीज फोन्स को सिर्फ तीन बड़े एंड्रॉयड OS अपडेट मिलेंगे। इस लिस्ट में कुछ प्रीमियम और लेटेस्ट मॉडल भी शामिल हैं।

Jan 12, 2026 08:46 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro

  • checkLuxe Lavender
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB Storage

₹31999

और जाने

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

14% OFF

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹24090

₹27999

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15299

₹17999

खरीदिये

स्मार्टफोन कंपनी Motorola ने पिछले कुछ वक्त में अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी में सुधार जरूर किया है, लेकिन अब भी कई ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन्हें सिर्फ तीन बड़े एंड्रॉयड OS अपडेट ही मिलेंगे। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में कंपनी के नए एज सीरीज के फोन और प्रीमियम रेजर फोल्डेबल फोन भी शामिल हैं, जिनसे आमतौर पर ज्यादा लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट की उम्मीद की जाती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro

  • checkLuxe Lavender
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB Storage

₹31999

और जाने

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

14% OFF

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹24090

₹27999

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15299

₹17999

खरीदिये

कंपनी ने ऑफीशियली कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए साफ किया है कि उन्हें केवल तीन जेनरेशन तक एंड्रॉयड अपडेट्स दिए जाएंगे। कंपनी ने अब अपनी अपडेट पॉलिसी बेहतर की है और पिछले साल कुछ डिवाइसेज को ब्रैंड ने पांच एंड्रॉयड अपडेट्स देने का वाला किया था। यही नहीं, कंपनी ने अपने लेटेस्ट Signature फोन के लिए साल बड़े OS अपडेट्स का वादा किया है।

ये भी पढ़ें:मुड़ने वाले Motorola फोन पर ₹30 हजार की बंपर छूट, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

तीन अपडेट्स पाने वाले Motorola फोन

आप नीचे लिस्ट में उन मोटोरोला स्मार्टफोन्स को देख सकते हैं, जिन्हें तीन साल तक अपडेट मिलने हैं। साथ ही नाम के साथ उन्हें मिलने वाला आखिरी अपडेट भी बताया गया है, जिससे आपके लिए समझना आसान हो कि आपके फोन को कौन सा आखिरी एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

20% OFF

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹29550

₹36999

खरीदिये

discount

11% OFF

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion

  • check8 GB
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

Motorola Edge 50 Pro 5g

Motorola Edge 50 Pro 5g

  • checkBlack Beauty
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹29895

और जाने

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Ultra

  • checkPeach Fuzz
  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹54990

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47317

₹54999

खरीदिये

discount

23% OFF

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion

  • checkMarshmallow Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹19890

₹25999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹15999

₹18999

खरीदिये

Motorola Edge 30 Ultra 5G

Motorola Edge 30 Ultra 5G

  • checkInterstellar Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

  • Motorola Razr 2023 (Razr 40) – Android 16
  • Motorola Razr+ 2023 (Razr 40 Ultra) – Android 16
  • Motorola Razr 2024 (Razr 50) – Android 17
  • Motorola Razr+ 2024 (Razr 50 Ultra) – Android 17
  • Motorola Razr 2025 (Razr 60) – Android 18
  • Motorola Razr+ 2025 – Android 18
  • Motorola Razr Ultra 2025 (Razr 60 Ultra) – Android 18
  • Motorola Edge 70 – Android 19
  • Motorola Edge 60 – Android 18
  • Motorola Edge 60 Pro – Android 18
  • Motorola Edge 60 Fusion – Android 18
  • Motorola Edge 50 Pro – Android 17
  • Motorola Edge 50 Ultra – Android 17
  • Motorola Edge 50 Fusion – Android 17
  • Motorola Edge 40 Pro – Android 16
  • Motorola Edge 30 Ultra – Android 15
  • Motorola ThinkPhone – Android 16

ये भी पढ़ें:Motorola के टीजर से हुआ खुलासा, भारत में आ सकती है नई स्मार्टवॉच

बता दें, कंपनी ने अपने अपडेट्स की स्पीड पहले से बढ़ाई है। Android 16 का अपडेट पहले के मुकाबले तेजी से डिवाइसेज को मिल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी इसी ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया जाएगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Motorola Smartphones Smartphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।