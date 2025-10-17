मौका! 7500 रुपये से कम में 7000mAh बैटरी वाला Motorola फोन, Dolby Atmos स्पीकर्स भी

संक्षेप: टेक ब्रैंड Motorola के धांसू बैटरी वाले स्मार्टफोन Moto G06 Power को बेहद सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। इस फोन में 7000mAh क्षमता वाली तगड़ी बैटरी दी गई है।

बीते वक्त की बात है, जब बजट प्राइस में दमदार फीचर्स वाला फोन नहीं खरीदा जा सकता था। अब ग्राहक 7500 रुपये से भी कम कीमत पर सबसे बड़ी 7000mAh बैटरी वाला फोन खरीद सकते हैं और यह मौका Motorola G06 Power के साथ मिल रहा है। इस फोन को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और एक्सट्रा ऑफर्स का फायदा अलग से दिया गया है।

Motorola G06 Power की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी लाइफ है। यह अपने सेगमेंट का इकलौता फोन है, जिसमें 7000mAh क्षमता वाली बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। साथ ही इसमें बड़ा 120Hz डिस्प्ले भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि यूजर्स को फुल चार्ज पर मोटोरोला डिवाइस से तीन दिनों तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल रहे हैं।

इतनी कीमत पर Motorola G06 Power ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर मोटोरोला डिवाइस को केवल 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। अगर ग्राहक इसके लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करते हैं तो 5 प्रतिशत तक कैशबैक और एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को 5,450 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह डिवाइस लॉरेल ओक, पैंटोन टेंड्रिल और टेपस्ट्री कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।