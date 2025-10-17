Hindustan Hindi News
Motorola phone with 7000mah battery under 7500 rupees on flipkart Check the deal
मौका! 7500 रुपये से कम में 7000mAh बैटरी वाला Motorola फोन, Dolby Atmos स्पीकर्स भी

संक्षेप: टेक ब्रैंड Motorola के धांसू बैटरी वाले स्मार्टफोन Moto G06 Power को बेहद सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। इस फोन में 7000mAh क्षमता वाली तगड़ी बैटरी दी गई है। 

Fri, 17 Oct 2025 04:03 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बीते वक्त की बात है, जब बजट प्राइस में दमदार फीचर्स वाला फोन नहीं खरीदा जा सकता था। अब ग्राहक 7500 रुपये से भी कम कीमत पर सबसे बड़ी 7000mAh बैटरी वाला फोन खरीद सकते हैं और यह मौका Motorola G06 Power के साथ मिल रहा है। इस फोन को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और एक्सट्रा ऑफर्स का फायदा अलग से दिया गया है।

Motorola G06 Power की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी लाइफ है। यह अपने सेगमेंट का इकलौता फोन है, जिसमें 7000mAh क्षमता वाली बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। साथ ही इसमें बड़ा 120Hz डिस्प्ले भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि यूजर्स को फुल चार्ज पर मोटोरोला डिवाइस से तीन दिनों तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल रहे हैं।

इतनी कीमत पर Motorola G06 Power

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर मोटोरोला डिवाइस को केवल 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। अगर ग्राहक इसके लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करते हैं तो 5 प्रतिशत तक कैशबैक और एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को 5,450 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह डिवाइस लॉरेल ओक, पैंटोन टेंड्रिल और टेपस्ट्री कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Motorola G06 Power के स्पेसिफिकेशंस

मोटोरोला के डिवाइस में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। इसमें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Helio G81 प्रोसेसर मिलता है और इसके बैक पैनल पर 50MP कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन की 7000mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ तगड़ा बैकअप मिलता है।

